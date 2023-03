Tunnin juna toisi valtion rahaa Saloon

Vuoden alussa valtiovarainministeriö julkaisi Suurten ratahankkeiden investoinnit ja rahoitus -selvityksen, jonka mukaan ratahankkeiden kustannusarvioihin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Julkisuudessa selvityksen näkökulma hankkeiden kustannusarvioiden huomattavista epävarmuustekijöistä jäi vähemmälle huomiolle.

Sen sijaan selvitys uutisoitiin Salossa dramaattisesti: ”Naula arkkuun Tunnin junalle, Turun tunnin juna on taloudellisesti kannattamaton”.

Todellisuudessa selvityksen johtopäätöksissä ei kertaakaan todeta ratahankkeita taloudellisesti kannattamattomiksi. Selvitys itsessään on laajempi ja monipuolisempi.

Taloudellisesti kannattamaton on poliittista uutisointia. ”Tunnin juna on kannattamaton” on valtiovarainministerin poliittinen viesti.

Selvityksen kolme suurta ratahanketta; Itärata, Suomi-rata ja Turun tunnin juna edellyttäisivät noin kymmenen miljardin euron investointeja ja myös valtion rahoitusosuutta. Investoinnit kohdistuisivat pääosin Helsinki–Tampere–Turku-kolmion sisäpuolelle.

Selvityksen uutisoinnissa näkyy valtiovarainministerin huoli siitä, että liikennerahoitus Helsinki–Tampere–Turku-kolmion sisälle uhkaa muun Suomen liikennehankkeiden rahoitusta.

Tulevissa valtion talousarvioissa tulee aina olemaan rahoitusta tie- ja infrahankkeille. Olennaista on, mihin osaan Suomea rahoitusta jaetaan.

Salossa Turun tunnin junan vastustaminen tarkoittaa valtionrahoituksen jakamista Salon talousalueen ulkopuolelle. Silloin ei kysytä ovatko hankkeiden investoinnit taloudellisesti kannattavia. Maassamme on aina ollut paljon erilaisia kannattamattomia julkisia hankkeita, niin pieniä kuin suuria.

Esimerkki pienestä kannattamattomasta hankkeesta olkoon Ähtärin kaupungin eläinpuiston pandakarhujen ylläpito.

Suuressa mittakaavassa Suomen kuntien palvelut ovat kannattamattomia ja siksi valtio on jakanut kunnille joka vuosi avustusta 10 miljardia euroa.

Kuntien kannattamattomien palvelujen valtionrahoitus on tarkoituksenmukaista. Turun tunnin junan kustannusarviossa on huomattavia epävarmuustekijöitä ja siksi myös ratahankkeen valtionrahoitus on tarkoituksenmukaista.

Markku Axelsson

Salo