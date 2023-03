Sähkötupakka loi yllättävän ongelman Salon kouluihin – ”Meillä on hirveän pienet vessat”

Sähkötupakointi ja siihen liittyvät oheisilmiöt häiritsevät arkea salolaisissa yläkouluissa.

Kouluissa joudutaan esimerkiksi vahtimaan vessoja, koska nuoret käyttävät niitä tupakkakoppeina. Sähkötupakasta ei aiheudu savuhaittoja, mutta vessojen kalusteita rikkoutuu ja epäsiisteys lisääntyy nuorten pakkautuessa koppeihin.

Välitunneilla vessoissa viivytään porukoissa, ja välillä käytävällä leijailee makea sähkötupakan haju. Vapettamisen lisäksi sosiaalisessa mediassa kiertävät haasteet kuormittavat koulujen vessoja.

– TikTok-tempauksia kiertää. On tällaisia, että varasta jotain koulusta tai kuinka monta mahtuu samaan vessaan, sanoo Moision koulun rehtori Jari Kuusisto.

Hän kertoo, että vapetus häiritsee myös opetusta. Koulussa on huomattu, että eri oppitunneilla olevat ystävät voivat sopia vessoihin treffejä kesken oppituntien.

Meno on samanlaista myös Armfeltin koulussa. Vessahässäkkä käy niin kiivaana, että koulu on tehnyt hiljattain uusia vessalinjauksia.

– Olemme ohjeistaneet nyt aika paljon tiukemmin vessassa käyntejä, sanoo Armfeltin koulun rehtori Hannu Pölönen.

– Meillä on hirveän pienet vessat, sellaiset kopit. Pytty ja lavuaari. Jos siellä käy useampi yhtä aikaa, pitää olla huolissaan että mitä sille vessalle tapahtuu. Kukaan ei kyllä silloin mene oikeille vessa-asioille.

Myös Armfeltissa nuoret ramppaavat yhä enemmän vessoissa kesken oppituntien.

– Oppilaat yrittävät tosi paljon lähteä oppitunneilta vessaan, ja siellä kestää kauan. Yritämme rajoittaa sitä, että vessakäynnille ei oteta puhelimia mukaan.

Perniön yhteiskoulun rehtori Arttu Karhulahti sanoo, että vessavapetus on arjen riesa myös Perniössä.

Perniön yhteiskoulussa on takavarikoitu lukuvuoden aikana lukuisia sähkötupakointivälineitä.

– Kyllä sitä selvästi enemmän on nyt ollut. Aiemmin on ollut yksittäistapauksia. Se on lisääntynyt tänä lukuvuonna paljon.

Karhulahti arvelee nuorten keksineen vessoista kätevän paikan tupakkakokeilulle.

– Kun koulun alueelta ei saa poistua, mutta vessassa saa käydä, se on helpompi mennä vessaan. Kun uusilla käyttäjillä ei ole sähkötupakkaa, niin sillä tavalla pääsee kokeilemaan. Se on aika hankala koulun puuttua, että ei saisi vessassa käydä. Emme voi olla jokaista vessaa valvomassa, että meneekö sinne yksi vai kaksi.

Rehtorit arvioivat, että nuoret hankkivat sähkötupakkaa sosiaalisen median ja viestisovellusten avulla. Käytössä ovat esimerkiksi Snapchat ja Wickr.

Armfeltin Pölönen kertoo, että vape-kauppaa käydään myös kouluaikana. Kaupankäynti on laitonta, ja koulu on puuttunut tilanteeseen kovin keinoin.

– Nyt on tehty ainakin kahdesta myyjästä rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus sen takia, että on koulussa myynyt ja niistä on löytynyt todisteita. Poliisille on toimitettu kuvamateriaalia, sanoo Pölönen. Ilmoitukset on tehty helmi–maaliskuussa.

Myös Hermannin koulussa on linjattu, että vape-kaupasta ilmoitetaan poliisille. Toistaiseksi kukaan ei ole kuitenkaan jäänyt kiinni.

– Olen erittäin huolestunut sähkötupakasta. Osittain se on korvannut nuuskaa, mutta oppilaiden keskuudessa liikkuu molempia. Olisi naiivia sanoa, etteikö niillä käytäisi myös kauppaa, sanoo Hermannin koulun rehtori Tuomas Tättilä.

Rehtoreita – ja vanhempia – mietityttää, millaisiin tilanteisiin nuoret joutuvat hankkiessaan sähkötupakkaa.

Salon Seudun Sanomat uutisoi viime vuoden lokakuussa nuorten väkivaltarikoksista ja sähkötupakkakauppaan liittyvästä uhkailusta ja kiristyksestä. (SSS 27.10.2022)

– Eihän se kaikki mahdollinen kaupankäynti tapahdu koulupäivän aikana koulun alueella. Millaisia painostuskeinoja niissä tilanteissa mahdollisesti käytetään, niin siitä en osaa sanoa, miettii Tättilä.

– Ne eivät ole halpoja, ja ne ovat laittomia. Ja kun rahaa liikkuu, niin siinä on lyhyt matka haastaviin tilanteisiin nuorten kohdalla.

Koulut yrittävät kitkeä sähkötupakointia monin keinoin.

Terveystiedon tunneilla käsitellään päihteitä, järjestöt tekevät valistustyötä, ja myös poliisi on kiertänyt puhumassa kouluissa vuoden alusta lähtien. Tietoa tarjotaan myös huoltajille.

– Kannattaa välillä käydä yhdessä nuoren kanssa repun ja puhelimen sisältö läpi, vinkkaa Tättilä nuorten vanhemmille.

– Se osoittaa myös nuorelle, että koti on yhteisessä linjassa koulun kanssa.

Sähkötupakkaa käyttävien tai kokeilleiden nuorten määrästä ei ole tuoretta tilastotietoa. Kouluterveyskysely selvittää asiaa Salossa huhtikuussa, ja tulosten julkistuksen jälkeen tilannekuva on selkeämpi.

– Jännä nähdä prosentti, että kuinka moni on kokeillut. Minulle on tullut sellainenkin väite vastaan, että puolet nuorista olisi kokeillut, sanoo Arttu Karhulahti.

