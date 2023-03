Lapsi kirjoitti, että sukupuolia on vain kaksi – Salolaiskoulu otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun

Tasa-arvovaltuutettu on asettunut tukemaan Mustamäen koulun päätöstä kieltää syrjiväksi katsottu oppilastyö. Kannanottoa pyysi koulu.

Erityisesti kannanottoa pyydettiin virkkeisiin ”sukupuolia on vain kaksi” ja/tai ”sukupuolia on kaksi”.

– Kannanotto tukee täysin kaupungin yhdenvertaisuustyötä, toteaa Salon vs. perusopetusjohtaja Jaana Talvitie.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa kannanotossaan muun muassa näin: Mustamäen koululla on ollut tasa-arvolain nojalla paitsi oikeus myös velvollisuus kieltää oppilastyö, joka sisältää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän ja loukkaavan viestin.

Talvitie sanoo, että Mustamäen koulussa ollutta tapausta ei voida avata yhtään sen laajemmin, mitä kannanotossa kerrotaan. Syynä on yksityisyyden suoja.

– Meillä on myös velvollisuus huolehtia, ettei vahingoiteta yksittäistä oppilasta.

Näin ollen työn sisältöä tai esimerkiksi sitä, millä luokka-asteella työ on tehty ja miten, ei kerrota.

Kannanotto ei aiheuta mitään uusia toimenpiteitä tai ohjeistuksia perusopetuksen puolella. Talvitie selittää, että kaupungin opetustoimi jatkaa työtään, johon kuuluu myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö.

Hän toteaa, että esille tullut asia jakaa mielipiteitä yleisessä keskustelussa.

– Meidän työtämme ohjaavat lait, asetukset ja suunnitelmat, eivät omat mielipiteet, Talvitie muistuttaa.

Tasa-arvovaltuutettu toteaakin kannanotossaan, että sekä Salon kaupungilla perusopetuksen järjestäjänä että Mustamäen koululla on tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus huolehtia sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellon noudattamista.

Kannanoton mukaan molemmilla on näin ollen paitsi oikeus myös velvollisuus puuttua tilanteeseen ja toimintaan, joka syrjii tai loukkaa sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia.

Velvollisuuksiin tasa-arvovaltuutettu listasi lisäksi muun muassa sen, että koulu tai kunta edistää sukupuolten tasa-arvoa. Velvollisuuksiin kuuluu myös ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

Kannanottoon sovellettavista tasa-arvolain säädöksistä asiakirjassa mainitaan muun muassa se, että tasa-arvolaki kieltää erikseen sukupuoleen perustuvan syrjinnän oppilaitoksissa.

Lisäksi opetuksen järjestäjällä ja oppilaitoksella on velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvovaltuutetun kannanoton kaltaista viestiä koulu on saanut tapaukseen liittyen jo aiemmin yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Ylitarkastaja Matti Jutila kertoo, että koulu on saanut asiasta sähköpostiviestejä, joissa on arvioitu, ettei koulun toiminta ole syrjintää vaan yhdenvertaisuutta edistävää.