Tuulivoimayhtiö havittelee Koskelle kuutta tuulivoimalaa – maata vuokrataan kymppitien ja Someron rajan tuntumasta

Tuulivoimayhtiö tahtoo sijoittaa Koskelle kuusi voimalaa kymppitien läheisyyteen Takamaan alueelle. Takamaa sijaitsee Someron, Loimaan ja Ypäjän rajojen tuntumassa.

Osuuskunta Salpatuulen tytäryhtiö Isosuon Energia Oy on ehdottanut kunnalle tuulivoima-alueen kaavoituksen aloittamista, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Turkulaisyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Partanen kertoo aloitteen tuulipuistosta tulleen koskelaisilta maanomistajilta pari vuotta sitten.

– He kyselivät, olisiko tuulivoimaa mahdollista sijoittaa heidän mailleen.

Matias Partasen mukaan puolet tuulivoimahankkeista lähtee liikkeelle juuri maanomistajien yhteydenotosta. Sen jälkeen yhtiö selvittää, onko tarjottua aluetta mahdollista hyödyntää tuulivoimatuotantoon.

– Koskella hanketta voidaan viedä eteenpäin. Alue sijoittuu kunnan pohjoiseen piikkiin, jossa asutusta ei ole lähellä, Matias Partanen sanoo.

Kosken kunnan puolella lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,2 kilometrin etäisyydellä suunnitelluista tuulivoimaloista. Naapurikuntien puolella on kolme asuin- ja lomarakennusta alle kilometrin etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Niistä on jo tehty vuokrasopimukset tuulivoimayhtiön kanssa.

Metsätalouskäytössä olevan alueen maanomistajista valtaosa suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Isosuon Energia on tehnyt vuokrasopimukset 28 kiinteistöstä 36 maanomistajan kanssa hankealueella ja naapurikuntien rajoilla. Niihin sisältyvät kaikkien voimaloiden sijaintipaikat. Korvaukseen ovat oikeutettuja myös naapurikiinteistöjen alueet noin puolen kilometrin säteellä voimaloista.

Muutaman maanomistajan kanssa vuokrasopimusta ei ole syntynyt, mutta heidän omistamansa alueet ei vaikuta hankkeen etenemiseen.

Isosuon Energian tavoitteena on rakentaa Koskelle kuusi voimalaitosta, jolloin tuulivoima-alueen kokonaisteho on enintään 60 megawattia. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus tulee olemaan korkeintaan 280 metriä.

Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa liittämällä voimalat hankealueen itäpuolella kulkevaan voimalinjaan. Sorvastontien ja valtatie 10:n risteyksen läheisyyteen rakennetaan sähköasema.

Yhtiö esittää kunnalle oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan niin, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Matias Partanen toteaa, että rakennustyöt voivat alkaa aikaisintaan kahden vuoden päästä.

Tuulivoimakaavoittamisen aloittaminen oli Kosken kunnanhallituksen esityslistalla viime maanantaina, mutta se jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

– Asia halutaan ensin käydä perusteellisesti läpi, kunnanjohtaja Henri Partanen toteaa.

Kunta järjestää parin viikon päästä tilaisuuden, johon kutsutaan valtuutetut, maanomistajat ja yhtiön edustajat.

Kosken kunta on aiemmin suhtautunut nuivasti tuulivoimaan. Se ei ole sallinut tuulivoimaloiden rakentamista omalle alueelleen ja on vastustanut myös naapurikunta Marttilan puolelle rakennettuja tuulivoimaloita.

Henri Partanen sanoo ilmapiirin muuttuneen myönteisemmäksi viime vuosina. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vauhdittaman vihersiirtymän takia ihmiset ovat alkaneet ajatella ympäristöä eri tavalla ja pyrkimykset niin sanottuihin vihertekoihin ovat lisääntyneet. Kosken kunnan perussuomalaiset ovat jopa tehneet valtuustoaloitteen tuulivoimasta.

– Toinen olennaisesti vaikuttava asia on Venäjän älytön hyökkäyssota Ukrainassa ja sähkön hinnan nousu, joka on korostanut omavaraisuuden merkitystä, Henri Partanen toteaa.

Hän mainitsee, että toisella puolella painavat maisemalliset haitat.

– Tuulivoimaloista tulee myös ääntä ja tietyillä keleillä valohaittaa välkkeestä. Näitä kaikkia on pohdittava päätöksenteossa.

Henri Partanen laskee, että kunta saisi kuudesta tuulivoimalasta noin 200 000 euron kiinteistöverotulot vuodessa. Nykyisellään Koskelle kertyy kiinteistöveroista vuosittain noin 550 0000 euroa.

– Myös yhteisöveroa olisi luvassa jonkin verran ja mahdollisuus osallistua energiayhtiöön. Kunta olisi hiilineutraali, jos se saisi tuulivoimalla tuotettua sähköä. Pitkässä juoksussa sähköntuotantoon vaikuttaa myös mahdollisuus varastoida tuulivoimaa vedyksi.

Salpatuuli on perustettu tuulivoimaloiden suunnittelua ja rakennuttamista sekä sähköntuotantoa varten vuonna 2012. Osuuskunnalla on vireillä kaksi omaa tuulivoimahanketta Kihniössä ja kolme yhteistyöhanketta muualla Suomessa. Tytäryhtiö Isosuon Energia Oy on perustettu Kosken Takaaman energiahanketta varten.

Isosuon Energia toivoo, että Koski alkaa laatia kaavaa viipymättä, jolloin se olisi valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään ensi vuonna. Yhtiö ehdottaa kaavakonsultiksi arkkitehti Esa Säkkistä, jolla on kokemusta tuulivoima- ja muiden energiahankkeiden yleiskaavoituksesta.

Alueella on tehty luontoselvityksiä vuosina 2021 ja 2022. Yhtiö on yhteydessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhdistämisestä kaavoitusprosessiin.

Henri ja Matias Partanen eivät ole sukua toisilleen.