Salon seurakunta myy valkoisen pappilan ja vanhan asuntolan Perniöstä

Perniön valkoinen pappila ja Perniön seurakuntatalon vieressä sijaitseva rivitalo tulevat myyntiin. Salon kirkkoneuvosto päätti asiasta viikolla.

Pappilassa kokoontuu päiväkerhoja ja siellä on muutakin seurakunnan toimintaa, mutta ne voidaan siirtää Perniön seurakuntatalolle. Kirkkoherra Timo Hukka uskoo Perniön pappilan kiinnostavan ostajia.

– Yleensä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle miljöölle löytyy historiasta ja saneerauksesta kiinnostunut ostaja, hän toteaa.

Vaikeampi myyntikohde sen sijaan on aikoinaan seurakunnan työntekijöitä varten rakennettu asuintalo. Talon kaikissa asunnoissa on vuokralainen, mutta asuntojen vuokraus ei ole seurakunnan ydintoimintaa.

Salon seurakunta on jo aiemmin päättänyt luopua monista itselleen tarpeettomista kiinteistöistä. Mahlakankareen seurakuntatalo on jo myyty ja Ollikan seurakuntatalosta tehdään parhaillaan kauppoja. Myyntilistalla on monien muiden kohteiden mukana Särkisalon pappila, joka sijaitsee lähellä seurakuntataloa ja hautausmaata.

– Sijainti on haasteellinen, Timo Hukka toteaa, mutta on toiveikas senkin myynnin suhteen.

Salon seurakunta tutkii tänä vuonna Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan ja Särkisalon seurakuntatalojen käyttöastetta myydäkseen niistäkin itselleen tarpeettomat.