Kotisiivousta olisi tarjolla palvelusetelillä, mutta Varhan järjestelmä jumittaa – salolaistoimijan hakemus on odottanut tarkastusta joulukuusta lähtien

Salon Seudun Sanomat uutisoi maanantaina 27. helmikuuta salolaisesta Silja Åkerfeltistä, joka on etsinyt 83-vuotiaalle äidilleen palvelusetelin avulla hoituvaa siivouspalvelua. Ongelmana on, ettei yhtään salolaista siivouspalvelutoimijaa ole tällä hetkellä rekisteröityneenä parastapalvelua.fi-verkkopalveluun, joka yhdistää palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan.

– Palvelumalli on uusi salolaisille, joten voi olla, että salolaiset siivousalan yritykset eivät edes tiedä tällaisesta mahdollisuudesta tai ainakaan siitä, että heidän pitää tehdä hakemus päästäkseen palveluntuottajaksi ja sitä kautta parastapalvelua.fi-verkkosivustolle, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) palveluohjauspäällikkö Maria Vesala uumoili tuolloin.

Todellisuudessa useat salolaiset palveluntarjoajat ovat kuitenkin jättäneet hyvinvointialueelle hakemuksen siivouspalvelujen tuottamisesta. Toimijoihin kuuluu esimerkiksi palvelukeskus Ilolansaloa pyörittävä Salva ry.

– Teimme hakemuksen heti joulukuussa, kun olimme saaneet asiasta ohjeistuksen Varhalta, Salva ry:n toiminnanjohtaja Heli Koskela kertoo.

– Me näemme tälläkin hetkellä hakemuksen statuksen, ja se on ”odottaa tarkastusta”, hän lisää.

Palvelusetelien myöntäjinä toimivat hyvinvointialueet, ja setelien avulla asiakkaat voivat hankkia palveluja yksityisiltä tuottajilta. Varhan käynnistymisen jälkeen salolaiset pääsivät palveluseteleiden piiriin esimerkiksi juuri siivouspalveluissa.

Koskela tapasi Varhan henkilökuntaa Ilolansalossa torstaina 2. maaliskuuta. Vaikka tapaaminen ei liittynytkään hakemuksen etenemiseen, Koskela tiedusteli asiasta.

– Minulle kerrottiin, ettei Varhalla ole tarpeeksi henkilökuntaa hakemusten käsittelyyn. Valvontakoordinaattorit kuulemma purkavat jonoja parhaansa mukaan, Koskela referoi.

– Sain lisäksi viestin, jossa kerrottiin, että ”Salon tilanne on huomioitu Varhassa”, hän jatkaa.

Parastapalvelua.fi-sivulle on luetteloitu pitkä lista palveluja, joita yksityiset toimijat voivat tarjota palveluseteleillä. On huomionarvoista, että Salvankin nimi löytyy usean palvelun kohdalta: yhdistys on hyväksytty tarjoamaan esimerkiksi kotihoitoa, ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista ja omaishoitajien sijaispalveluja.

– Luvanvaraisten toimintojen hakemukset on hyväksytty. Siivouspalvelujen tarjoaminen on sen sijaan ilmoituksenvaraista toimintaa, joten lieköhän viivästely johtuu siitä, Koskela pohtii.

Salvan siivoustiimi työskentelee tälläkin hetkellä sekä Ilolansalossa että palvelukeskuksen ulkopuolella.

– Koska palveluseteleitä ei myönnetä ennakkoon, asiakkaamme maksavat palvelunsa nyt tyystin itse, Koskela harmittelee.

Siivouksen palvelusetelillä voidaan hoitaa asunnon perussiivousta, kuten eteisen, keittiön, makuuhuoneen, olohuoneen ja wc-tilojen siivousta. Palveluseteli on tarkoitettu ensisijaisesti pienituloisille ikääntyneille ihmisille.

”Tietojärjestelmässämme on ollut ongelmia.”

Varhan Valvontakeskuksen kumppanuuspäällikkö Karolina Olin kertoo hyvinvointialueen tiedostavan viiveen.

– Tietojärjestelmässämme on ollut ongelmia, hän kiteyttää.

Olinin mukaan pulman ydin liittyy siihen, onko toimija hyväksytty palveluntuottajaksi jo silloin, kun kunnat olivat vielä vastuussa sote-palvelujen järjestämisestä.

– Järjestelmämme ei osaa eritellä, onko tietty hakemus hyväksytty jo kunnassa vai onko se täysin uusi, Olin selittää.

Hän toteaa, että perustyö, eli hakemusten eritteleminen toisistaan, on nyt tehty.

– Varsinaisen jononpurun aloitimme helmi-maaliskuun taitteessa, Olin mainitsee.

Heli Koskelan aavistus siitä, että ilmoituksen- ja luvanvaraisten toimintojen hakemuksia käsitellään eri väylissä, pitää Olinin mukaan paikkansa.

– Molemmissa väylissä on ruuhkaa, Olin myöntää.

Hän ei ota tarkemmin kantaa siihen, missä ajassa esimerkiksi Salvan palveluntuottajahakemus saadaan käsitellyksi.

– Uskoisin, että puhutaan ennemmin viikoista kuin kuukausista, Olin kuitenkin arvioi.

Hän ei myöskään osaa antaa kuntakohtaisia tietoja siitä, kuinka moni palveluntuottaja on jäänyt jumiin jonoruuhkiin.

– Viiveet koskevat muitakin kuntia kuin Saloa, Olin päättää.