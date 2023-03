Keminmaalainen Marjo Pitko tuo Teijon Masuunin galleriaan kevätkaudeksi Poeettinen maisema -näyttelyn. Siinä nähdään luonnon ja veden kuvastoa. Maalaukset ja taidegrafiikka ovat lähes kakki tämän vuoden satoa.

– Näyttelyn nimi tulee minun ajattelun tilasta. Piirrosmaalaukset on tehty vanerille ja toteutettu musteella. Elementteinä ovat luonto, vesi, ilmatila, vapaus ja keveys, kuvataiteilija, taidegraafikko ja valokuvaaja Pitko kertoo.

Näyttelyssä voi aistia myös tunnelmia Lapin tuntureista ja Norjan saariryhmä Lofooteista, jossa Pitko kävi viime kesänä.

– Luonnossa liikkuminen on minulle pohjoisen ihmisenä luonnollinen olotila. Luonto on siellä niin lähellä. Meri-Lapissa on puolestaan meri vieressä ja jokia.

Pitko kertoo, ettei luonnostele teoksia, vaan lähtee etenemään alusta asti kohti tavoitetta.

Mikä sai tulemaan Teijon Masuuniin Meri-Lapista asti?

– Nuoruudessa olin täällä päin opiskelemassa. Ystäviä asuu Turussa ja Kaarinassa ja olemme vieläkin tekemisissä. Ystävä vinkkasi tämän paikan, Pitko kertoo.

Joutsalaisen taidemaalarin Virpi Lehdon teoksia on nähtävillä aulan ja kahvilan näyttelytiloissa. Lehdon värikkäissä akvarelli-tussimaalauksissa on paljon lintuja.

– Linnuilla on paljon symboliarvoa. Minulla ei ole melkein koskaan teoksia, missä ei olisi ihmistä. Lehto selvittää.

Lehto kuvailee maalaamisensa olevan ajatuksen virtaa ja flow’ta.

– Saan maalata mitä huvittaa, hän iloitsee.

– Jos teen vaikka luonnoksen, en tee sitä uudestaan koska se on jo tehty.

Turkulaisen valokuvaajan Kirsi A. Korpelan Memento Mori -näyttely Studiossa keskittyy vuosien saatossa kotipihalta löytyneisiin eläimiin. Valokuvanäyttelyn varhaisimmat tuotokset ovat vuodelta 2014.

Kuvissa on muun muassa orava, rastas sekä sekä rusakko, joiden elämä on päättynyt tavalla tai toisella. Joillekin on tapahtunut onnettomuus tai jotkut ovat kokeneet petoeläimen kohtaamisen.

– Uusi lähestymistapa sai sattumalta alkunsa, kun koirani löysi kotitalon kuistin alta sinne kuolleen rusakon.

– Vaikka teema on surullinen, kuvissa ei kuitenkaan veri lennä, vaan niissä on kunnioitettu eläimen viimeistä leposijaa, Korpela sanoo.

Valokuvat on otettu pääasiassa luonnonvalossa.

– Olen pyrkinyt säilyttämään valokuvissa maalauksellisen työskentelytavan, joka syntyy osittain rajallisesta valaistuksesta ja osin tulostukseen käytetystä mattapaperista. Tekniikka lisää efektiä kuviin, Korpela kertoo.

Lisäksi Teijon Masuunin Camerassa on esillä kiskolais-turkulaisen Sirkku Salon abstrakteja maalauksia näyttelyssä Runsauden pula-aika.

Teijon Masuuni (Telakkatie 17, Salo) on avoinna 4.3. alkaen la–su klo 12–16. Näyttelyt ovat avoinna 28. toukokuuta asti viikonloppuisin sekä ryhmille tilauksesta. Taiteilijatapaaminen 28.5. Vapaa pääsy.