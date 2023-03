Ukraina nousi talvisodan muistelun rinnalle – ”jokainen voi tehdä oman osansa”

Suomen talvisodassa ja Ukrainan puolustussodassa on paljon yhtäläisyyksiä, totesi Salon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo puhuessaan talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Sibeliuspuistossa maanantaina.

– Vahva puolustustahto ja kansan yhtenäisyys yllätti Neuvostoliiton tuolloin ja Venäjän nyt. Moni joutui tuolloin ja joutuu nyt jättämään taakseen oman kotinsa ja omaisuutensa vailla tarkkaa tietoa siitä minkälaiseksi tulevaisuus tulee muodostumaan.

Nummentalo sanoi, että vaikka salolaisilla ei paikallisesti ole mahdollisuutta vaikuttaa varsinaiseen sotatilanteeseen Ukrainassa, jokainen voi kuitenkin tehdä oman osansa.

– Salon kaupunki tekee yhteistyötä monien eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa taatakseen täällä asuville ukrainalaisille mahdollisimman sujuvan arjen. Meillä jokaisella on mahdollisuus toimia niin, että täällä Salossa sotaa paossa olevat ukrainalaiset tuntevat itsensä tervetulleiksi ja saavat elämäänsä mielekästä sisältöä opiskelun ja työnteon kautta, kunnes heidän oma tulevaisuutensa on kirkkaampi.

– Kun muistamme mitä maallemme on tapahtunut ja mitä uhrauksia aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet, on meidän myös helpompi ymmärtää kanssaihmisiämme, jotka nyt ovat vastaavassa tilanteessa. Oman historiamme tuntevina meidän on myös helpompi tehdä ja hyväksyä tulevaisuuttamme koskevia ratkaisuja, kun meillä on jotakin, jota vasten niitä tarkastella. Juuri näistä syistä me kokoonnumme tänään muistamaan talvisodan päättymistä sekä kunnioittamaan maamme itsenäisyyden puolesta taistelleita, Nummentalo päätti puheensa.

Muistotilaisuuden järjesti Sotien 1939 – 1945 Salon Perinneyhdistys ry.

Suomen talvisota alkoi 30. marraskuuta 1939 ja päättyi 13. maaliskuuta 1940.