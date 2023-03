Pääministeri Marin: Suomessa on syytä toteuttaa lyhennetyn työajan kokeilu

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo, että Suomessa on syytä toteuttaa lyhennetyn työajan kokeilu. Marin sanoi SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa tänään, että SDP haluaa, että pitkällä aikavälillä kasvavan tuottavuuden hedelmiä voidaan jakaa myös työntekijöille.

Hänen mukaansa liian moni uupuu työssään ja mielenterveystaustaiset sairauslomat sekä työkyvyttömyys ovat hälyttävän yleisiä.

Hän lisäsi, että mielenterveysongelmien aalto ja uupuminen osuvat erityisesti nuorempiin työntekijöihin.

– Me haluamme, että työntekijöillä on oikeus aitoon vapaa-aikaan ilman painetta olla joka hetki työantajan tavoitettavissa, Marin sanoi.

Helmikuussa SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen esitti, että Suomessa tulisi järjestää ensi vaalikaudella laaja kokeilu nelipäiväisestä työviikosta. Marin ei puoluekokouspuheessaan sanonut, millainen lyhennetyn työajan kokeilun pitäisi olla.

Marin on aiemminkin väläytellyt lyhyempää työviikkoa. Hän pohti jo vuonna 2019 ollessaan liikenne- ja viestintäministeri, miksei neljän päivän työviikko tai kuuden tunnin työpäivä voisi olla seuraava askel. Tuolloin Marin kirjoitti Twitterissä, että työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella.

”Kokoomusta pidetään ylimielisenä puolueena”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi Ilta-Sanomille aiemmin tällä viikolla, että SDP:n Marinin täytyy nöyrtyä. Mykkäsen mukaan SDP:n tulee nöyrtyä siihen, että on käänteen paikka.

Marin sanoi puoluevaltuuston mediatilaisuudessa, että SDP ei nöyrry tavoitteistaan tai omista näkemyksistään vain sen takia, että oikeisto sitä vaatii.

– Ehkäpä tämä lausahdus Mykkäsen suusta kertoo myös siitä, minkä takia kokoomusta pidetään ylimielisenä puolueena, Marin sanoi.

Hän lisäsi, että käydään nyt vaalit ensin.

– Sen jälkeen lähdetään tunnustelemaan ja neuvottelemaan, kun yhteinen hallitus on muodostettava riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksessa ovat. Se vaatii kaikilta kompromissitaitoa, hän sanoi.

”Vaikea nähdä perussuomalaisia ja SDP:tä saman hallitusohjelman takana”

Marinilta myös kysyttiin, olisiko hän valmis hallitukseen kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa. Hän sanoi jo aiemmin todenneensa, että SDP:n ja perussuomalaisten olisi vaikea mahtua samaan hallitukseen, koska puolueiden näkemykset ovat niin erilaisia.

Hänen mukaansa perussuomalaisten ja SDP:n näkemykset ihmiskäsityksestä, arvoista ja politiikan sisällöistä eroavat. Hän luetteli, että politiikan sisällöissä käsitykset eroavat talouspolitiikassa, työmarkkinapolitiikassa, ilmastopolitiikassa, EU-politiikassa ja kansainvälisessä politiikassa.

– Me olemme niin kaukana toisistamme, että on vaikea nähdä SDP:tä ja perussuomalaisia saman hallitusohjelman takana. Muuten toteaisin, että ihmisillä on oikeus äänestää ja mahdollisuus äänestää, hän sanoi.

Marin kertoi uskovansa, että monien puolueiden torjuvissa puheenvuoroissa on varmaankin vaalitaktiikkaa mukana.

——————-

Juttua korjattu klo 19.54: poistettu 1. väliotsikon jälkeen 1. kappaleesta sanat: talouden sopeuttamiseen viitaten.

Viivi Salminen