Tampere–Parkano-välin sähköratavaurio saataneen korjattua iltakahdeksaan mennessä – junamatkustajien syytä varautua myöhästymisiin koko illan ajan

Pääradan matkustajaliikenteen Tampereen ja Parkanon välillä katkaissut sähköratavaurio saataneen korjattua kello 20:een mennessä. Korjausarviosta tiedotti Fintrafficin rataliikennekeskus alkuillasta.

Vaikka matkustajajunat ovat pääsemässä liikkeelle, matkustajien on syytä varautua myöhästymisiin koko illan ajan, rataliikennekeskus täydensi. Myös lauantain vastaisen yön yöjunien aikatauluihin saattaa tulla viivästyksiä.

Vika havaittiin noin puoli yhden aikaan iltapäivällä. VR on korvannut junavuoroja pääradalla linja-autoilla, joihin on siirretty arviolta jopa tuhansia matkustajia. Vaurio on vaikuttanut VR:n mukaan sekä Helsingin ja Tampereen väliseen että Tampereelta pohjoiseen kulkevaan liikenteeseen.

Osassa jatkoyhteyksiä matkustajat on ohjattu korvaavan bussiyhteyden jälkeen seuraavaan junaan, joka on lähdössä jatkoyhteydellä. Aiemmin päivällä rataliikennekeskuksen arvio oli, että vian korjaaminen kestää koko perjantai-illan ajan.

Vaurio tapahtui Pirkanmaalla Parkanon kunnan alueella sijaitsevalla Vahojärvellä. Rataliikennekeskuksen mukaan vian tarkempi syy on se, että sähköradan paluujohto oli mennyt poikki.

Myöhästyneestä junasta voi hakea korvausta VR:n verkkosivujen kautta, jos juna myöhästyy vähintään tunnin lipussa näkyvästä saapumisajasta.

Eetu Halonen, Pertti Mattila