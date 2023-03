Lintilä-kohun ydin: Maa murenee Saarikon alla

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) alkoholinkäyttö nousi viikonlopun puheenaiheeksi. Tai oikeammin nostettiin. Lintilän ”myönteisestä suhtautumisesta” alkoholiin uutisoivat peräkkäisinä päivinä molemmat iltapäivälehdet sekä Yle ja Helsingin Sanomat.

On poikkeuksellista, että lähes samankaltaiset, laajaa taustaselvittelyä edellyttäneet uutiset ilmestyvät lähes yhtä aikaa kaikissa suurissa medioissa. Se herättää perustellun epäilyn masinoinnista uutisen taustalla. Kaikissa medioissa viitattiin keskustan sisäpiirilähteisiin. Voi olettaa, että jäljet johtavat osittain samoihin hahmoihin.

Erityisen kiinnostavaa on, että ainakin Yle ja HS ovat yrittäneet kaivella Lintilän alkoholinkäyttöä jo aiemmin. Tuolloin juttuhankkeet tyssäsivät, koska asiasta tietäneet pysyivät vaiti. Nyt omertan laki on rikottu. Tärkein kysymys on miksi.

Missään nimessä ei ole syytä vähätellä ministerin mahdollista alkoholiongelmaa. Julki tulleiden tietojen perusteella Lintilän juomatavat saattavat olla melko reippaita. Virkatoimia ei voi suorittaa hutikassa.

Toisaalta viikonlopun jutuissa tuotiin laajasti esiin, että Lintilän työssä ei ole ollut moitteen sijaa. Päinvastoin, Lintilää pidetään kokeneena ja laajalti arvostettuna asiapoliitikkona.

Ministerin työnkuvassa on vaikea vetää selkeä rajaa vapaa-ajan, työn ja edustamisen välille. Tuoreiden selvitysten perusteella lienee selvää, että joskus jallupullo on narahtanut myös väärässä välissä.

Yhtä selvää on, että tietojen vuotaminen vaalien alla on ollut tarkoituksellista. Mediaa on turha vetää osapuoleksi. Jos toimitukseen tulee tämän kaltainen uskottava vinkki, journalistin velvollisuus on tutkia ja uutisoida.

Lintilän tapauksessa on epäilty, että vuodot liittyisivät keskustan kovaan sisäiseen kamppailuun Vaasan vaalipiirissä. Loanheitolla voi olla yhteys keskustan sisäiseen peliin laajemmin. Keskustan kentällä haetaan jo asetelmia vaalien jälkeiseen puheenjohtajakamppailuun. Vaikean vaalikauden jälkeen kritiikki nykyistä puheenjohtajaa Annika Saarikkoa kohtaan on yltynyt. Kapinahenki pirskahtelee pintaan.

Lintilä saattaa olla sijaiskärsijä kamppailussa, jossa Saarikkoa kammetaan syrjään. Lintilä on ollut Saarikon luottopelaaja. Viimeksi joulukuussa Saarikko olisi halunnut hänestä puolustusministerin sijaisen, mutta eduskuntaryhmä käveli johtajansa yli.

Varsinais-Suomessa sauvolainen kansanedustaja Esko Kiviranta vetäytyi vaaleista yllättäen tammikuun lopussa. Huhuissa on spekuloitu, oliko syynä tyytymättömyys puoluejohdon toimintaan, odotettavissa oleva vaalitappio vai molemmat.

Lintilää vastaan kampanjoivat tahot ovat laskeneet toimensa tarkkaan. Samanaikaiset vuodot useille medioille luovat toimituksiin kilpailutilanteen, jossa uutinen on saatava julki ripeästi.

Jos Lintilän tapaus noudattaa perinteistä mediakohun kaavaa, lähipäivinä on luvassa uusia paljastuksia. Voi olla, että vuotajat ovat varautuneetkin niihin. Jatkojuttuja joka tapauksessa työstetään jo nyt. Mahdollisesti kohu luo itseään uudelleen ennakkoäänestyksen alkuun saakka.