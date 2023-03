Katso videolta, kuinka kevät tulee Saloon: tynnyri lipuu Turuntien sillan ali

Tänään torstaina se tapahtui: tynnyri lipui Turuntien sillan ali kohti merta. Ennen puoltapäivää tynnyri nökötti suurin piirtein Salon torilavan kohdalla keskellä Salonjokea.

– Ei ollut tällä kertaa ryskettä ja ryminää. Mutta ei tynnyriä saa tuolta nyt vielä haettua, tokaisee jo 65. kertaa järjestetyn tynnyriveikkauksen edusmies Matti Laakso Lions Club Salosta.

Ilmassa oli selkeitä kevään merkkejä: aurinko paistaa, linnut jo laulavat. Ja tynnyrin liikehtiminen taksikopin luota sillan ali on yksi salolaisimpia kevätsignaaleita. Nyt sininen tynnyri otti aurinkoa keskellä jokea, seuranaan sekalaista rojua ja ainakin yksi lenkkari.

Jo iltapäivällä Salonjoki virtasi tyystin avoimena keskustan kohdalla.

Tänä talvena tynnyri pääsi joen jäille ennätyksellisen myöhään, ensimmäinen maaliskuuta. Kolmasti tynnyriä ei ole saatu jäälle ollenkaan, vuosina 2008, 2015 ja 2020.

– Tämän vuoden tynnyrin vienti jäälle on yksi myöhäisimpiä, ellei myöhäisin, Matti Laakso sanoo.

Maaliskuun ensimmäisenä vuonna 2023 legendaarinen tynnyri kiinnitettiin kolmella narulla ja kalikalla jään alle. Jään paksuudeksi mitattiin Salon VPK:n avustuksella tuolloin 12 senttiä keskeltä ja 15 senttiä joen reunamilta.

Sen sijaan tänä vuonna tynnyrin lähteminen liikkeelle ei ole lähelläkään ennätystä.

– Aikaisin lähtö on ollut vuonna 1992, jolloin tynnyri alitti sillan neljäs päivä tammikuuta. Kolmisen kertaa lähtö on tapahtunut helmikuussa. Kuten sanotaan, vuodet eivät ole veljeksiä, Laakso toteaa.

Jos siis on veikannut tynnyrin lähtöä 23. maaliskuuta kello 7.42, on päävoitto lähellä. Lähtöaika on varmistettu kameravalvonnalla, joten siitä ei ole epäselvyyttä. Ihan varmaa voitto ei silti ole, vaikka arpaan olisi rustattu minuutilleen oikea aika.

– Kerran tynnyri lähti yöllä yhden paikkeilla, ja yksi oli veikannut iltakymmentä, toinen aamuneljää. Asiaa setvittiin usean henkilön avulla, ja paljastui, että molemmat olivat minuutilleen yhtä lähellä. Voittaja jouduttiin sinä vuonna arpomaan kahden välillä, Laakso muistelee.

Perinteisen tynnyrikisan voittaja selviää virallisesti ensi viikolla, kunhan arpajaisten vaatimat virallisuudet on asianmukaisesti hoidettu. Arpajaisten tuotto käytetään salolaisten nuorten hyväksi.

Päävoiton lunastaa se arvanostaja, joka on osunut lähimmäksi tai täysin oikein veikatessaan, koska tynnyri alittaa Turuntien sillan. Pääpalkintona on miesten tai naisten rannekello. Kaikki muut 20 paikallisten yritysten lahjoittamaa palkintoa arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken.

Voittaja julkistetaan Salon Seudun Sanomissa.

Artikkelia päivitettiin klo 14.33.