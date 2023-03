Salolainen Mikko Lundén haluaa jatkaa kaupassa ja eduskunnassa

Tiistaiaamuna kello soi puoli viisi. Kansanedustaja Mikko Lundén (ps.) herää kotonaan Salossa ja lähtee töihin.

Ei kuitenkaan vielä eduskuntaan.

Ensin hän ajaa perheyrityksen kauppaan Somerolle, tekee päivän tilaukset ja purkaa kuormat työntekijöiden kanssa.

Aamupäivällä Lundén istuu taas ratin taakse ja siirtyy eduskuntataloon Helsinkiin Mannerheimintien varrelle.

Tällä tavalla salolaisen Lundénin tiistait ovat yleensä sujuneet neljän vuoden ajan.

Lundén valittiin eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa. Edellisenä kesänä hän oli aloittanut K-kauppiaana Somerolla.

Lundénin mielestä sekä kansanedustajan että kauppiaan työ perustuvat luottamukseen: kaupassa asiakkaiden ja politiikassa äänestäjien.

– Äänestäjiä ja asiakkaita pitää kuunnella. Kaikkia toiveita ei voi kuitenkaan täyttää, vaikka kuinka haluan olla mukava.

Parin viime viikon aikana Lundén tyhjensi työhuonettaan eduskuntatalossa.

– Menee ihon alle. Olen aika tunteellinen kaveri.

Lundén on edelleen ehdolla, mutta eduskunnassa ei ennakoida vaalien tulosta. Huone tyhjennetään, kun nelivuotiskausi päättyy.

Vaalikauden viimeinen täysistunto on tänään perjantaina, kun noin kuukauden mittainen vaalitauko alkaa.

Keskiviikkona äänestettiin Nato-jäsenyyden hyväksymisestä. Päätös oli lähes yksimielinen.

Nato-asiassa Lundén kutsuu itseään fiksuksi takinkääntäjäksi.

– Viime vuoteen asti vastustin Suomen Nato-jäsenyyttä. Mieli muuttui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Kuuntelin asioita monessa pöytäkunnassa, ja Nato-kanta vain vahvistui.

Salon Citymarketin lihatiskillä jo 15-vuotiaana aloittanut Lundén valittiin ensimmäisen Salon kuntaliitoksen jälkeiseen kaupunginvaltuustoon kokoomuksen listalta. Seuraavissa vaaleissa hän oli perussuomaisten ehdokas.

Lundén kuuluu kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon. Ensimmäisellä eduskuntakaudellaan hän on ollut maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta varajäsen.

Eduskunta ei ollut istunut vuottakaan, kun koronapandemia iski koko maailmaan. Eduskunnassakin siirryttiin osittain etätöihin.

– Se oli tosi haasteellista aikaa. On aina parempi, kun ollaan kasvotusten ja asiantuntijat ovat valiokunnissa paikan päällä.

Lundén sanoo, että hän ei ole ”kauhea kriitikko, eikä jaksa ruveta mollaamaan muita julkisesti”.

Koronan hoidosta hänellä on kuitenkin huomautettavaa.

– Koronatuet olisi voinut ehkä kohdistaa tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin. Ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden tilanne oli erityisen huono. Myös kulttuuri- ja muita tapahtumia olisi voinut järjestää korona-aikana turvallisesti.

Vaikka on suurimman oppositiopuolueen edustaja, Lundén ei hyväksy, että hallituspuolueet lipsuvat hallitusohjelmasta.

– Aikaa on ollut hoitaa asioita neljä vuotta, ja sitten viimeisillä viikoilla lähdetään iltalypsylle.

Lundén on Salon ainoa eduskuntaan pyrkivä kansanedustaja. Katja Taimela (sd.) ei ole enää ehdolla.

Ehdokkaana olo on nyt toisenlaista kuin ennen, sanoo Lundén.

– Aina on ollut muutamia henkilöitä, jotka ovat tehneet vaalityötä, mutta nyt minulla on oikein vaalipäällikkö. Ja on ihmisiä, jotka pyytävät jaettavakseen flaiereita ja autotarroja.

Toisin kuin edellisissä eduskuntavaaleissa Lundén aikoo myös kiertää koko maakunnan niin, että vaalipäivänä voi ajatella tehneensä kaiken voitavan.

– Politiikassa ei toimita yksin. Työtä tehdään joukkueessa ja joukkueen eteen.

Huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta huolehtiminen, yrittäjyyden vahvistaminen ja verotuksen keventäminen ovat Lundén tärkeimpiä tavoitteita.

– Maatalouden tilanne ei näytä hyvältä huoltovarmuuden kannalta, ja energiaomavaraisuudesta pitäisi huolehtia jatkamalla turpeen energiakäyttöä. Yhtä tärkeää on kasvuturve. Kumpi on tärkeämpää, huoltovarmuus vai vihreä siirtymä? hän kysyy – eikä vastausta tarvitse arvailla.

Lundén parantaisi ihmisten ostovoimaa verotusta keventämällä. Yrittäjyyttä taas tarvitaan, sillä yrittäjä työllistää.

– Ajan sellaista yrityspolitiikka, joka synnyttää yksityiselle sektorille lisää työpaikkoja. Verotusta pitää keventää niin, että ihmisille jää omista tuloistaan enemmän käteen.

Lundénien yrityksessä, Inga ja Mikko Lundén Oy:ssä on kuusi ulkopuolista työntekijää.

Yrittäjäperheeseen kuuluu neljä lasta ja koira.

– Olemme rakentaneet tyhjästä sen, mitä nyt olemme: kauppias- ja kansanedustajaperhe, Mikko Lundén sanoo.

Perussuomalaisilla on eduskunnassa neljä varsinaissuomalaista kansanedustajaa. Se oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vaalipiirin suurin puolue, niukasti kokoomuksen edellä.

Puolue sai viime vaaleissa yhden paikan lisää. Sen menetti keskusta.

Mikko Lundén oli neljäs läpimennyt perussuomalainen. Kaikki neljä kansanedustajaa ovat nyt ehdolla.

Mikko Lundén oli viime eduskuntavaaleissa korostetun salolainen ehdokas. Hän sai 4 500 ääntä, joista runsaat 3 381 tuli Salosta ja 643 Somerolta.

Salosta oli ehdolla myös Sanna Leivonen, joka sai kaikkiaan 1 686 ääntä.

Tämän kevään vaaleissa perussuomalaisten listalla on somerolainen ehdokas Kirsti Kurki.

Neljä vuotta sitten perussuomalaiset oli Varsinais-Suomessa vaaliliitossa kristillisdemokraattien kanssa. Salolainen Pertti Vallittu (kd.) ylsi varapaikalle. Hän ei ole nyt mukana.

Eduskuntavaalit

Salon Seudun Sanomat esittelee paikallisia ehdokkaita ja arvioi eduskuntavaalien asetelmia.

Ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023.

Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

SSS:n vaalikone osoitteessa sss.fi/vaalit.