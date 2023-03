Kahdeksantoista hehtaarin aukko Särkisalossa oli yksi viimeisistä avohakkuista, jotka Salon seurakunta metsissään teki. Lähivuosina edessä olisi ollut kymmenien hehtaarien uusia päätehakkuita ainakin Kiikalassa, Perniössä ja Särkisalossa, mutta ei enää.

– Se meni läpi sujuvasti, seurakunnan metsistä vastaava Markku Johansson kehuu.

Salon seurakunta hoitaa talousmetsiään tästä lähin jatkuvalla kasvatuksella. Kirkkovaltuusto oli asiasta yksimielinen.

Johansson viittaa kuumaan metsäkeskusteluun hiilinieluista, luontokadosta, ekologisesta kompensaatiosta ja EU:n ennallistamisasetuksesta. Hänen mukaansa on hyvä, että seurakunta on päättänyt itse metsiensä tulevaisuudesta.

– Tämä tie on oikea tie, ja tähän suuntaan pitäisi mennä. On parempi, että meiltä tullaan kysymään, mitä me olemme tehneet, eikä niin, että me käymme kyselemässä muilta.

Johansson ja seurakunnan kiinteistöpäällikkö Kai Fagerström alkoivat miettiä jo viisi vuotta sitten, miten seurakunnan metsäomaisuutta hoidettaisiin. Kymmenvuotinen metsäsuunnitelma oli silloin vasta puolivälissä.

Johansson ja Fagerström laativat ensi töikseen seurakunnan uuden kiinteistö- ja hautaustoimen strategian, jonka mukaan ”metsänhoitosuunnitelma valmistellaan jatkuvan kasvun periaatteella”.

Kirkkovaltuusto hyväksyi strategian yksimielisesti syksyllä 2019. Metsänhoitoyhdistys Salometsä sai tehtäväkseen laatia seurakunnalle metsäsuunnitelman vuosille 2022–2032.

Markku Johansson kiersi seurakunnan metsissä kymmeniä tunteja parin vuoden aikana yhdessä Salometsän metsänhoitoesimies Erkki Rinteen kanssa.

– Hän näytti erilaisia metsätyyppejä, kertoi metsänhoidosta ja esitteli jatkuvapeitteisyyden ajatusmaailmaa. Ne olivat hyviä kierroksia, joiden aikana aloin itsekin ymmärtää, mitä uusi metsäsuunnitelma tarkoittaa, Johansson sanoo.

Kirkkovaltuusto hyväksyi metsäsuunnitelman joulukuussa.

Markku Johanssonin mukaan muutos ei edes ole kovin dramaattinen, sillä seurakunta on jo muutenkin jarruttanut tehometsätalouden toimenpiteitä viiden viime vuoden aikana. Seurakunnalla on 850 hehtaaria metsää. Suurin osa on männikköä, mutta joukossa on myös kuusi- ja koivuvaltaisia lohkoja.

– Metsänmyyntitulot ovat hyviä tuloja, mutta ei Salon seurakunta niillä pysy pystyssä eikä pyöritä toimintaansa, Johansson huomauttaa.

Johansson arvioi, että 15–20 hehtaarin poimintahakkuista voi saada myyntituloja yhtä paljon kuin 11 hehtaarin päätehakkuusta.

Avohakkuussa kaadetaan lähes kaikki puut, kun ne ovat varttuneet noin 60–80-vuotiaiksi. Sen jälkeen maa useimmiten muokataan, ja aukkoon istutetaan uudet taimet. Metsä kasvaa jaksollisessa kasvatuksessa tasaikäisenä puusukupolvena.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsiköissä on monen ikäisiä puita, joista poistetaan kerrallaan vain osa poiminta- ja pienaukkohakkuissa. Metsä jää korjuun jälkeen aina puustoiseksi ja enemmän tai vähemmän peitteiseksi. Uusia puita syntyy ja nousee luonnostaan.

Menetelmä jäljittelee metsien luontaista kiertokulkua.

– Seurakunnan metsiä on aiemmin hoidettu voimallisesti, ja olemme vasta jatkuvan kasvatuksen alussa. Lopputulos nähdään 80–90 vuoden päästä, Johansson muistuttaa.

Tasaikäisen puupellon kehittyminen monen ikäisten puiden metsäksi vie aikaa, ja taimille pitää tehdä tilaa hakkaamalla pienaukkoja. Laikut ovat suurimmillaankin vain 30 aaria eli 0,3 hehtaaria. Myös metsän pohjaa on rikottava.

– Jatkuvapeitteinen metsä ei tarkoita, etteikö sitä hoidettaisi. Alkuvaiheessa se vaatii paljonkin työtä, Markku Johansson korostaa.

Salon Seudun Sanomat kertoi maanantaina Salon kaupungin aikeista hakata aukoksi Tammenmäen toinen puoli Aarnionperällä. Ennakkoraivaus kahdeksan hehtaarin päätehakkuuta varten on jo tehty. Lähiasukkaat vaativat aikalisää.

– Noudatamme hyväksyttyä metsäsuunnitelmaa, ja ratkaisuja on tehtävä, jotta vältymme metsätuhoilta, kaupungingeodeetti Ari Vainio perustelee.

Kaupungin nykyinen metsäsuunnitelma päättyy parin vuoden päästä. Vainion mukaan uutta alettaneen tehdä vielä tänä vuonna. Siitä tulee Vainion mukaan hyvin erinäköinen kuin nykyisestä.

– Puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, virkistysarvoista ja metsistä hiilinieluina. Ihmiset ovat kiinnostuneita metsistä ja ympäristöstä, ja koetamme sovittaa metsän erilaisia arvoja yhteen entistä enemmän.

Vainion mukaan uudessa metsäsuunnitelmassa on tarkoitus katsoa, mihin kohteisiin esimerkiksi jatkuva kasvatus voisi sopia. Toimenpiteitä mietitään metsätila metsätilalta ja kuvio kuviolta.

Salon nykyinen metsäsuunnitelma on vain mapissa kaupungintalolla, mutta Vainio arvelee, että uusi suunnitelma julkaistaan myös verkossa. Ajatuksena on myös osallistaa kaupunkilaisia sen laatimisessa.