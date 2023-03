Pääkirjoitus: Vaalikentillä salolaiset uhkaavat kisata toisensa ulos pelistä

Eduskuntavaalit ovat myös aluevaalit. Varsinais-Suomesta valitaan huhtikuussa 17 kansanedustajaa. Tämä poppoo on perinteisesti ajanut yhteistuumin maakunnallisia kärkihankkeita. Alueellisella jakautumisella on kuitenkin oma merkityksensä.

Salolaiset kansanedustajat tuntevat parhaiten kotiseutunsa asiat ja toivon mukaan pystyvät myös artikuloimaan ne vakuuttavasti eteenpäin. Siksi moni pitää tärkeänä äänestää oman alueen ehdokasta. Tämä ilmiö näkyi esimerkiksi viime vuoden aluevaaleissa.

Tällä hetkellä salolaiset asetelmat eduskuntavaalien kamppailussa eivät valitettavasti vaikuta järin harmonisilta.

Eduskunnan jättävä Katja Taimela (sd.) testamenttasi alkuviikolla äänensä kaarinalaiselle demaripiirin puheenjohtajalle Niina Alholle (SSS 7.3.). Tämä oli turkulaistuneelta Taimelalta kohtelias tapa ilmoittaa, ettei puolueen salolaisella ehdokkaalla Saku Nikkasella ole edeltäjänsä siunausta.

Taimela perusteli ratkaisuaan yleisluontoisesti viittaamalla Tunnin junan tärkeyteen. Kritiikin kärki oli niin selvä, että raideskeptikoksi ryhtynyttä Nikkasta ei tarvinnut mainita nimeltä. Taimelan veto saattaa hajottaa salolaisten demarien ääniä. Urheilumies Nikkaselle se voi tietää lähtöruuturangaistusta puolueen sisäisessä kisassa vaali-iltana.

Hajontaa on luvassa myös toisen gallup-kärkipuolueen kokoomuksen riveissä. Salossa eduskuntapaikasta kisaavat Anu Aaltonen ja Pertti Hemmilä. Puolueen kannalta kahden tyystin eri profiilin ehdokkaan taktiikka saattaa olla fiksua, mutta salolaisittain tilanne sotkee asetelmaa. Kokoomuksen listalla keskinäinen kilpailu on kovaa. Olisi melkoinen yllätys, jos molemmat salolaiset menisivät läpi. Vähintään yhtä mahdollista on päinvastainen tulos.

Ei ole mikään salaisuus, että osa Salon kokoomuslaisista ei varsinaisesti hyppinyt riemusta, kun piirijohto päätti asettaa Hemmilän ehdolle. Turussa ilmeisesti laskettiin, että konkarin panokselle on kysyntää. Esimerkiksi edesmenneen Ilkka Kanervan 7 500 ääntä etsivät uutta kotia.

Myös keskustalla on nyt Salossa kaksi ehdokasta, kun sauvolaiselle Esko Kivirannalle piti pika-aikataululla löytää korvaaja. Huutoon vastasi kunnallisjärjestön puheenjohtaja Johanna Riski. Hän saa jakaa vaalitelttoja aiemmin ehdokkaaksi nimetyn Olavi Jantusen kanssa.

Salolaiselle äänestäjälle asetelmat aiheuttavat päänvaivaa. Vaalimatematiikan yhtälöissä on kovin monta muuttujaa. Tuntematon suure on myös se, kuinka moni lopulta pitää ehdokkaan kotipaikkaa olennaisena tekijänä äänestyspäätöksessään. Alueellisen edunvalvonnan kannalta sillä on merkitystä.

Joka tapauksessa äänestäjän kannattaa varmistaa, että antaa äänensä sellaiselle ehdokkaalle, jolla on halua kuunnella täkäläisiä tarpeita. Ja mielellään myös kykyä vaikuttaa niiden täyttymiseen.