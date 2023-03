Salo saa uuden musiikkifestivaalin – kaksipäiväinen Salo Friends & Music Festival raikaa Farmoksen tontilla elokuussa

Salo saa elokuussa uuden musiikkifestivaalin, kun Salo Friends & Music Festival rantautuu ydinkeskustaan Farmoksen tontille.

Festivaali järjestetään 18.–19. elokuuta, ja kumpanakin päivänä kuullaan viittä kotimaista artistia tai kokoonpanoa. Ensimmäisenä festivaalipäivänä perjantaina lavalle nousevat Juha Tapio, Arttu Wiskari, Kuumaa, Ressu Redford ja salolaistaustainen Antti Ketonen. Lauantain esiintyjäkaarti koostuu Teflon Brothersista, Erika Vikmanista, Olli Halosesta, Roope Salminen & Koirista sekä Olavi Uusivirrasta.

Uuden musiikkitapahtuman taustalla on turkulainen United Festivals Oy, joka toimii myös esimerkiksi Down By The Laiturin, Karjurockin ja Naantali Sunfestin järjestäjänä.

– Salo on mukava tapahtumakaupunki, jonne syntyi festivaalin mentävä lovi, United Festivalsin järjestäjä ja hallituksen puheenjohtaja Henri Kulmala toteaa.

Lovella hän viittaa Salo Soi -musiikkiriehan todennäköiseen kaatumiseen. Vielä viime heinäkuussa samaisella Farmoksen tontilla vietetyn Salo Soin tulevaisuus on auki, kun sen järjestämisestä vastannut RH Entertainment Oy hakeutui marraskuussa konkurssiin.

United Festivals valikoi elokuisen viikonlopun Salon-tapahtuman ajankohdaksi tarkoituksella.

– Lomat ovat silloin ohi, joten ihmiset ovat palanneet mökeiltä ja Rodokselta. Pimeissä ja lämpimissä illoissa on kesän lopulla erityistä tunnelmaa, Kulmala selventää.

United Festivals ryhtyi heti tuumasta toimeen, kun tieto RH Entertainmentin kaatumisesta tuli julki.

– Otin samana iltana yhteyttä Salon kaupunkiin, 15 vuotta Salossa työskennellyt ja viisi vuotta kaupungissa asunut Henri Väisänen muistelee.

Salo tarjoaa festivaalille tilan ja markkinointiyhteistyötä.

– Me pyrimme aina siihen, että tapahtumallamme olisi yhteisön hyväksyntä. Emme toisaalta halua päsmäröidä kaupungille tai paikallisille toimijoille siitä, miten festivaali kuuluisi järjestää. Yhteistyö on kaiken keskiössä, Kulmalan tapaan järjestäjänä työskentelevä Väisänen painottaa.

Rattaat ovat pyörineet syksystä lähtien railakkaasti. Artistipaketti oli kasassa jouluun mennessä, ja myös esimerkiksi festivaalin ravintolahenkilöstö on jo rekrytoitu.

Hotelli Rikalan ja K-Citymarketin välissä sijaitseva Farmoksen tontti valikoitui tapahtumapaikaksi käytännön syistä.

– Kyseessä on sopivan kokoinen alue, johon on helppo tulla ja mennä, Kulmala mainitsee.

Yleisömäärää on luonnollisesti vaikeaa arvioida vielä tässä vaiheessa.

– Olisimme tyytyväisiä, jos molempina iltoina tulisi noin 4 000 kävijää. Paljon riippuu kuitenkin esimerkiksi säästä, Kulmala sanoo.

Festivaalin nimi viittaa mahdollisuuteen kokoontua ja viettää aikaa ystävien kanssa.

– Viime vuodet ovat olleet vaikeita koronan ja sodan takia. Toivomme, että tulevana kesänä palattaisiin normaaliin niin tapahtumajärjestäjien kuin yleisönkin kannalta, Kulmala toteaa.

Festivaalialueelle pystytetään useita pop up -ruokapisteitä ja viinibaari. Tapahtumaa yhdessä United Festivalsin ja Salon kaupungin kanssa järjestävä JJ’s BBQ vastaa ruokatarjoiluista vip-alueella.

– Festivaalin konsepti sopii hyvin yhteen barbeque-kulttuurin kanssa. Ei grillaaminenkaan ole pelkkää lihan savustamista, vaan yhdessäoloa tuttavien kanssa, JJ’s BBQ:n ravintoloitsija Jari-Jukka Kallunki näkee.

Henri Kulmala painottaa, ettei Salo Friends & Music Festivalia tehdä vain yhden kesän tähtäimellä.

– Tarkoituksemme ei ole kokeilla varovasti kepillä jäätä, vaan suunnittelemme tästä perinteistä, elokuista festivaalia, hän kertoo.

Salo Friends & Music Festival Farmoksen tontilla 18.–19. elokuuta.