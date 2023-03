Toriluistelut jäivät ensi talveen – Salon torin ympyräparkkiin on suunniteltu myös sähköautojen latauspaikkoja, mutta ne eivät estä jäädytystä

Keskustan suosittu luistelupaikka, Salon torin ympyräparkin luistelukenttä jäi tänä talvena jäädyttämättä. Salon kaupungin liikuntapaikkamestarin Jani Virtasen mukaan syynä oli vaihtelevan sään aiheuttama resurssipula.

– Olisimme jäädyttäneet sen, jos olisi ollut resursseja. Tänä talvena saimme jäädyttää luistelukentät kolmeen kertaan ja meillä oli täysi työ siinä, kun yritimme pitää koulujen lähellä olevat kentät kunnossa. Välillä kaikki kentät ehtivät sulaa sannalle ja jouduimme aloittamaan alusta uudelleen, Virtanen kuvailee.

Ympyräparkki on myös kaikista Salon luistelupaikoista haastavin jäädytettävä.

– Se on niin kalteva ja siinä on kaivot, kun sitä ei ole suunniteltu luistelukäyttöön. Lisäksi vesi joudutaan tuomaan paikalle traktorin perässä kuljetettavilla säiliöillä, koska vieressä ei ole vesipostia, Virtanen toteaa.

Tältä talvelta luistelukenttien virallinen ylläpito on jo loppunut. Ylläpidosta oli sovittu viikkoon 9 asti, mutta vielä viime viikolla jäitä hoidettiin.

– Saimme vielä vähän tekohengitettyä jäitä koululaisten takia. Nyt olemme lopettaneet, sillä lämpötila on kääntymässä plussalle. Tässä vaiheessa vuotta aurinkoisina päivinä ei tekojäätäkään pystyisi enää ylläpitämään, tiedän sen kokemuksena edellisestä työpaikastani Jämsästä, Virtanen toteaa.

Ympyräparkissa on päästy luistelemaan viimeksi talvella 2021, sillä viime talvena kentän jäädyttämisen esti torin huoltorakennuksen työmaa. Seuraava mahdollisuus luistella torilla on ensi talvena, jollei sää ole silloin yhtä vaihteleva kuin tänä talvena.

Virtanen toteaa, että ympyräparkki pitäisi rauhoittaa luistelukenttää varten muulta käytöltä jo joulukuun alussa.

– Jos aluetta joudutaan hiekoittamaan, se ei tee luistelukentän pohjalle hyvää. Oikeastaan koko alueelle pitäisi ajaa sorakerros, jotta se saataisiin ennen jäädyttämistä tasaiseksi – varsinkin silloin, jos siihen tulisi tekojää. Helsingissäkin ajetaan Rautatientorin tekojään alle tasaava murskekerros.

Ympyräparkkiin on väläytelty useaan otteeseen tekojäärataa, sillä säiden takia sen käyttöaika on jäänyt monena talvena muutamaan viikkoon.

Viimeksi asian nosti esiin Salon Hermanni-seura, joka perusti vuonna 2021 nettiadressin, jolla haettiin kannatusta hankkeelle. Lisäksi se teki Salon kaupungin osallistuvaan budjetointiin esityksen tekojääradan suunnittelurahasta joko ympyräparkkiin tai muualle torin lähelle.

Seuralle vastattiin, että tekojäärata on osa Salon liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmaa vuosille 2022–2030.

– Suuri paine on, että tekojääradan pitäisi tulla Halikon suunnalle, koska sieltä koululaiset eivät pääse jäähalliin niin helposti kuin keskustasta, Virtanen sanoo.

Tekojään paikkaa ei kuitenkaan ole vielä kirkossa kuulutettu. Kehittämissuunnitelman mukaan tekojään rakentamisen suunnitteluun palataan, kun jäähalli-investointi on valmis. Jäähallin rakentamisrahat on sijoitettu vuosiin 2024–25.

Salon Hermanni-seura on huolissaan siitä, että ympyräparkkiin on kaavailtu sähköauton latauspisteitä: Estääkö se jatkossa jään tekemisen ympyräparkkiin?

Salon torin sähköt uusitaan ensi syksynä, ja osana uudistusta ympyräparkkiin on suunniteltu 1–2 sähköauton latauspistettä, kertoo Salon kaupungin yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen.

– Ne tulisivat parkkialueen keskelle, valaisinpylvään viereen. Ainakin niille tehdään remontin yhteydessä valmius, Petri Virtanen sanoo.

Hänen mukaansa latauspisteet eivät estäisi teknisesti luistinradan jäädyttämistä. Ainoa kysymys on se, miten latauspisteiden operoija suhtautuisi siihen, että latauspisteet ovat osan vuodesta poissa käytöstä.

Salon kaupungilla on jo sähköautojen latauspaikkoja muun muassa kaupungintalon luona, paloasemalla, Moision koululla ja Perniön yhteiskoululla. Niitä operoi Virta Global, ja se toimittaisi myös ympyräparkin latauspaikat.

Salon kaupungin kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen kuitenkin muistuttaa, että ympyräparkin latauspaikkojen toteuttaminen on vasta harkinnan alla.

– Latauspaikkojen toteuttamiseen on tietty budjetti, ja ensin meidän täytyy kartoittaa, missä latauspaikoille on käyttöä: kysyä esimerkiksi kuntalaisten ja koulujen rehtoreiden mielipiteitä. Torin lähellä kuitenkin on jo latauspisteitä, hän mainitsee.