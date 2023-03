Metsän sijasta kannattaisi kaataa puita

Salon kaupungin suunnitelma hakata Tammenmäen metsää on tuohduttanut lähiseudun asukkaat Aarnionperällä, Kiskontien liepeillä (SSS 28.3.). Asukkaille kahdeksan hehtaarin alue on virkistysmetsä, kaupungille sillä on myös taloudellisia arvoja. Asukkaita raivostuttaa, että kaupunki on päätynyt avohakkuuseen. Se ankeuttaa maiseman vuosiksi. Onneksi nyt parturoitava alue muodostaa vain osan alueen metsäalasta. Kaupungin ja asukkaiden kesken on erimielisyyttä myös metsän luonnon erityislaatuisuudesta.

Kaupungilla olisi ollut toinenkin vaihtoehto. Esimerkiksi Salon seurakunta on omassa metsäsuunnitelmassan siirtynyt jo noudattamaan jatkuvan kasvatuksen periaatetta (SSS 29.3.). Se tarkoittaa, että metsän sijaan kaadetaan puita. Jatkuva kasvatus säilyttää metsän ekologisen monimuotoisuuden eri-ikäisine kasvustoineen. Hakkuita tehdään pienemmissä erissä, mikä saattaa vähentää ja ainakin viivästyttää metsästä saatavaa tulovirtaa.

Avohakkuut ovat Suomessa nykyinen normaali. Se on metsänomistajalle tuottoisin, mutta myös laiska keino hoitaa omaisuuttaan. Kaupungille puusta saatavan tuoton ei pitäisi sanella metsänhoidon tapaa. Kaupungin taloutta ei ole sidottu runkoihin.

Pikemminkin julkisomisteisen metsän hoidossa tulisi tasapainoilla erilaisten hyötyjen välillä. Etenkin kaupunkialueen metsillä on olennaista arvoa virkistyskäytössä ja maisemallisesti.

Viime aikoina ilmastoarvojen rinnalle metsäkeskusteluissa on noussut myös monimuotoisuuden säilyttäminen. Tehokas hiilinielu ei ole aina luonnon kannalta paras vaihtoehto. Ristiriitaiset tavoitteet myös vaikeuttavat metsäkeskustelua.

Salon nykyisen ilmasto- ja ympäristöohjelman päätavoitteisiin kuuluu ”kukoistava luonnon monimuotoisuus”. Aarnionperällä tavoitetta ei noudateta.

Tammenmäen metsän kohdalla muutos saattaa olla myöhäistä, sillä ennakkoraivaus on jo tehty. Nuoria puita on kaadettu metsäkoneiden tuloa odotellessa. Salon nykyinen metsäsuunnitelma päättyy parin vuoden päästä. Uutta alettaneen tehdä vielä tänä vuonna.

Siitä tulee kaupungingeodeetti Ari Vainion mukaan hyvin erinäköinen kuin nykyisestä. Jatkuvalle kasvatukselle toivottavasti löytyy sijansa.