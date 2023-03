Venäjä syytti Ukrainaa iskusta alueelleen, Ukraina kutsui syytöksiä provokaatioksi

Venäjä syytti torstaina Ukrainaa siviilien tulittamisesta Venäjän eteläosassa sijaitsevalla Brjanskin alueella.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak kutsui Twitterissä syytöksiä tyypilliseksi, tarkoitukselliseksi provokaatioksi.

Venäjän mukaan ukrainalainen sabotaasiryhmä oli ylittänyt maiden rajan ja hyökännyt alueelle. Venäjä kertoi asevoimiensa reagoivan Ukrainan väitettyyn hyökkäykseen pyrkimällä tuhoamaan ryhmän.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB sanoi sittemmin, että ”ukrainalaisnationalistit”, joiden väitettiin ylittäneen rajan, oli ajettu takaisin rajan taakse.

– Siviliuhrien ja siviili-infrastruktuuriin kohdistuvien tuhojen välttämiseksi vihollinen on sysätty takaisin Ukrainan alueelle, maan sisäinen turvallisuuspalvelu sanoi tiedotteessa, jonka venäläisuutistoimistot julkaisivat.

FSB:n mukaan ryhmään kohdistettiin tämän jälkeen mittava tykistöisku.

Turvallisuuspalvelu kertoi aiemmin, että hyökkäys tapahtui Klimovskin alueella. FSB:n mukaan alueelta löytyi suuri määrä räjähteitä.

Uutistoimisto AFP ei ole pystynyt vahvistamaan torstaisia väitteitä Venäjälle tunkeutumisesta.

Väitetty venäläisvapaaehtoisten ryhmä kiistää Venäjän syytökset

Pian sen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti väitetystä hyökkäyksestä Brjanskin alueella, presidentti Vladimir Putin sanoi hyökkääjien olevan uusnatseja ja terroristeja, jotka olivat tunkeutuneet rajan läpi ja avanneet tulen siviilejä vastaan.

– Venäjä haluaa pelotella kansaansa oikeuttaakseen hyökkäystään toiseen maahan sekä lisääntyvää köyhyyttä vuoden kestäneen sotimisen jälkeen, Ukrainan presidentin neuvonantaja Podoljak sen sijaan kirjoitti.

Aiemmin torstaina Venäjän Brjanskin alueen kuvernööri Aleksander Bogomaz sanoi, että tiedustelu- ja sabotaasiryhmä oli ylittänyt rajan. Bogomazin mukaan kaksi ihmistä sai surmansa ja lapsi haavoittui hyökkäyksissä. Hänen mukaansa haavoittunut poika vietiin sairaalaan ja hänestä poistettiin leikkauksessa luoti.

Venäläiset uutistoimistot sanoivat lainvalvonta- ja pelastusviranomaisten tietoihin pohjaten, että ryhmä olisi voinut ottaa panttivankeja.

Vaihtoehtoinen kuvaus tapahtumista tuli sen sijaan tietoon kahdessa sosiaaliseen mediaan julkaistussa videossa. Tallenteissa esiintyi neljä sotilasunivormuihin sonnustautunutta miestä, jotka väittivät olevansa Ukrainan asevoimissa toimivan venäläisen vapaaehtoisryhmän jäseniä.

Miehet sanoivat olevansa Venäjällä ja antoivat videolla Venäjän hallinnon vastaisia lausuntoja. Miehet kiistivät myös väitteet siitä, että he olisivat ottaneet panttivankeja tai surmanneet ketään.

Ukraina on määrännyt haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita evakuoitumaan osassa etulinjan alueita

Ukraina määräsi torstaina haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden pakollisen evakuoinnin etulinjan läheisyydessä maan koillisosassa sijaitsevasta Kupjanskin kaupungista ja sen lähialueilta.

Venäläisjoukot vetäytyivät syyskuussa avainasemassa olevista kaupungeista Harkovan alueella mukaan lukien Kupjanskista. Kaupunki sijaitsee lähellä etulinjaa, ja paikalliset ovat pelänneet, että se saatettaisiin jälleen vallata.

Harkovan alueen sotilashallinto on kertonut verkkosivuillaan, että Kupjanskin alueella on aloitettu lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten asukkaiden pakolliset evakuoinnit. Päätöstä perusteltiin epävakaalla turvallisuustilanteella, joka on seurausta venäläisjoukkojen jatkuvasta tykistötulesta alueella.

Harkovan kuvernööri Oleg Sinegubov sanoi torstaina, että Venäjä on tulittanut useita asutuksia alueella tykistön, raketinheitinten sekä kranaatinheitinten avulla. Tulen kohteeksi on joutunut myös Kupjanskin kaupunki.