”Suomi ei voi ökyillä tällä tavalla” – perussuomalaisten puheenjohtaja suhtautuu Tunnin junaan ”terveen skeptisesti”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei kaunistele puhuessaan Suomen talouden tilasta.

– Julkinen talous on aivan kuralla. Miljardeja on sysätty sinne tänne. Toissijaisista menoista on leikattava. Suomi ei voi ökyillä tällä tavalla, painotti Salon torilla lauantaina vieraillut Purra.

Purra ei kuitenkaan lupaa talouden helppoa ja nopeaa kohentamista.

– Taloutta ei saada kuntoon joulu- tai vappusatasia jakamalla, eikä perussuomalaiset niitä lupaakaan.

– Mutta sen lupaamme, että suomalaiset ovat ykkösenä. Pelastetaan Suomi ja Salo myös! Purra totesi salolaisille kuulijoilleen.

Miljardien ratahankkeisiin, kuten Tunnin junaan Purra sanoo suhtautuvansa ”terveen skeptisesti”.

– Tässä taloustilanteessa kaikki infrahankkeet pitää läpivalaista todella tarkkaan. Jo pelkästään nykyiseen tieverkostoon saadaan helposti uppoamaan miljardeja euroja.

Purra oli Salossa odotettu vieras, sillä hyiselle torille oli kerääntynyt paljon ihmisiä. Osa halusi ikuistaa itsensä kuvaan kansanedustajan kanssa, osa kertoi Purralle huolensa.

Purra on tehnyt erittäin aktiivista vaalityötä perussuomalaisten hyväksi. Hän on ollut liikkeellä ja tavannut ihmisiä jokaisena viikonloppuna viime syksystä lähtien. Vapaata on ollut vain juhlapyhinä. Purran mukaan ihmisten huolet ovat samankaltaisia ympäri Suomen.

– Ihmisiä huolettaa toimeentulo. Pienituloisten lisäksi nyt myös keskituloisilla alkaa olla rahat loppu.

Perussuomalaisten teltoilla puhutaan usein myös maahanmuutosta ja sen lieveilmiöistä sekä sotesta.

– Ihmiset eivät pääse hoitoon ja heitä pompotellaan paikasta toiseen.

Purran mukaan moni ilmaisee myös tyytymättömyytensä nykyhallitukseen.

– Monet hallituksen päätökset eivät miellytä ihmisiä.

Mediassa on viime aikoina puhuttu paljon Suomen työvoimapulasta ja sen ratkaisemisesta. Miten työvoimapula ratkaistaan, jos työperäistä maahanmuuttoa ei sallita?

– Haasteet ovat erilaiset eri sektoreilla. Yksi ongelma on se, että ammatillisesta koulutuksesta ei valmistu tarpeeksi osaajia tietyille aloille. Koulutustarpeisiin on kiinnitettävä enemmän huomiota muun muassa tiivistämällä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Sote-sektorilla Purran mukaan ongelma on siinä, että koulutetut hoitajat ovat hakeutuneet työskentelemään muille aloille.

– Hoitajia on riittävästi. Tärkeintä veto- ja pitovoimassa on huolehtia siitä, että palkka vastaa työn vaativuutta. Se on oleellinen keino, jotta hoitajia voisi saada takaisin muilta aloilta.

Suurin ongelma Purran mukaan on kuitenkin se, että tällä hetkellä työ ei kannusta.

– Palkansaajien ostovoima on todella heikko. Ruuan hinta on noussut, liikkuminen maksaa enemmän, asuntolainojen korot nousevat jatkuvasti…

– Työvoimapulaa helpotetaan palkansaajien ostovoimaa parantamalla.

Tilanne on Purran mukaan kehno Suomessa muun muassa liian intohimoisen kansallisen ilmastopolitiikan takia.

– Se lisää kustannuksia ja tukien tarvetta. EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja haluaisimme tämän Suomellekin vuoden 2035 sijaan.

Perussuomalaiset menestyi viime eduskuntavaaleissa hyvin Varsinais-Suomessa. Puolue sai kokoomuksen tavoin neljä paikkaa. Purran mukaan tilanne näyttää vaalien alla perussuomalaisten kannalta erittäin hyvältä.

– Olemme nosteessa kaikkialla Suomessa. Vaalityötä on kuitenkin tehtävä erittäin tiiviisti myös nämä viimeiset viikot, jotta saamme ihmiset vaaliuurnille.

Purra ei mielellään spekuloi tulevia hallituskokoonpanoja, mutta hän näkee, että vaihtoehtoja on kaksi.

– Joko sinipuna tai perussuomalaisten ja kokoomuksen pohjalle perustuva hallitus. Hallitusohjelma on joka tapauksessa aina kompromissi. Kaikki saavat jotain ja kaikki joutuvat luopumaan jostain, Purra huomauttaa.

Mikäli perussuomalaiset pääsee hallitukseen, on Purralla vain yksi päämäärä.

– Pääministeri. Siitä ei ole kahta sanaa.

Entä mikä ministerisalkku Purraa kiinnostaa, mikäli pääministerin pesti ei olisi mahdollinen?

– Valtiovarainministerin salkku, Purra vastaa.

Purra on tehnyt määrätietoisesti työtä poliittisen uransa eteen, mutta mitä hän tekisi, jos ei olisi poliitikko?

– Olen todella kiinnostunut hyvinvointiin liittyvistä asioista ja etenkin ravitsemuksen vaikutuksesta terveyteen. Perustaisin luultavasti tämän alan yrityksen ja katsoisin mihin rahkeet riittävät, hän sanoo.