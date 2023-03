Mallareilla rajana taivas – Taven pienoismallikerhossa valmistuu lentokoneita, autoja ja moottoripyöriä

– Revellin siirtokuvat vaativat kädenlämpöistä vettä. Ei kylmää, vaan kädenlämpöistä, ilmoittaa vesipisteelle matkaava Leevi Rumpunen.

Rumpusella on työn alla Ferrari 612 Scaglietti, tietenkin punainen. Käy nopeasti ilmi, ettei Leevi ole valinnut pienoismallikseen urheiluautoa sattumalta.

– Olen automies ja osaan rakentaa autoja. Luen V8-Magazinea ja käyn Forssan ja Lahnajärven harrastetapahtumissa. Ja rakennan autoja joka torstai Taven mallarikerhossa, intohimoinen automies Leevi Rumpunen sanoo.

Automiehiä on paikalla muitakin. Matias Nieminen rakentaa paraikaa Ford Transit MK2:sta.

– Vaikeinta on saada pienimmät osat paikalleen. Vaikeaa on myös valita, minkä version mallista tekee, Nieminen sanoo.

Nyt malliksi on valikoitunut huoltoautoversio, jonka keltaisen aihion kanssa Nieminen pitää luovaa tuumaustaukoa.

– En osaa päättää, teenkö siitä sittenkin kaksivärisen.

Nieminen lisää, että kun tekee pienoismallia, olisi syytä ennen aloittamista päättää, millaisen version yksityiskohtineen haluaa tehdä.

– Parasta on oman kädenjäljen näkeminen. Varsinkin, jos matkalla on ollut hankaluuksia ja jos mallista on tullut hieno, Nieminen sanoo.

Pienoismalliharrastuksen lisäksi paljastuu, että Niemisellä on myös aito autoprojekti: vuoden 1978 Saab 96. Sitä Nieminen kunnostelee pikku hiljaa ja silloin tällöin.

Taven eli Taisto Sorolan neljättä vuotta vetämä Taven pienoismallikerho kokoontuu Salon Pahkavuoressa salolaisyrityksen tiloissa. Viime kesään asti kerho kokoontui Ihme ja Kumma ry:n tiloissa keskustassa, kunnes erityisnuoria auttava yhdistys, työpaja ja kahvila ajautui talousvaikeuksiin ja konkurssiin viime kesänä.

– Laitoin Facebookiin kyselyn, löytyisikö erityisnuorten mallarikerholle tiloja jatkaa toimintaansa. Tämä on heille tärkeä sosiaalinen kohtauspaikka ja henkireikä. Salon Tilipalvelun Marjukka Nurmi ystävällisesti tarjoutui antamaan meille kokoontumistilat ilmaiseksi, kiitollinen Sorola sanoo.

Taven pienoismallikerhon toiminta pääsi jatkumaan heti kesätauon jälkeen. Nytkin mallilaatikoiden, maalipurkkien, siveltimien, liimapuikkojen ja siirtokuvien äärellä istuu keskittyneenä kuusi kerholaista.

Samuli Kiskonen rakentaa Suzuki Katanaa, Joonas Hiitola kokoaa kunnianhimoista projektia, jenkkimallia Douglas A26B Invader -rynnäkköpommittajasta, Aksu Alén Junkers JU 87:ää eli tutummin syöksypommittaja Stugaa, Linnea Jokela taas Chevy 55R -jenkkimuskeliautoa.

Kiskosella on työn alla moottoripyörän etuhaarukan kiinnittäminen. Kysymättäkin on selvää, että tässä harrastuksessa kärsivällisyydestä, hyvistä silmistä ja vakaista käsistä on iloa. Silti aina ei voi onnistua.

– Kerran lähes valmiista mallista oli osa kadonnut. Se piti viimeistellä sitten niillä, mitä paketista löytyi, Kiskonen sanoo.

Sorola nyökkää: tuleen ei saa jäädä makaamaan, projekti viedään loppuun tarvittaessa improvisoiden.

Pienoismallien maailmassa alkuun pääsee pienellä, helpolla ja halvalla, mutta siihen ei tarvitse tyytyä.

– Tässä voi hifistellä yksityiskohtien ja malliversioiden parissa vaikka kuinka paljon: rajana on taivas! Sorola kertoo.

Sorola sanoo itse rakentaneensa ensimmäisen koottavansa, kun isä osti hänelle kymmenvuotislahjaksi – viisikymmentä vuotta sitten – Airfix Spitfiren.

– Mallailu on kulkenut mukana välillä vähemmän, välillä enemmän. Nyt taas enemmän: teen lentokoneita, traktoreita ja kuorma-autoja, joista tuunaan sellaisia ajan hampaan syömiä, kulahtaneita.

Sorola kertoo, että esimerkiksi siipiväliltään liki metrisen Avro Lancasterin 1:32-pienoismalli maksaa kuutisensataa euroa, mutta peruspakkaus ei sisällä kaikkea: jos haluaa lisää yksityiskohtia, pitää hankkia lisäosapaketti.

– On mallareita ja myös valmistajia, joilla pitää kaikki olla yksi yhteen alkuperäisen kanssa. Tshekkivalmistaja Eduardin kaverit matkustavat ympäri maailmaa kuvaamassa esimerkiksi japanilaisen Mitsubishi A6M Zeron yksityiskohtia, japanilainen Tamiya on myös hyvin tarkka.

Kerho tekee muutakin kuin pienoismalleja. Sorola ja vaimonsa Hannele Sorola kustantavat mallareille torstaisin kahvit pullineen, järjestävät pikkujoulu- ja joulujuhlia sekä reissuja. Kolmen vuoden aikana mallarit ovat päässeet muun muassa Tampereen pienoismallitapahtumaan, Parolan Panssarimuseoon, Suomen Ilmailumuseoon, Heurekaan ja kerran risteilyllekin.

– Kerholaiset maksavat pääsyliput ja muut kulut itse, me kuljetamme ja hoidamme käytännön asioita, Sorola sanoo.

Kerhotoiminta perustuu tyystin vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin. Koottavia on saatu muun muassa tutun, edesmenneen mallarin varastoista, muilta yksityisiltä, pienoismalliharrastajien IPMS-yhdistyksen Suomen osastolta sekä harrasteliikkeiden lahjoituksina.

Tokihan lisäksi tarvitaan maaleja, pensseleitä ja kaikenlaista muuta.

Sorola kertoo, että syksyinen avustushakemus Kehitysvammaisten Tukiliitolta ei mennyt läpi, mutta kerhoa kehotettiin hakemaan ehdottomasti uudestaan.

– Hakijoita oli paljon, kolmattasataa. Jos joku innostuisi tukemaan toimintaa, kerholaiset eivät varmaan panisi sitä pahakseen, Sorola muotoilee.

Kerhon uusin liike on liittyminen somemaailmaan: Taven pienoismallikerho avasi vastikään omat Facebook-sivut.

Juttua on korjattu klo 15.26: Taisto Sorolan vaimon nimi on Hannele Sorola, ei Helena.