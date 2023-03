Tutkijan opettama algoritmi valitsi Mikko Lundénin ja Saku Nikkasen eduskuntaan

Eduskuntavaalien ykköspaikasta käydään kova kamppailu.

Väitöskirjatutkija Tapio Vepsäläisen opettaman algoritmin ennuste toistaa kannatusmittausten asetelmaa: kokoomus, perussuomalaiset ja SDP ovat tasaväkisiä.

Turun yliopiston tietojärjestelmäntieteen tutkijan ennuste perustuu yksittäisten ehdokkaiden menestysmahdollisuuksiin. Niinpä Vepsäläinen ”tietää” jo, ketkä esimerkiksi Varsinais-Suomesta valitaan eduskuntaan.

Algoritmin tekemän ennusteen mukaan Salosta pääsevät läpi Mikko Lundén (ps.) ja Saku Nikkanen (sd.).

Lundén on istuva kansanedustaja. Heitä on Varsinais-Suomessa ehdolla 15, ja Vepsäläisen ennusteen mukaan kaikki saavat jatkaa – paitsi vihreiden Sofia Virta. Hänen tilalleen tekoäly nostaa Elisa Aaltolan (vihr.).

Nikkasen ja Aaltolan lisäksi uutena valittaisiin turkulainen Timo Furuholm (vas.).

Ja tässä onkin algoritmin ennusteen yllätysmomentti tai heikko kohta.

Vasemmistoliitolla on maakunnasta nyt kaksi kansanedustajaa, ja kolmas paikka edellyttäisi huomattavaa äänimäärän kasvua. Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien maaliskuun puolivälissä julkaistussa kannatusmittauksessa vasemmistoliitto sai kaksi paikkaa.

– Vasemmistoliiton kolmas paikka on yllättävä tulos. Tässä korostuu puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin vaalimenestys ja vahva esillä olo sosiaalisessa mediassa, sanoo Vepsäläinen.

Vepsäläisen ennusteessa SDP saisi edelleen kolme paikkaa, ei neljää niin kuin SSS:n kannatusmittauksessa. Keskusta menettäisi toisen paikkansa.

Vepsäläinen on väitöstutkimustaan varten kerännyt aineistoa vuosien 2015, 2019 ja 2023 eduskuntavaalien ehdokkaista.

Koko maassa löytyi tämän viikon tiistaihin mennessä 1 217 ehdokkaan julkisilta kampanjasivuilta noin kaksi miljoonaa tykkäystä. Twitterissä 1 066 ehdokkaalla on yhteensä noin viisi miljoonaa seuraajaa.

Vepsäläisen mukaan ehdokkaiden sosiaalisen median käyttö on muuttunut kaksista edellisistä vaaleista. Kokoomus on yhä vahvin tykkäys- ja seuraajamäärien perusteella, mutta perussuomalaiset ja SDP:n ehdokkaat ovat ohittaneet somessa vihreät.

Sosiaalisen median tuoma aineisto on vain osa ennustetta. Suurempi paino on muulla julkisesti saatavilla olevalla materiaalilla.

– Ehdokkaan poliittisen kokemuksen, aikaisemman menestyksen eri vaaleissa ja vaalibudjetin osuus on noin 70 prosenttia.

– Mitä enemmän aiempaa kokemusta ja menestystä on, sitä vähemmän some selittää todellista vaalitulosta. Itse asiassa menestys on tuonut ehdokkaille someseuraajia. Uusia ehdokkaita somenäkyvyys kuitenkin voi auttaa menestymään.

Somen vaikutus ennusteessa tulee siitä, kuinka paljon ehdokkaalla on seuraajia Twitterissä ja paljonko hänen Facebook-kampanjasivullaan on tykkäyksiä. Ehdokkaan varsinaista omaa aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa ei oteta huomioon.

Vepsäläisen käyttämä algoritmi ennustaa jokaiselle ehdokkaalle hänestä koottujen tietojen perusteella henkilökohtaisen äänimäärän. Koneoppimismalli on opetettu siihen vuosien 2015 ja 2019 eduskuntavaalien aineistoilla.

Ehdokkaiden äänimääristä kertyy puolueen äänimäärä, josta taas lasketaan vertausluvut d’Hondtin menetelmällä. Ehdokkaat laitetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen niin kuin oikeissakin vaaleissa.

Tapio Vepsäläinen arvelee, että hänen ennustemenetelmänsä toisaalta tukee mielipidemittauksia, mutta se voi edullisuudellaan myös jossain määrin korvata niitä.

Väitöskirjan tekijän keskeisin näkökulma on tutkia vaalien avulla, miten sosiaalinen media ennustaa reaalimaailman tapahtumia. Menetelmää voi käyttää monen asian mittaamisen.

– Vaalit ovat tutkimuksessa hyvä case, sillä niissä ennustetta voi verrata tarkkaan todelliseen lopputulokseen.

– Nämä ovat ensimmäiset eduskuntavaalit, joissa meillä on riittävästi aineistoa menetelmän hyödyntämiseen. Vasta pitkällä aikavälillä nähdään, miten hyvin menetelmä oikeasti toimii.

Algoritmin ennuste:

Kokoomus suurin

Kokoomus 42

Perussuomalaiset 40

SDP 39

Keskusta 27

Vihreät 18

Vasemmistoliitto 15

RKP 11

Kristillisdemokraatit 5

Liike nyt 2

Ahvenanmaa 1

Varsinais-Suomen edustajat:

Petteri Orpo (kok.)

Anne-Mari Virolainen (kok.)

Ville Valkonen (kok.)

Saara-Sofia Sirén (kok.)

Ville Tavio (ps.)

Vilhelm Junnila (ps.)

Ritva Elomaa (ps.)

Mikko Lundén (ps.)

Aki Lindén (sd.)

Eeva-Johanna Eloranta (sd.)

Saku Nikkanen (sd.)

Li Andersson (vas.)

Timo Furuholm (vas.)

Johannes Yrttiaho (vas.)

Annika Saarikko (kesk.)

Elisa Aaltola (vihr.)

Sandra Bergqvist (r.)

Ennuste päivitetty 28.3.2023.