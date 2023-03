Putolaan tulee toinen lastenkoti – ”Lisääntyvätkö levottomuus ja liikenne? Ja moni miettii sitäkin, miten asuntojen arvolle käy”

Halikkoon avataan uusi lastenkoti. Se tulee Linnankoskentie 5:een, jossa rakennustyöt ovat jo aluillaan. Salon kaupungin vuokraamalle tontille tehdään ryhmäkoti ja koulu.

Lastenkodin rakennustyömaa on aiheuttanut hämmennystä naapurustossa.

– Kaikki ovat luulleet, että siihen tulee vanhusten hoivapaikka. Joku oli juuri kysynyt rakennustyömieheltä, mitä siellä tehdään, ja hänkin luuli tekevänsä vanhusten hoivakotia, sanoo Linnankoskentiellä rivitalossa asuva Anne Malm.

Rakennustyömaata ympäröi aita, mutta minkäänlaista kohdetta esittelevää kylttiä ei ole. Työt alkavat hyvin aikaisin aamulla. Sekin on puhuttanut rivitaloyhtiön väkeä.

– Aamukuudelta alkaa kauhea ryske.

Salon Seudun Sanomat uutisoi viime marraskuussa, että paikalle tulisi hoivakoti. (SSS 26.11.2022)

Rakentajayhtiö Vestera Oy:n varatoimitusjohtaja Antti Kurkela ei halunnut tuolloin kommentoida rakennuksen käyttötarkoitusta. SSS sai kuitenkin muualta tiedon, että paikalle tulisi hoivakoti.

Antti Kurkela sanoo nyt, että hän hämmästyi marraskuista juttua nähtyään sen. Yritys ei kuitenkaan tuolloin pyytänyt, että jutun tietoja olisi oikaistu tai täsmennetty.

– Meillä ei ole tapana kommentoida, kun ei ole tehty kaupallisia sopimuksia. Kun on tonttivaraus tehty eikä lupaakaan vielä haettu, ei voida sanoa. Puhuttiin hoivahankkeesta yleisesti, sanoo Kurkela.

Hankkeelle haettiin rakennuslupaa 2. päivä tammikuuta. Rakennuslupahakemuksessa kerrotaan, että tontille aiotaan tehdä hoitolaitos, koulu, puurakenteinen kesäkeittiö/pihavarasto, puuaita ja jätekeräyspiste.

Salon kaupunki myönsi rakennusluvan hankkeelle 27. tammikuuta. Tätä ennen kaupunki suoritti naapurien kuulemisen eli toimitti Vesteran rakennussuunnitelmat kuvineen rakennuspaikan naapureille.

Tiedot saivat rajanaapurit sekä tien toisella puolella olevat naapurit.

– Joukossa oli yksi yksityishenkilö, ja kaikki loput ovat olleet asunto-osakeyhtiöitä. Näissä näkyy kaikissa olevan yhteyshenkilönä isännöitsijä. Se on aika yleistä, sanoo tarkastusrakennusmestari Sirpa Tuominen Salon kaupungin rakennusvalvonnasta.

Tammikuussa tehty naapurien kuuleminen ei tuottanut yhtään kysymystä tai huomautusta.

Rakennussuunnitelma oli kaavamielessä yksinkertainen, koska poikkeamia ei haettu. Jo pitkään voimassa olleessa kaavassa tontti on tarkoitettu julkisten lähipalvelurakennusten ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi.

– Mehän emme luvita mitenkään tiettyä käyttäjäryhmää varten, vaan me luvitamme taloja. Meidän ei luvituksessa tarvitse tietää varsinaista käyttäjäryhmää sen tarkemmin. Tietysti turvallisuusmielessä pitää tietää, että ovatko he liikuntakykyisiä. En tiedä, kuka siihen on tulossa toimijaksi, sanoo Tuominen.

Vestera Oy:n Antti Kurkela kertoo, että uusi rakennus on jo myyty eteenpäin kiinteistösijoitusyhtiölle. Yhtiön nimeä hän ei paljasta.

Kun kiinteistö valmistuu, siihen tulee vuokralle Sospro Oy.

Linnankoskentien väkeä mietityttää, aiheutuuko lastenkodista ongelmia naapureille.

– Lisääntyvätkö levottomuus ja liikenne? Ja moni miettii sitäkin, miten asuntojen arvolle käy, sanoo Anne Malm.

Osaltaan alueen asukkaiden ärtymystä lisää se, että kivenheiton päässä Elmerannantiellä on jo Tuulensuoja-nimellä toimiva lastenkoti. Sitä pyörittää Familar Oy. Moni miettii, onko lastenkotien ”keskittäminen” viisasta.

Anne Malm toivoo, että uuden naapurin kanssa syntyy aikanaan hyvä keskusteluyhteys. Tontin vuokrauksesta ja rakennuslupaprosessista Malm ei anna kiitoksia Salon kaupungille.

– Meitä ei ole suoraselkäisesti informoitu siitä, mitä tontille on tulossa. Ihmisillä on sellainen olo, ettei asiasta ole voitu keskustella.

