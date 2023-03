LP Viestin sarjasijoitus ei muuttunut enää runkosarjan päätöskierroksella – ”Olemme varmasti siinä sijalla, mihin kuulumme”

Naisten Mestaruusliigan runkosarja päättyi keskiviikkona Salohallissa vierasjoukkue LP-Vampulan riemunkiljahduksiin. LP-Vampula kaatoi LP Viestin 3–1, mutta joutui odottamaan vielä pari minuuttia Pölkyn ja Arctic Volleyn välisen ottelun lopputulosta.

Kun Arctic hävisi oman pelinsä, nousi LP-Vampula rovaniemeläisten ohi pudotuspeliviivan yläpuolelle kahdeksanneksi. Samalla huittislaisten kaudella 2014–2015 alkanut pudotuspeliputki sai kuin saikin jatkoa.

– Helpottuneet fiilikset. Olemme viimeiset 2–3 viikkoa jännittäneet, kuinka meidän käy ja nyt vielä viimeiseen asti saimme jännittää. Hyvä, että päättyi näin, LP Viestin organisaatiosta tuttu yleispelaaja Teija Vuorenmaa iloitsi.

LP-Vampulan puolivälierävastustaja on runkosarjan voittanut Puijo Wolley. Muut parit ovat Pölkky–LiigaPloki, LP Kangasala–LP Viesti ja Hämeenlinna–OrPo.

LP Viesti lähti päätöspeliin kutospaikalta eikä sijoitukseen tullut siis enää muutosta. Tunnelmat salolaisten leirissä eivät olleet tappiosta huolimatta sen enempää pettyneet. LP Viestiltä olivat ottelusta sivussa pieniä vammoja parannelleet Saana Lindgren, Netta Laaksonen, Arita Ternava ja Saana Virtanen.

– Hyvät lähtökohdat meillä on pudotuspeleihin. Meillä on nyt viikko aikaa treenata. Menemme Kisakallioon, jossa saamme olla joukkueena yhdessä ja hioa taktiikkaa Kangasalaa vastaan, LP Viestin keskipelaaja Nea Haatainen sanoi.

Haatainen näki, että LP Kangasala sopii joukkueena hyvin LP Viestille.

– Jokaista joukkuetta vastaan on pitänyt pelata tällä kaudella kovaa.

LP Viestin runkosarjasijoitus on sille seurahistorian heikoin. Viimeksi LP Viesti olisi joutunut aloittamaan puolivälierät vieraista keväällä 2020, mutta kausi puhallettiin poikki siinä vaiheessa, kun viidenneksi sijoittuneiden salolaisten bussi oli matkalla Halikon kohdalla.

– En usko, että kuudetta sijaa voi pettymyksenä pitää. Sarja on ollut niin tasainen, Haatainen summasi.

Päävalmentaja Tomi Lemminkäinen myönsi, että ennen kauden alkua joukkue haki parempaa kuin kuudetta sijaa. LP Viestin kohdalla ehti kuitenkin tapahtua paljon asioita, mikä näkyy nyt lopputaulukossa.

– Ykköspassarimme (Saana Virtanen) oli puoli kautta pois, Dagmar Boomin loukkaantuminen, nuori joukkue, Lemminkäinen luetteli.

– Välillä on mennyt erittäin hyvin ja välillä huonosti. Olemme varmasti siinä sijalla, mihin kuulumme.

Tasaisessa sarjassa LP Viesti kamppaili lähes kaikissa peleissä kuitenkin voitosta. Lemminkäinen laski, että kahdessa Kuusamon vieraspelissä ja Salohallin Hämeenlinna-pelissä LP Viesti ei ollut lähellä voittoa.

– Paljon oli kauden aikana pelejä, joissa meillä oli mahdollisuudet ottaa pisteitä. Sähläsimme 5–8 pistettä aika selkeästä johtoasemasta. Mutta kuuluu tähän lajiin, että välillä voittaa ja välillä häviää tiukkoja eriä, Lemminkäinen pohti.

LP Kangasalan käyrä on näyttänyt viime ajat vahvasti alaspäin. Runkosarjan päätöspelissä joukkue hävisi LiigaPlokille suoraan kolmessa erässä. Kauden suurimpana alisuorittajana pidetty Hämeenlinna jäi lopulta kolmannesta sijasta ja LP Kangasalasta vain pisteen päähän.

– Koko kevätkausi on ollut selkeästi heikompi kuin syyskausi. Meidän lentopallo ei saa näyttää tuolta, miltä se tänään näytti, LP Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen kommentoi LiigaPloki-tappion jälkeen.

Lemminkäinen odottaa ottelusarjasta mielenkiintoista. Ensimmäinen ottelu pelataan ensi keskiviikkona Kangasalla, toinen heti perään torstaina Salohallissa.

– Kangasala on parhaimmillaan erittäin kova joukkue. Arttu ei ole ehkä löytänyt viime aikoina toimivaa seitsikkoa, mutta heidän vahvuutensa on laaja rinki keskipelaajia lukuun ottamatta. Taidamme olla Kangasalan kanssa sarjan nuorimmat joukkueet ja ehkä se pelaaminen on molemmilla välillä myös ollut sen mukaista, Lemminkäinen sanoi.

LP Viesti–LP-Vampula 1–3 (13–25, 25–20, 18–25, 20–25)

LP Viesti: Jenni Jantunen 4/+3, Hilma Nikkanen 1/0, Saimi Heikkinen 10/+4, Kseniia Puhach 13/+6, Nea Haatainen 2/+2, Irina Mäkinen (passari) 2/0, Iina-Reeta Kaikkonen 8/-7, Jordan Lockwood 11/+2. Libero Anna Syrjälän vastaanottoprosentti 50.

LP-Vampula: Iveta Stanchulova 9/0, Ella Aalto 5/+3, Teija Vuorenmaa 19/+13, Kristiana Petrova 19/+11, Vanessa Jarman 14/+11, Lotta Kukkonen (passari) 1/+1, Aliisa Mansikka-aho 1/-2, Julia Seikkula 0/-1. Liberojen vastaanottoprosentti: Maria Naasko 28, Henna Minkkinen 50.

Hyökkäysprosentti: 32–41

Vastaanottoprosentti: 43–38

Torjuntapisteet: 5–8

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 8–9/11–7

Yleisöä: 542.

SSS-pisteet: Puhach 3, Syrjälä 2, Heikkinen 1

Pistekilpailun lopputulokset: Saana Lindgren 18, Puhach 13, Netta Laaksonen 12, Arita Ternava 10, Dagmar Boom 6, Kakkonen ja Mäkinen 4, Lockwood ja Saana Virtanen 3, Haatainen ja Syrjälä 2, Heikkinen 1.

OHO!

Irina Mäkinen oli ainoana LP Viestin pelaajana kokoonpanossa kaikissa 27 runkosarjapelissä.

LP Viestin seuraava ottelu: 1. puolivälierä LP Kangasala–LP Viesti keskiviikkona 15.3. kello 18.30.