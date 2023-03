Mistä löytyy Salon halvin kahvikuppi? SSS selvitti hintoja kahviloista ja liikenneasemilta – ”Saatan käydä kuukauden aikana liki 30 kertaa juomassa kupposellisen”

Salon Seudun Sanomien selvityksen perusteella Salosta saa kahvikupin alle 2 eurolla. Sellainen löytyy Kultaisesta Tuoksusta, jossa pieni kuppi kahvia maksaa 1,90 euroa.

SSS teki soittokierroksen kahviloihin ja liikenneasemille helmi-maaliskuun aikana.

Kultaisen Tuoksun toinen osakas Leila Lindqvist kertoo, ettei kahvilassa ole jouduttu nostamaan kahvikupin hintaa vuosien varrella kovinkaan useasti.

– Viimeisin korotus oli 20 senttiä, hän muistelee.

Hintavertailun perusteella Salon kalleimmat kahvit juodaan kauppakeskus Plazan Espresso Housessa sekä Design Hillissä. Niissä yhdessä kupillisesta voi joutua pulittamaan jopa 3,20.

– Tuotteiden hintoja on jouduttu väistämättä nostamaan, kun kustannukset ovat nousseet, Espresso House Salon kahvilapäällikkö Sarianna Vennonen sanoo.

Design Hillissä toimivan Petris Chocolate Cafén yrittäjä Nina Sirén luonnehtii, että kahvi ei ole vain kahvia.

– Kuluttajat eivät välttämättä ymmärretä, mistä hinta koostuu. Siihen on aina syynsä, miksi kahvi maksaa jossain paikassa enemmän kuin toisessa. Kahvin laadulla ja merkillä on paljon väliä, Sirén huomauttaa.

Sirén sanoo, että kahvikupin hinnan suhteen ollaan jo kipurajalla Salossa.

– Emme ole pystyneet nostamaan hintaa enää.

Kustannusten noususta kahvin osalta on puhuttu julkisuudessa paljon. Kahvila Wilhelmiinan yrittäjä Taina Häkkinen kertoo asiakkaiden tiedostavan tämän.

– Jos mennään pääkaupunkiseudulle, siellä hinnat ovat jopa tuplasti kalliimmat, Häkkinen sanoo.

Vennonen puhuu Espresso Housen Suomen kahviloiden kohdalla eri kategorioista.

– Isommissa kaupungeissa tai vaikka lentokentällä tuotteet ovat kalliimpia kuin meillä Salossa.

Jos hinnalla ei voi kilpailla, millä sitten?

Vennonen pitää Espresso House Salon vahvuutena laajoja aukioloaikoja.

– Olemme auki myös sunnuntaisin, mikä on todella harvinaista Salossa, Vennonen muistuttaa.

Soittokierroksen perusteella kahvittelukulttuuri elää Salossa hyvin myös 2020-luvulla. Salossa siis nimenomaan juodaan kahvia, kun puhutaan klassisesti ”kahville menosta”.

– Kahvi on ykköstuote edelleen. Tee kirii hyvänä kakkosena. Latte, kaakao ja cappuccino ovat nuorison suosiossa, Kuiron kahvilan osaomistaja Henna Laaksonen vahvistaa.

Kahvilaketjun nimestä huolimatta myös Salon Espresso Housessa kuluu perinteistä suodatinkahvia tasaiseen tahtiin.

– Varsinkin aamuisin kahvia menee enemmän, koska paikalla on vanhempaa väkeä. Iltapäivällä ja iltaisin kulutus painottuu muihin juomiin, kuten latteen, cappuccinoon tai jääteehen. Tällöin myös asiakaskunta on nuorempaa, Vennonen kertoo.

Kultaisen Tuoksun Lindqvist kertoo peruskahvin, Kulta Katriinan, myyvän hyvin.

– Erikoiskahvia meiltä ei saa, koska asiakaskuntamme on pääsääntöisesti yli 50-vuotiasta. Asiakkaat kyselevät harvoin kahvin merkistä. Jotkut kylläkin, Lindqvist kertoo.

Lindqvist sanoo, että useimmiten kahvin kanssa myös syödään jotain.

– Ehkä noin kaksi kymmenestä ottaa pelkän kahvin tai piparin kahvin kylkeen.

Salossa osa kahviloista on toiminut jo pitkään, toiset taas vasta muutaman vuoden. Espresso House on melko tuore tapaus Salon katukuvassa: yritys avasi Plazassa kesän lopussa 2019.

– Salon kahvilan avaaminen oli ketjulta testi. Tämä oli ensimmäinen Espresso House näin pienellä paikkakunnalla. Nyt ketju on uskaltanut avata kahvilan myös muillekin pienemmille paikkakunnille, Vennonen kertoo.

– Asiakasmäärät ovat yllättäneet positiivisesti. Alussa pohdimme, profiloituuko tämä enemmän nuorten paikaksi, mutta meillä käy kaikenikäisiä asiakkaita.

Kahviloissa nautiskellaan toisinaan pitkään kahvikupin ääressä tuttavien kanssa rupatellen. Toisinaan taas kahvila on vain pikainen välipysäkki matkalla kouluun, kotiin tai työpaikalle.

– Asiakkaat kiirehtivät tästä junaan, joten kahvi pitää saada nopeasti mukaan, Kahvila Aseman yrittäjä Anneli Friberg tietää.

Kahviloissa kokoontuu samoina ajankohtina tiettyjä nais- tai miesporukoita keskustelemassa päivänpolttavista asioista kahvikupin äärellä. Näin on myös Kahvila Asemalla.

– Aamupäivällä tänne kerääntyy veneilyharrastajien joukko ja iltapäivällä ryhmä, jossa on 89-, 88- ja 87-vuotiaita, Friberg kertoo.

Salolaiskahviloissa keitetään kymmeniä pannuja kahvia yhden päivän aikana. Mikä on tarkka määrä, sitä tuskin kukaan osaa sanoa. Jotain osviittaa kuitenkin antaa seuraava:

– Kun avaamme kuudelta, puoli seitsemään mennessä on mennyt jo kolme pannua tyhjäksi. Aika monta niitä menee iltakuuteen mennessä, Kuiron kahvilan Laaksonen naurahtaa.

Kahvikupin hintoja Salossa

Kultainen Tuoksu 1,90 (Kulta Katriina)

Café 68 2,00 kuppi (Juhla Mokka)

Kahvila Wilhelmiina 2,00 (Presidentti, Löfbergs Kharisma)

Kuiron kahvila 2,20 (Juhla Mokka, tummapaahto Lykke)

Teboil Helsingintie 2,20 (Juhla Mokka)

Kahvila Asema 2,30 (Juhla Mokka)

ABC Piihovi 2,50 (Juhla Mokka, tummapaahto Kulta Katriina)

Shell Helmisimpukka Halikko 2,60 (Juhla Mokka, Pauligin Singapore)

Cafe Figaro 2,70 (Presidentti, tummapaahto Kaffa Roastery)

Espresso House 3,00/3,20 (Signature Brew/Seasonal Brew)

Petris Chocolate Café (Design Hill) 3,20 (Cafetoria)

Kysely hinnoista toteutettiin helmi-maaliskuun aikana.

Risto Mattilan kaveriporukka käy useasti ”kymppikahveilla”

Kahvikupin hinnan nousu on pantu merkille, mutta Salon Espresso Housessa tavatut asiakkaat eivät ole silti muuttaneet kahvilakäyttäytymistään.

Risto Mattila kertoo kaveriporukastaan, joka saattaa poiketa ”kymppikahveille” jopa kuusi kertaa viikossa.

– Meitä on 3–5 henkilön ryhmä, ja tapaamme täällä aina aamukymmeneltä, Mattila selventää kymppikahvien logiikkaa.

Haastattelupäivänä Mattila on Espresso Housessa jo toistamiseen.

– Minulla on kahvilan kausikortti kännykkäsovelluksessa. Saan juoda kahdellakympillä niin monta kuppia kahvia kuussa kuin haluan, hän selittää.

Erikoiskahveja Mattilan kausikortilla ei kuitenkaan saa. Taloudellinen hyöty on silti melkoinen.

– Saatan käydä kuukauden aikana liki 30 kertaa juomassa kupposellisen, hän mainitsee.

Mattila on pannut merkille, että kausikortin hinta on noussut vuoden aikana viidellä eurolla.

– Omalta osaltani ei kuitenkaan olla vielä kipurajalla, hän toteaa hinnasta.

Kesäksi Mattila laittaa Espresso Housen sovelluksen tauolle.

– Silloin siirrymme torikahvilaan, hän summaa.

Ylioppilaskirjoituksiin päntänneet Nathalie Maaniemi ja Maija Koski viihtyvät kahvilamiljöössä.

– Me tarvitsemme pientä hälinää opiskellessamme. Siinä on oma fiiliksensä, ja kun opiskelee kaverin kanssa, tulee luonnostaan pidettyä taukoja, he kertovat.

Maaniemi nautti haastatteluhetkellä jääkahvia ja Koski jääteetä.

– Kyllä sen on huomannut, etteivät kaikki kaverit välttämättä tilaa mitään hintojen nousun takia, Maaniemi pohtii.

– Me käymme täällä silti toistuvasti, varsinkin nyt kirjoitusten aikaan, Maaniemi ja Koski jatkavat Espresso Houseen viitaten.

Kaksikko miettii, että kesän tullen kahvilakäynnit saattavat vähentyä.

– Silloin menemme esimerkiksi piknikeille, Maaniemi ja Koski olettavat.

Lattea siemailleet Kristina ja Anna-Sofia Nyberg käyvät kahviloissa satunnaisesti.

– Koska käyntejä tulee vain silloin tällöin, emme ole joutuneet niitä vähentämään, äiti–tytär-pari kertoo.

Anna-Sofia Nyberg on huomannut, että kahvin kilohinnat ovat nousseet kaupoissa melko rajusti.

– Tosin ero entiseen on pienempi kahvipavuissa kuin suodatinkahvissa, hän toteaa havainnoistaan.

Espresso Housen lisäksi kaksikko hyödyntää muitakin Salon kahviloita.

– Kuirolla tulee käytyä, ja kesäisin torikahvilassa, Kristina Nyberg mainitsee.

Kirjoittajat: Tuomas Reinikainen, Julian Rauhaniemi