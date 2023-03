SSS:n vaalikoneessa on väittämä ”sukupuolia on enemmän kuin kaksi”, ja kantansa kertoneista ehdokkaista enemmistö on samaa mieltä

Käsitys sukupuolten määrästä jakaa varsinaissuomalaiset kansanedustajaehdokkaat kahteen lähes yhtä suureen leiriin.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa on väittämä: sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Väittämän kanssa on samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 83 vaalikoneeseen vastannutta ehdokasta. Eri mieltä tai täysin eri mieltä on yhteensä 78 ehdokasta.

Ehdokkaista 33 valitsi vastatessaan vaihtoehdon neutraali.

Jos lasketaan vain eduskunnassa nykyään edustettujen puolueiden ehdokkaat, suurin osa on väitteen kanssa samaa mieltä.

Vihreiden 17 ehdokkaasta 16 on sitä mieltä, että sukupuoli on enemmän kuin kaksi. Vasemmistoliitossa ja RKP:ssä näin vastasi 13 ehdokasta, SDP:ssä 11 ja keskustassa 10 ehdokasta.

– Sukupuolien moninaisuus on nykyään yleisesti tunnustettu tosiasia – eikä sen tunnustaminen ota keneltäkään mitään pois, sanoo salolainen Timo Lähteenmäki (vas.).

Vihreiden Pasi Lehti toteaa, että ”aiemmat opit, joissa oli vain kaksi sukupuolta on todistettu olleen vääriä, eikä näitä oppeja enää pitäisi seurata.”

– Biologia on uskontotiedettä tarkempaa, ajanmukaisempaa ja ajan myötä todellisuuteen pohjautuvan tiedon myötä muuttuvaa.

Keskustan Olavi Jantunen ei ota mielipideakselilla kantaa sukupuolien määrään, mutta perustelee neutraalisuuttaan näin:

– Biologisesti katsottuna niitä on kaksi. Sitten ihmisillä on erilaisia sukupuoli-identiteettejä.

Kokoomuksen ehdokkaista 7 on vaalikoneväittämän kanssa samaa mieltä. Salolaiset kokoomusehdokkaat ovat tässä kysymyksessä eri puolilla. Anu Aaltonen on vaalikoneen väittämän kanssa samaa mieltä ja Pertti Hemmilä täysin eri mieltä.

Hemmilä perustelee kantaansa napakasti:

– Tämä on biologiaa.

Aaltonen toteaa vaalikoneessa, että asia on määrittelykysymys.

– Juridisesti Suomessa on kaksi sukupuolta. Useimmiten myös kromosomeihin, hormoneihin, anatomiaan ja oman identiteettikokemukseen perustuva sukupuoli sopii toiseen näistä juridisista sukupuolista, mutta ei aina. Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli ovat eri asioita.

Perussuomalaiset ehdokkaat eivät jaa ajatusta kahta useammasta sukupuolesta – paitsi yksi. Linjasta poikkeaa vain kansanedustaja Kike Elomaa, joka on väittämän kanssa samaa mieltä.

Eduskuntapuolueista kristillisdemokraatit ovat samalla kannalla perussuomalaisten kanssa, samoin Valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokkaat. Eduskunnan ulkopuolelta niiden kanssa samaan rintamaan kuuluvat Sinimusta liike ja Vapauden liitto.

Väite: Sukupuolia on enemmän kuin kaksi

Vaalikoneeseen vastanneiden salolaisten ja somerolaisten kannat:

Täysin samaa mieltä: Timo Lähteenmäki (vas.), Pasi Lehti (vihr.), Tomi Hietala (lib.)

Samaa mieltä: Anu Aaltonen (kok.), Johanna Riski (kesk.), Mika Nummenpalo (liik.), Camilla Sonntag-Wilenius (r.)

Neutraali: Olavi Jantunen (kesk.), Laura Riski (liik.), Satu Paananen (liik.), Saku Nikkanen (sd.), Larisa Evstifeeva-Auraniemi (vl.)

Eri mieltä: Jani Kurvinen (kesk., Somero)

Täysin eri mieltä: Pertti Hemmilä (kok.), Mikko Lundén (ps.), Kirsti Kurki (ps., Somero), Jani Ursin (kd.), Marika Hietanen (kd.)

SSS:n vaalikone osoitteessa sss.fi/vaalikone.