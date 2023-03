SSS kiersi vaalikojuilla, eikä parhaasta äänestäjämagneetista näkynyt vilaustakaan

Vaalikojuilla jaetaan kaikkea mahdollista, mutta mikä on paras tuote?

Salon Seudun Sanomat jalkautui lauantaina muovipussin kanssa vaalikojukierrokselle.

Salon torilla ensimmäisenä kassiin sujahtaa rätti. Siinä on demarien Saku Nikkasen kuva ja teksti: Puhtaamman politiikan puolesta.

– Tiskirätti on ollut kova hitti. Kukaan ei ole sanonut, ettei tarvitsisi sitä, sanoo Nikkasen kampanjaa tekevä Matti Varajärvi.

Vaan saako rätillä ääniä? Siihen ei kampanjaväki usko, mutta rätti pysäyttää ihmiset juttusille.

Vaikka rätti on suosittu, löytyy äänestäjien pysäyttäjistä vielä kovempi tekijä: makkara. Tai oikeastaan ei löydy enää kellon lähestyessä puoltapäivää. Yhdeksältä kuumennut grilli on jo kylmä. Sama on tilanne myös perussuomalaisilla, ja aamuinen makkaravankkuri on jo ehtinyt jatkaa matkaansa torilta eteenpäin.

– Paistoin 200 makkaraa, mutta en saanut itse kuin hajut, sanoo Varajärvi.

Makkaran magia pitää vaaleista toiseen, ja kuuma grilli tuo takuuvarman jonon kojulle. Varajärvi kertoo, että demarien makkarajonossa sattui lauantaina myös pienimuotoinen selkkaus. Se saattoi maksaa yhden äänen.

– Yksi jonottaja yritti etuilla. Kun kielsin häntä, hän sanoi muistavansa asian äänestyskopissa.

Kokoomuksen kojulla on kahvitarjoilu.

Ja täälläkin rättejä! Janika Takatalon rätissä lukee: Pyyhi pois vanha valta – anna ääni tulevaisuudelle.

– Menekki on ollut hyvä, sanoo kampanjaa tekevä Marianna Takatalo. Hän on pannut merkille, että Turussa ja Salossa ihmisillä saattaa olla erilaisia mieltymyksiä.

– Tulitikut ovat olleet Salon seudulla haluttuja. En tiedä, onko Turun seudulla ihan samaa intoa.

Mahtaako salolaisilla olla erityisen kova sähkönsäästövimma, koska tulentekoon liittyy myös Milla Lahdenperän havainto Salosta.

– Olin jo aiemmin Salossa kampanjoimassa messuilla, ja halot revittiin käsistä, sanoo Lahdenperä.

Entinen salolainen ja nykyinen taivassalolainen ehdokas on nimennyt vaalihalkonsa huoltovarmuushaloiksi, koska huoltovarmuus on yksi kampanjan teemoista. Lahdenperän vaalituotekorista löytyy myös makeisia ja puisia leikkuulautoja. Talouskuria!

– Leikkuulauta on hyvä käyttöesine. Ja senkin voi polttaa, jos se alkaa ärsyttää vaalien jälkeen, Lahdenperä nauraa.

Vihreiden Pasi Lehti on jo vaalikonkari. Hänellä on käynnissä kymmenes vaalikampanja.

– Ei enää mustekyniä tai tikkukaramelleja, Lehti linjaa. Hänen tämän kevään uutuustuottensa on orvokin taimi.

– Tämä on pieni vihreä alku. Tätä täytyy helliä, ja tälle täytyy puhua, Lehti sanoo.

Herkkusektorilta Lehti on hankkinut äänestäjiä varten irtokarkkeja – ei turhia kääreitä siis. Vaikka vaalikentille lähdetään usein tuotekassien kanssa, Lehti haluaa välillä kampanjoida kokonaan ilman oheistuotteita.

– Jos on tarjolla kahvia, ihmiset tulevat kahvin eikä asian takia. Ilman kahvia tulevat he, jotka haluavat keskustella.

Sauvossa on käynnissä Maalismarkkinat.

Keskustan kojulla päivystää salolainen Johanna Riski. Maalismarkkinoilla on maksullinen makkarakoju, minkä vuoksi poliittisia makkaroita ei käristetä. Makkaran vetovoima on Riskillekin tuttu.

– Makkara on kyllä suosituin! Olen itsekin syönyt kampanja-aikana enemmän makkaraa kuin koko viime kesänä, Riski sanoo. Hänellä on tänä vuonna vaalikiertuekorissaan vain esitteitä ja yksi tuote.

– Jos ihminen ei pysähdy vaalilehdellä, niin tällä pysähtyy, Riski esittelee pientä pussia.

Pussi pitää sisällään Karviaisten tilan Kartanon kirpeitä eli valkosuklaalla päällystettyjä sitruunaisia härkäpapuja. Mistä näin omaperäinen idea?

– Mahtoiko olla vaalipäällikön ansiota, miettii Riski.

Viereisessä kojussa päivystävät perussuomalaiset. Tarjolla on kotitekoisia herkkuja ja karkkia.

– Ruisleivät ovat olleet suosittuja, kertoo kampanjatyöntekijä Kirsi Taskinen.

Vasemmistoliiton teltalla on tarjolla tulitikkuja – ja pinssejä! Niitä ei ole muilla teltoilla näkynyt kuin ehdokkaiden ja tukijoukkojen rintapielissä.

Salolaisehdokas Timo Lähteenmäki on jo ehtinyt lähteä, mutta hänen pinssinsä on paikalla. Viesti on varsin ytimekäs: Lähtäri eduskuntaan. Onneksi painotalossa on ollut ääkköset käytössä!

Vasemmistoliiton teltalla on tarjolla myös kierroksen kuumin vaalikrääsäjuoru. Mitä ilmeisemmin kilpailu äänestäjien huomiosta saa ensi viikolla aivan uusia kierroksia, koska vassariväki aikoo tuoda teltoille vielä yhden tuotteen lisää: ämpärit.