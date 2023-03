Mielipide: Saloon ei tarvita enää yhtään lisää teitä ja ratoja

Ismo Saari kirjoitti Tätä mieltä -palstalla (SSS 9.3.) Tunnin junan ratalinjauksesta. Hän on tästä aiheesta kirjoitellut monet kerrat aiemminkin.

Hän on esittänyt ratalinjauksen siirtämistä nykyisestä moottoritien pohjoispuolelle. Hän on perustellut tätä linjausta milloin milläkin yleisellä ja yhteisellä hyvällä, mutta on aina jättänyt mainitsematta, että nykyinen ratalinjaus menee hänen tonttinsa läheltä.

Koska hän on kaupunginvaltuutettuna poliitikko, äänestäjien pitäisi saada tietää kaikki hänen motiivinsa.

Tällaisissa asioissa poliitikon kuuluu olla vastuullinen. Tämä tuntuu salolaisilta poliitikoilta kautta linjan unohtuvan harmillisen usein.

Niin tai näin, kyseisessä moottoritien pohjoisessa ratalinjauksessa ei ole mitään järkeä. Sen mukaan asema tulisi Piihoville, eikä kukaan jaksa sieltä kulkea keskustaan.

Aseman paikka on kaupungin keskustassa. Hyvin harva myöskään haluaa matkustaa sadan kilometrin päähän töihin, vaikka juna ja ratayhteys olisivat miten hyviä ja nopeita tahansa. Ennemmin hän muuttaa sinne ja jättää Salon eläkeläisille.

Salo on kasvunsa kasvanut. Ei näin riitaisaan kaupunkiin kukaan halua enää muuttaa. Eikä kukaan halua rakentaa moottoritien läheisyyteen yhtään mitään, mieluummin kauas siitä.

Tulkaa itse kuuntelemaan millainen meteli täällä on. Ei tänne tarvita enää junarataa tuomaan lisää melua ja rikkomaan ihmisten koteja.

Teitä ja ratoja on näillä seuduin jo ihan tarpeeksi. Kohta luontoa ei ole enää yhtään jäljellä.

Mikko Lintunen

Salo