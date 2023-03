Tumma ulkoa, mutta valoisa sisältä – Salon uusi seurakuntatalo yllättää

Jos Salon seurakuntatalon uudisosa näyttää synkältä ulospäin, niin sisältä se ei sitä ole.

Kun rakennukseen astuu sisälle, päällimmäinen vaikutelma on valoisuus. Luonnonvaloa tulee suurista ikkunoista, jotka avautuvat moneen ilmansuuntaan.

– Ikkunoista näkyy hienosti myös kaksi kirkkoa: toisessa suunnassa Salon kirkko ja toisessa Uskelan kirkko, mainitsee seurakunnan viestintäpäällikkö Marja Roiko.

Salon seurakuntatalon uudisosa avautuu käyttöön ensi maanantaina, ja muuttopuuhat ovat parhaillaan käynnissä.

Kaikki pyrittiin saamaan torstaihin mennessä mahdollisimman valmiiksi, kun piispa Mari Leppänen seurueineen vieraili tutustumassa Salon seurakuntaan. Samalla myös lehdistö sai tilaisuuden tutustua uusiin tiloihin.

Uudisosan sisätilojen värimaailmaa hallitsevat harmaa, valkoinen ja puu. Lattiat ovat harmaat, ja seinissä on valkoista sekä vaaleaa puuta: saarnea ja koivua. Kalusteissa on lisäksi mustaa ja eri kerroksissa omaa tehosteväriään, joka toisessa kerroksessa on punainen, kolmannessa sininen ja ylimmässä vihreä.

Punainen ja vihreä toistuvat myös rakennuksen päädyssä olevissa suurissa ikkunoissa. Noiden ikkunoiden takaa löytyy palaveritiloja. Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto alkavat kokoustaa kolmannen kerroksen palaveritiloissa.

– Toivon, että tämä ei ole ihmisille liian fiini, vaan että seurakuntalaiset tulevat tänne. Tarkoitus on, että tästä tulee seurakuntalaisten talo, korostaa hallintopappi Anna Knuutila.

Seurakunnan asiointipalvelut siirtyvät uuteen taloon 3. huhtikuuta, ja tutustumiskierroksia yleisölle järjestetään 8. ja 9. toukokuuta. Virallisesti uutta seurakuntataloa juhlitaan 17. syyskuuta.

Anna Knuutila aloittaa tilojen esittelyn kellarista, missä on parkkihallin lisäksi henkilökunnan sosiaalitilat sekä partiokolot. Partiolaiset ovat muuttaneet uusiin tiloihin viereisen kerrostalon kellarista.

– Leirisiskot ja Leiriveikot ovat ehtineet jo kotiutua tänne hyvin. Ensimmäiset kokoukset on pidetty, Knuutila kertoo.

Partiolaisten uudet tilat ovat pikkuisen entisiä suuremmat.

Maan alta nousemme katutasolle, missä on rakennuksen sisäänkäynti ja aula. Pääoven luona seinissä on käytetty ruostutettua teräslevyä.

Heti pääoven oikealla puolella on infotiski, jossa on asiakaspalvelija arkisin klo 9–13. Siitä voi kysyä, minne päin pitää suunnistaa.

– Samaan paikkaan myös papit tulevat vastaan asiakkaitaan, Knuutila mainitsee.

Aulaan tulee lisäksi kahvila, joka avataan vasta syyskuussa. Poikkeuksena ovat 27.–28. toukokuuta Salossa pidettävät Lähetysjuhlat, joiden aikana kahvila on avoinna.

Ainakin näillä näkymin kahvilasta on tulossa seurakunnan itsensä pyörittämä. Sen nimestä on järjestetty yleisökilpailu, ja voittaja on jo selvillä, mutta sitä ei vielä paljasteta.

– Nimi kerrotaan Seurakuntasanomissa, Knuutila hymyilee.

Kahvilan vieressä on kabinettitila, jota myös yhdistykset voivat vuokrata käyttöönsä. Kahvilan takana taas on suuri juhlasali, jossa on tilaa runsaalle 200 hengelle. Sali voidaan jakaa väliseinällä kahtia, jolloin suuremman salin nimi on Kuparisali ja pienemmän nimi Vaskisali.

– Kuparisali on kirkkoherran valitsema nimi ja Vaskisali työntekijöiden valitsema, Knuutila kertoo.

Katseenkiinnittäjinä salissa ovat pyöreät metalliset kattovalaisimet.

– Ne ovat arkkitehdin valitsemat. Minusta ne ovat mukavat siksi, että niiden pinta heijastaa tätä tilaa, Knuutila sanoo.

Salin seinät ovat vielä tyhjät, samoin kuin rakennuksen muutkin seinät. Se asia tulee muuttumaan.

– Tarkoitus on, että seinille tulee taidetta. Kirkkoherran toiveena on, että seinille saataisiin myös seurakunnan omistamia vanhoja kirkkotekstiilejä. Uutta ja vanhaa rinnakkain.

Juhlasalia tullaan käyttämään erilaisten konserttien sekä puhe- ja muistotilaisuuksien pitämiseen. Salin soitinvarusteina ovat piano ja upouusi flyygeli. Akustiikan pitäisi olla hyvä ja av-välineistön laadukasta. Salin päädyssä on suuri valkokangas.

– Kirkkoherran kanssa on suunniteltu, että täällä voitaisiin esittää myös elokuvia, joita ei muualla näe, kerran kuussa, Knuutila kertoo.

Aulasta on kulkuyhteys myös seurakuntatalon vanhaan osaan, jossa tehdään parhaillaan sisätilaremonttia. Siitä tulee kasvatuksen siipi, joka on seurakunnan kasvatustyöntekijöiden sekä lasten ja nuorten käytössä. Lisäksi siellä on kappeli.

– Arkkitehdin suunnitelmana on, että vanha osa tullaan remontoimaan myös ulkoa päin ja maalaamaan, jotta se sopii uudisosaan. Mutta asia kerrallaan, Knuutila toteaa.

Aulasta pääsee hissillä sekä portaita pitkin ylempiin kerroksiin. Toisessa kerroksessa on pienempi juhlasali nimeltä Galleriasali. Nimi johtuu siitä, että sen seinälle tulee seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten tekemän taiteen kuukausittain vaihtuva näyttely. Salin isot ikkunat antavat Kirkkokadulle päin.

– Talon kalusteet ovat pääasiassa Iskusta, mutta Galleriasaliin tulee tanskalaista designia, Knuutila kertoo.

Galleriasalia aiotaan tarjota Knuutilan mukaan esimerkiksi kastejuhlien pitämiseen.

– Vielä toistaiseksi täällä ei voida pitää perhejuhlia, sillä keittiötilat ja tekniikka eivät ole valmiita. Vielä ei tiedetä, onko se mahdollista jo kesällä vai vasta syksyllä, hän sanoo.

Lisäksi toisessa kerroksessa on pappien ja kanttorien työtiloja ja tapaamistiloja. Kerrokseen on muuttamassa myös Kauppakeskus Plazassa toimiva perheasiain neuvottelukeskus. Se aloittaa toimintansa uusissa tiloissa 21. huhtikuuta.

Kolmannessa kerroksessa on kirkkoherranvirasto eli seurakuntatoimisto, taloustoimisto ja hautauspalvelujen toimisto.Se on hallinnon kerros, jossa on myös esimerkiksi kirkkoherran työhuone.

Neljänteen kerrokseen suuri yleisö tulee luultavasti harvoin kipuamaan. Sieltä löytyy henkilökunnan työhuoneita sekä pari vierashuonetta vieraiden majoittamista varten.

Piispa haluaa laajentaa kirkkojen käyttöä

Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen vieraili torstaina Salon seurakunnassa osana tutustumiskierrosta alueensa seurakuntiin.

Mari Leppänen vihittiin piispaksi vuoden 2021 helmikuussa, ja hänen vastuulleen kuuluu tällä hetkellä 37 arkkihiippakunnan seurakuntaa. Yhteensä hiippakunnassa on 46 seurakuntaa, ja loput yhdeksän kuuluvat arkkipiispa Tapio Luoman vastuulle.

Kun Leppänen aloitti uudessa tehtävässään, hän halusi tutustua mahdollisimman hyvin seurakuntiensa elämään.

– Ajattelin heti, että haluan käydä tapaamassa kaikkien seurakuntien henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, hän kertoo.

Leppänen aloitti kiertueen lokakuussa 2021, ja Salon seurakunta oli 36. seurakunta, jossa hän vieraili. Käynnillään piispa halusi kuulla, miten seurakunnassa voidaan, mitä sinne kuuluu ja millaisia ajatuksia siellä on tulevaisuudesta.

Salon seurakunta on Leppäsen mukaan Turun arkkihiippakunnassa tärkeä esimerkki onnistuneesta seurakuntien yhteenliittämisestä.

– Tämä on iso liitos, jossa on keskittämisen lisäksi vahvaa toimintaa alueilla ja alueiden identiteettiä on onnistuttu säilyttämään, hän kuvailee.

Uusia seurakuntataloja rakennetaan tänä päivänä hyvin vähän, ja piispa toteaa, että Salossa on tehty tässä asiassa iso valinta.

Piispa miettii, että seurakunnilla on vanhastaan paljon kiinteistöjä ja Salossakin joudutaan varmasti vielä luopumaan jostakin. Kaikkein tärkeimpänä hän pitää kirkkojen ylläpitoa.

– Haluaisin, että kirkoista pystyttäisiin pitämään huolta, koska ne ovat yhteistä kulttuuriperintöämme. Ne ovat paikkoja, joissa on pyhää ja joissa on paikkakunnan muisti.

Leppänen mainitsee, että Salon seudullakin monia hienoja kirkkoja. Hän toivoo, että kirkkojen käyttöä laajennettaisiin.

– Kirkossa voisi toimia myös vaikka muskari ja sururyhmä. Tärkeää olisi saada kirkkojen ovet enemmän auki, hän painottaa.