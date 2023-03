Tunnin juna törmäsi seinään – turkulaisten traumat näkyvät gallupissa

Tunnin junan tulevaisuus ei vaikuta lupaavalta. Salkkarin ja Turun Sanomien puoluekannatusmittauksen yhteydessä tehdyn junakyselyn tulos on tylyä luettavaa. Varsinaissuomalaisista lähes kaksi kolmasosaa vastustaa junahanketta (SSS 18.3.).

Edes Turussa ei löydy kannatusta junan rakentamiselle. Salossa junan vastustajat ovat nähneet hankkeen hyötyjiksi nimenomaan turkulaiset. Ehkä asia ei ole ihan näin, tai sitten turkulaiset eivät ymmärrä omaa parastaan.

Salossa vastustus on tyrmäävää. Salolaisten ja somerolaisten vastaajien joukossa lähes neljä viidestä ilmoitti vastustavansa Tunnin junaa.

Kansalaisten vastahankainen asenne selittää myös sen, miksi osa poliitikoista on vaalien alla ottanut etäisyyttä hankkeeseen. Vaalikonevastausten perusteella merkittävät puolueet ovat edelleen valmiita edistämään junaa. Tunnin juna Turun ja Helsingin välille on myös Varsinais-Suomen kuntien yhteinen kärkihanke, josta on vallinnut laaja yhteisymmärrys jo pitkään.

Tunnin juna on kärsinyt viime aikoina useita takaiskuja. Esimerkiksi valtiovarainministeriö on julkaissut hankkeesta kielteisiä näkemyksiä ja jopa esittänyt, että valtio voisi harkita hankeyhtiöistä vetäytymistä. Pelottelu ei voi olla näkymättä myös äänestäjien asenteissa.

Investointikielteiseen ilmapiiriin vaikuttaa varmasti viime aikojen tiukka talouspuhe. Yhdeksi tulevien vaalien päätemoista on noussut keskustelu leikkauksista. Useimmat puolueet jakavat näkemyksen, että valtiontaloutta on sopeutettava ensi kaudella.

Turkulaisten pessimismiin saattaa vaikuttaa myös Turussa jo alkusyksyllä alkanut rataremontti. Päärautatieaseman ja Kupittaan välistä ratayhteyttä korjataan ja parannetaan. Sen myötä kaupunkilaiset ovat saaneet tuta poikkeusjärjestelyjen aiheuttamia liikennehaittoja ja yleistä epämukavuutta.

Reilun puolen vuoden aikana korjaushankkeen aikataulukin on ehtinyt pettää jo useamman kerran. Se ei herätä luottamusta suurhankkeisiin kaupungissa, joka on muutenkin tottunut raideasioissa enemmän riitelemään kuin tekemään.