Pakina: Vihreä hiertymä ja jäädytetyt asunnot

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä, ja poliitikkojen puhetta kuulee kaikkialla. Puheesta on vaikea poimia olennaista informaatiota, jos puhetta ei ymmärrä. Siksi julkaisemme päivitetyn vokabulaarin pohjalta raavitun vaalikeskustelusanaston.

Ilman keskeisten käsitteiden tuntemista ei voi muuta kuin purra hampaat yhteen ja kuunnella orpona marinaa.

Jäädytys.

Viime syksystä saakka suomalaisia on peloteltu sähkön loppumisella, mutta edelleen sitä tulee pistorasiasta. Astetta alemmas -kampanjalla ihmisiä neuvottiin laskemaan asunnon lämpötilaa, laittamaan villasukat jalkaan ja asettelemaan shaali siististi nojatuolin selkänojalle.

Kannatusmittausten kuumin puolue kokoomus jatkaa vaalikampanjassaan viileää tyyliä ja haluaa asukkaiden lisäksi jäädyttää myös asumistuen.

Laitospaikka.

Laitospaikkoja yritetään vähentää, ja toisaalta niitä on jo valmiiksi liian vähän. Hoitajamitoitus ei toteudu, koska myös hoitajia on liian vähän. Kaikkea on tarpeeksi vain yhdessä laitoksessa, kansanedustuslaitoksessa. Paikkoja on riittävästi, ja avustajamitoituskin on hoitajamitoituksen tasoa.

Luksus.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi Ylen vaalitentissä, että kulttuuri on luksuspalvelu, johon tällä hetkellä valitettavasti Suomessa menee liikaa rahaa.

Perussuomalaiset taas on luksuspuolue. Suomalaisilla on ollut siihen kunnolla varaa vasta viime vuosikymmenen alusta lähtien.

Vaalitentti.

Ohjelmaformaatti, jolla kokoomus ja perussuomalaiset perustelevat Ylen budjetin pienentämistä. Lähetysaika voidaan puolittaa, kun ehdokkaat puhuvat toistensa päälle.

Vaalitulos.

Selviää viikon päästä sunnuntaina. Tänään tapahtuu tai tapahtui (riippuen siitä, milloin tätä luetaan) jotain, joka vaikuttaa vaalitulokseen vääjäämättömästi. Kesäaikaan siirtyminen söi aamuyöstä yhden arvokkaan kampanjatunnin – juuri sen, jolloin herätellään nukkuvia.

Vihreä siirtymä.

Kannatusmittausten mukaan vihreitä siirtyy vasemmistoliiton äänestäjiksi, joista osa aikoo äänestää nyt demareita, joista jotkut vaihtavat perussuomalaisiin, joista kukaan ei siirry äänestämään vihreitä.

Keskustalaisille päättyvä hallituskausi on aiheuttanut pahanlaatuisen vihreän hiertymän.