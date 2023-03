Somero huutokauppaa siirrettävän Solun

Someron tekninen lautakunta myy Solun sähköisellä huutokaupalla eniten tarjoavalle ilman hintavarausta tai lähtöhintaa. Kohteen ostaja purkaa ja kuljettaa kohteen omalla kustannuksellaan kahden kuukauden sisällä kaupanteosta.

Kaupunki rakennutti reilun 800 neliön Solun lukion väistötilaksi Kiiruun koulun purku- ja rakennustöiden ajaksi. Sen jälkeen rakennusta on käytetty muun muassa nuorisotilana, bänditilana ja starttipajatoiminnassa.

Rakennus aiotaan vapauttaa ostajalle 10. heinäkuuta eli Seiväskarnevaalien ja Suviheinäviikkojen jälkeen. Siihen mennessä nykyisille käyttäjille on löydettävä uudet tilat.

Solu oli tarkoitettu siirtokelpoiseksi rakennukseksi, mutta kaupungille sen siirto ja siihen liittyvät muutostyöt osoittautuivat kannattamattomiksi.

Solu on rakennettu teräsrakenteisista moduuleista ja viimeistelty paikan päällä. Kattorakenteet on tehty NP-ristikkorakenteisena. Rakennus on perustettu maanvaraisesti vaakasuuntaisten betonipalkkien päälle. Betonipaalut eivät kuulu myytävään osuuteen. Rakennuksessa ei ole salaojitusta eikä routasuojausta.