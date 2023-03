Pelaajalepuutuksista huolimatta loukkaantumisesta toiseen vaeltava LP Viesti on kanveesissa – ”Jonkun verran tuli kommentteja siitä, että olisimme hävinneet tahallaan Vampulalle”

Suomen kielen ehkä yleisin tapa aloittaa lause on no niin. Siispä: no niin, oletteko valmiit lukemaan pitkän luettelon siitä, miksi kanveesissa olevan LP Viestin kausi lentopallon naisten Mestaruusliigassa päättyy sunnuntaina Pitkäjärven koululla?

Suurin syy on tietysti LP Kangasalan siirtyminen puolivälierien otteluvoitoissa 2–0- ja erissä 6–0-johtoon.

Torstai-illan 0–3-tappion synkkyyden huipentumana Arita Ternava loukkasi olkapäänsä aivan loppuvaiheessa. Jos hän ei pysty pelaamaan, jäävät hyökkäävien yleispelaajien rooleihin terveistä pelaajista jäljelle enää Jordan Lockwood (torstaina 6/-4) ja hiljattain 17 vuotta täyttänyt Iina-Reeta Kaikkonen (0/-4).

Päävalmentaja Tomi Lemminkäisen mukaan kauden jälkeen leikkaukseen menevä passari Saana Virtanen saattaa pystyä pelaamaan sunnuntaina.

– Tilannehan on nyt se, että kaksi neljästä LP-Vampula-ottelussa huilanneesta pelaajasta oli tämän pelin lopussa sivussa. Jonkun verran tuli kuitenkin kommentteja siitä, että olisimme hävinneet tahallaan Vampulalle, Lemminkäinen huomautti.

Kolmas neljästä huilanneesta eli libero Netta Laaksonen on vienyt kaksi ensimmäistä ottelua läpi kokonaisuudessaan. Ei kuitenkaan ilman ongelmia.

– Netan pelaaminen ratkesi vasta tänään aamutreeneissä, Lemminkäinen kertoi.

Torstain tilastoista kuvaavin on plusmiinus: LP Viesti +6, LP Kangasala +32. Kotijoukkue teki yli tuplasti enemmän sekä hyökkäys- että vastaanottovirheitä. Salolaisten yleispelaajien yhteislukema oli -9, pelkästään Iida Pölläsellä +14.

– Kangasalan materiaali on selvästi leveämpi kuin meillä. Ensimmäinen ottelu kääntyi passari- ja hakkurivaihdon jälkeen, ja tänäänkin nähtiin passarivaihto, Lemminkäinen huomioi.

Luovuutta käytti LP Viestikin. Lopussa oli vaihdettava Ternavan tilalle peliin kolmaskin keskipelaaja eli Jenni Jantunen. Juuri täysi-ikäiseksi tulleen ”konkaripassarin” Irina Mäkisen tilalle vaihdettiin Iida Mikkonen, 15 vuotta.

Viesti ei tällä hetkellä näytä voittavan äärimmäisen tasaisia eriä millään. Tämän vuoden luettelo on jo todella pitkä: neljäs erä Puijo Wolleyta vastaan 24–26. Viides OrPoa vastaan 17–19. Viides LiigaPlokia vastaan 13–15. Neljäs LP Kangasalaa vastaan runkosarjassa 24–26.

Nämä häviöt maksoivat useita sarjapisteitä, joiden kanssa puolivälierien kotietu olisi muuttunut vielä realismiksi. Vielä merkittävämpiä ovat tietysti olleet kolme puolivälierissä kahdella pisteellä hävittyä erää. Niissä Viesti on menettänyt kaikki kahdeksan eräpalloa.

– Kangasalla toinen erä meni oikeastaan siinä isosta johdosta hävityn ensimmäisen erän jälkeen, vaikka kaikilla oli kova itseluottamus siinä johtoasemassa. Tänään kasasimme rivimme avauserän jälkeen paremmin, totesi LP Viestin kapteeni Saana Lindgren.

Nämä kaksi joukkuetta ovat pelanneet keväästä 2019 lähtien Pirkanmaalla kaksitoista ottelua, joista LP Kangasala on voittanut yksitoista. Välieriin mennäkseen LP Viestin on voitettava Pitkäjärven koululla kahdesti. Kotiedun merkitys on ollut tämän kauden Mestaruusliigassa muutenkin poikkeuksellisen suuri.

No niin, oletteko valmiit lukemaan vähän lyhyemmän luettelon siitä, miksi tästä puolivälieräparista voisi vielä tulla tasainen?

Viesti on sentään pystynyt viemään puolet eristä jatkopalloille.

– Kun pelaamme omalla tasollamme, ovat joukkueet tasavahvoja. Erona on vaan ollut se, että Kangasalan taso on pysynyt paremmin. Olemme olleet tässä sarjassa noin neljä ja puoli erää kuudesta hyvin mukana, näkee Lemminkäinen.

– Meillä on ollut kuitenkin todella laadukkaita treenejä. Kun saamme sen siirrettyä säännöllisemmin peleihin, niin kyllä minulla löytyy luottoa joukkueeseen, kokee Lindgren.

Kseniia Puhachille voinee jo nyt luovuttaa kauden aikana eniten parantaneen liigapelaajan tittelin. Lisäksi Lindgrenin voi todeta palanneen merkittävästi lähemmäs syyskauden 2022 tasoa sysisynkän keskiviikon jälkeen.

– Ensimmäisen puolivälierän käsittelin omalla tavallani siinä bussin takapenkillä, ja lisäksi käytiin pari keskustelua, hakkuri totesi.

Päävalmentaja Lemminkäinen on puhunut paljon siitä, kuinka pudotuspelit vastuullisessa roolissa on uusi tilanne lähes kaikille LP Viestin pelaajille. Näin on tilanne myös Lindgrenillä.

– Ovat nämä jänniä paikkoja, kun viime keväänä pudotuspelit olivat minulle liigakarsintoja. Minulla lähtee paljon pääkopasta nämä asiat, ja tämä on samalla myös hieno mahdollisuus.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–LP Kangasala 0–3 (27–29, 19–25, 15–25)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Jenni Jantunen 0/0, Anna Syrjälä 0/-1, Saana Lindgren 13/+3, Arita Ternava 8/0, Kseniia Puhach 10/+8, Nea Haatainen 6/+4, Irina Mäkinen (passari) 1/+1, Iina-Reeta Kaikkonen 0/-4, Jordan Lockwood 6/-4. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 70.

LP Kangasala: Netta Rekola 6/+5, Emmi Jalonen (passari) 1/0, Iida Pöllänen 24/+14, Laura Laukkanen 7/+6, Viivi Pyhäjärvi 10/+2, Katherine Regalado 9/+6, Nea Luntamo (passari 0/-1). Libero Tiiamari Sieväsen vastaanottoprosentti 67.

Hyökkäysprosentti: 39–45

Vastaanottoprosentti: 32–47

Torjuntapisteet: 5–9

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 3–8/8–11

Yleisöä: 504

Tuomarit: Esa Virta ja Antti Korpilahti

OHO!

LP Viestin kolmannen erän aloittaneen seitsikon keski-ikä on noin 20,5 vuotta.

3. puolivälierä su 19.3. klo 17 Pitkäjärven koululla.