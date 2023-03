Pääkirjoitus: Vi ses Sverige – Suomi hyppäsi mukaan Erdogan-showhun

Naamiot on puettu. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tarjosi Suomelle sivuosaroolia uusimmassa poliittisessa satiirissaan. Suomen presidentti Sauli Niinistö riensi lavalle.

Erdogan ja Niinistö tapasivat seremoniallisesti perjantaina, kättelivät ja kiittelivät. Turkki hyväksyy uuden veljeskansansa yhteiseen liittoon.

Suomi joutui, tai suostui, mukaan Erdogan-showhun, jossa gallupien hampaisiin joutunut hallitsija näyttää valtiomiesmäisyyttään kotimaan vaalikentille. Erdogan voi nyt esiintyä omalle yleisölleen globaalina voimahahmona, jolla on valta päättää, kuka pääsee Natoon ja kuka ei. Siksi Erdoganille on eduksi lyödä hajalle Suomen ja Ruotsin yhteisrintama.

Kun Erdogan antoi siunauksensa, Unkari seurasi heti perässä. Suomesta tullee Naton jäsen ennen kuin viimeiset lumet ovat sulaneet.

Jäsenyysprosessin loppukäänteet ovat paljastaneet, millainen painoarvo Suomen ja Ruotsin paljon puhutulla puolustusyhteistyöllä on lopulta ollut.

Virallisessa liturgiassa Ruotsi on Suomen läheisin kahdenvälinen kumppani puolustusyhteistyössä. Suomessa haaveiltiin jopa maiden keskinäisistä turvatakuista. Ruotsille on koko ajan riittänyt, että Suomi toimii sen ja Venäjän välissä ainakin hidasteena, jos ei muuta.

Tosiasiassa yhteistyö on ollut koko ajan hajanaista. On ollut selvää, että ainoat pätevät turvatakuut ovat saatavissa Natolta.

Suomi teki päätöksen hakea Naton jäsenyyttä tilanteessa, jossa kansallisen turvallisuuden kokonaiskuva oli hämärä. Ukrainan sodan alkuvaiheessa kukaan ei tiennyt, millainen Venäjän sotilaallinen kyky oikeastaan on ja mitä se lopulta tavoittelee.

Nyt on käynyt selväksi, että huonosti johdettu sodankäynti Ukrainassa sitoo Venäjän resurssit käytännössä täysin. Sillä ei olisi mahdollisuuksia avata toista rintamaa toisaalla samaan aikaan.

Suomen turvallisuustilanne on lyhyellä tähtäimellä stabiilimpi kuin vielä jokin aika sitten pelättiin. Suomen ei olisi mikään pakko hylätä läheisintä kumppaniaan Naton porstuaan. Liittyminen ilman Ruotsia on arvovalinta.

Kun Ruotsi jossain vaiheessa seuraa perässä, maiden välisen yhteistyön todellinen syventäminen toivottavasti alkaa toden teolla. Viimein voidaan aloittaa keskustelu myös aidosta pohjoismaisesta yhteistyöstä, kun Norja ja Viro kuuluvat samaan rintamaan.

Vaikka prosessi ei ehkä ole ollut kaikkein tyylikkäin, lopputulos ratkaisee. Turkin ja Unkarin myötäsukaisella vaikutuksella Suomesta tulee sotilaallisesti liittoutunut maa. Nato-jäsenyys on nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa perusteltu ratkaisu. Suomi ei luovu perinteisestä puolustuspolitiikastaan omasta halustaan, vaan Venäjän aggressiivisen epäluotettavuuden pakottamana.

Venäjä on perustellut raakalaismaista sotaansa Ukrainassa sillä, että se tarvitsee suojavyöhykkeen itsensä ja Naton väliin. Jos tämä on Vladimir Putinin aito tavoite, hän on epäonnistunut toimissaan surkeasti.

Venäjä ei saa Ukrainasta puskuria. Sen sijaan se saa Nato-armeijan aivan Pietarin porteille. Ja siitä se voi syyttää vain itseään.