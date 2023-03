Venäjä vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan ”vihamieliset” lennot Mustallamerellä – syyttää tiedustelutiedon keräämisestä Ukrainalle

Venäjä on vaatinut Yhdysvaltoja lopettamaan ”vihamieliset” lennot lähellä Venäjän rajaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat eilen kertoi miehittämättömän sotilaslentokoneensa pudonneen Mustallamerellä venäläishävittäjän törmättyä siihen.

Vaatimuksen esitti Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettiläs Anatoli Antonov Telegram-viestipalvelussa uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän sanoi, että Venäjä laskee avoimen vihamieliseksi kaiken sotakaluston käyttöön liittyvän ja vaati myös Yhdysvaltoja lopettamaan spekulaatiot tapauksesta mediassa.

Yhdysvallat on aiemmin kertonut kutsuneensa Antonovin puhuttelun tapahtuman vuoksi.

Ukraina puolestaan syyttää Venäjän presidentin Vladimir Putinin haluavan laajentaa Ukrainassa käytävää sotaa muihin osapuoliin.

Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteerin Oleksi Danilovin mukaan Mustanmeren tapaus on Putinin tapa osoittaa valmiuttaan laajentaa konfliktia muihin osapuoliin.

Putinin taktiikan tarkoitus on nostaa jatkuvasti panoksia, Danilov sanoi sosiaalisessa mediassa uutistoimisto AFP:n mukaan

”Mitä he tekevät tuhansien kilometrien päässä Yhdysvalloista?”

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Antonov syytti Yhdysvaltoja myös siitä, että se keräisi lennoillaan tiedustelutietoa, jota käyttäen Ukraina voisi hyökätä Venäjän asevoimia vastaan ja Venäjän alueille.

– Mitä he tekevät tuhansien kilometrien päässä Yhdysvalloista? Vastaus on ilmeinen – he keräävät tiedustelutietoa, jota Kiovan hallinto myöhemmin käyttää hyökätäkseen asevoimiamme vastaan ja alueillemme, Antonov sanoi Tassin mukaan.

Hän väitti myös, että jos venäläinen iskulennokki ilmestyisi New Yorkin tai San Franciscon lähelle, Yhdysvaltain ilmavoimat ja laivasto eivät sallisi sen lentää ilmatilassaan tai aluevesillään. Yhdysvaltojen mukaan eilinen törmäys tapahtui kansainvälisillä vesillä.

Yhdysvallat kertoi eilen rutiinioperaatiossa olleen, miehittämättömän MQ–9 Reaper -koneensa syöksyneen mereen, kun venäläinen Suhoi Su-27 -hävittäjä törmäsi siihen. Venäjä on aiemmin kiistänyt pudottaneensa koneen, mutta Antonovin tämänpäiväiset lausunnot saattoi tulkita tapahtuneen epäsuoraksi myöntämiseksi.

Tilanne Mustallamerellä on käynyt jännittyneemmäksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Kyseessä oli ensimmäinen suora sotilaallinen kontakti ja merkittävä vaaratilanne Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä sodan alkamisen jälkeen.

Valkoinen talo: Venäjän viesti ei mene läpi

Yhdysvallat ilmoitti kuitenkin heti tapauksesta kerrottuaan jatkavansa lentojaan kansainvälisessä ilmatilassa. Valkoisen talon tiedottaja John Kirby sanoi yhdysvaltalaiselle Voice of America -radiokanavalle, ettei Mustameri kuulu millekään yhdelle valtiolle.

– Jos (Venäjän) viesti on se, että he haluavat estää tai saada meitä luopumaan lentämisestä ja toimimisesta kansainvälisessä ilmatilassa Mustanmeren yllä, niin se viesti ei mene läpi, koska niin ei tapahdu, hän sanoi.

– Aiomme jatkaa lentämistä ja toimintaa kansainvälisessä ilmatilassa, kansainvälisten vesien yllä. Mustameri ei kuulu yhdellekään kansakunnalle, ja aiomme jatkossakin tehdä sen, mitä meidän on tehtävä omien kansallisten turvallisuusetujemme hyväksi siinä osassa maailmaa, Kirby sanoi.

Natossa uskotaan diplomaattiseen ratkaisuun

Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan tilanne ilmassa kesti noin 30–40 minuuttia, kertoi BBC.

Yhdysvaltojen mukaan venäläishävittäjät yrittivät häiritä amerikkalaiskonetta muun muassa päästämällä polttoainetta sen edessä ennen törmäystä. Toinen hävittäjistä osui lopulta koneen potkuriin.

Venäjän mukaan amerikkalaiskone oli tehnyt ”teräviä ohjausliikkeitä” ilmassa ja oli itse syyllinen putoamiseensa. Venäjän mukaan venäläishävittäjät eivät käyttäneet aseita tai olleet yhteydessä amerikkalaiskoneeseen.

Yhdysvallat käyttää miehittämättömiä sotilaslentokoneita Mustallamerellä erityisesti Venäjän laivaston tarkkailuun. Noin 11 metrin pituisia ja siipiväliltään noin 20-metrisiä Reapereita voidaan kuitenkin varustaa muun muassa ohjuksilla.

Sotilasliitto Naton nimettömät diplomaattilähteet vahvistivat tapahtumat eilen uutistoimisto AFP:lle. Sen lähteet uskoivat kuitenkin, että asia ratkaistaan todennäköisesti diplomaattiteitse.

Muutamat länsimaat ovat jo julkisesti arvostelleet Venäjää tapauksesta. Britannian puolustusministeri Ben Wallace sanoi Guardianin mukaan, että Venäjän tulisi kunnioittaa kansainvälistä ilmatilaa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ayla Albayrak, Maiju Ylipiessa