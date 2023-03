Tunnin junalle rata moottoritien varteen

Nopea raideyhteys tarkoittaa rataa, jonka tavoitenopeus on 200 km/h. Espoo–Salo-välille Tunnin juna on suunniteltu suurnopeusratana, jonka tavoitenopeus suurimmillaan on 300 km/h ja joka edellyttää kaksoisraidetta.

Suuren nopeuden takia radan mäkien ja mutkien on oltava hyvin loivia. Sen vaatima maanrakennuksen tarve on iso kustannustekijä.

Ratkaisulle on kuvattu vaihtoehto Liikenneviraston julkaisussa Selvityksiä ja julkaisuja 4/2016. Siinä rata oli maakuntakaavasta poiketen moottoritien pohjoispuolella. Linjaus kulki Suomusjärven ohi. Asemat olivat Saukkolan ja Suomusjärvellä Kitulan kohdilla. Nykyarvoon korjattunakin hinta jäisi vielä alle 700 miljoonan. Toisin sanoen hinnaksi jäisi näin neljänneksen tasoa oleva summa nyt suunnitellun Tunnin junan hinnasta.

Ero perustuu siihen, että rata tehtäisiin alempaan nopeuteen pääosin yksiraiteisena, mutta siihen tulisi niin paljon kohtaamis- ja ohituspaikkoja, että eritahtinen liikenne on mahdollista. Ajoaika Espoon ja Salon välillä olisi vain 5 minuuttia pidempi.

Osmo Soininvaara on ehdottanut pamfletissaan Kaupunkien voitto, että mielenkiintoisempi politiikkavaihtoehto olisi rajata kasvualue laajemmaksi ja liittää siihen Uusikaupunki, Rauma ja Pori.

Päämääränä olisivat pendelöintialueet, jotka toimivat tavallaan yhtenä kaupunkina.

Tällaiseen nauhakaupunkiin kuuluvaan pikkukaupunkiin on turvallista muuttaa. Vaikka työpaikka menisi alta eikä kotikaupungista vastaavaa saisi, jostain nauhan varrelta sellaisen todennäköisesti saisi. Tarvitaan vain pikajunan lisäksi koko yhteysväliä ajava asemilla pysähtyvä juna.

Olennaista on, että yhteysvälin kaikki työpaikat ovat helposti tavoitettavissa. Lisäksi on otettava huomioon se, että yhteysvälille syntyy sellaista elinkeinotoimintaa, joka suurten kaupunkien kustannustasolla ei ole mahdollista.

Edelleen Soininvaara on todennut, että taajaman kasvu alkaa, kun tiedetään, minne asema tulee ja rakentamispäätös on tehty, kunhan käytössä on moottoritietasoinen hyvä liikenneyhteys.

Näillä perusteilla maakuntakaavaa on muutettava Salon osalta niin, että rata ohittaa Salon moottoritien pohjoispuolelta ja saadaan asemat taajamien ja maantieristeysalueiden yhteyteen.

Kaavoittaminen asemapaikkojen vaikutuspiiriin luo edellytykset kasvulle ja kehitykselle. Kun tämä syntyy miljardeja halvemmalla, on turha haikailla Tunnin junaan.

Ismo Saari

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Salo