Yli puolet salolaisista aikoo äänestää paikallista – turkulaisilla on muita enemmän valinnanvaraa, ja he suosivat omiaan

Enemmistö varsinaissuomalaisista aikoo äänestää eduskuntavaaleissa oman kotipaikkakunnan ehdokasta.

Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien teettämässä kyselyssä näin ilmoittaa tekevänsä 61 prosenttia vastaajista. Miehet ja naiset suhtautuvat asiaan samalla tavalla.

Kysely tehtiin helmi–maaliskuun vaihteessa puolueiden kannatusmittauksen yhteydessä.

Äänestyssuunnitelmissa on suuria eroa seutukuntien välillä. Valintaan näyttää vaikuttavan paikallisten ehdokkaiden valikoima.

Salon seutukunnassa 57 prosenttia vastaajista suosii kotipaikkakunnan ehdokasta. Seutukunnan muodostavat Salon ja Someron kaupungit. Niiden alueelta kyselyyn osallistui 129 vastaajaa.

Salon seudun vastaajista 25 prosenttia löytää ehdokkaansa muualta.

Ehdolla eduskuntavaaleissa on 18 salolaista ja kolme somerolaista.

Turkulaiset piirtävät äänestyslippuun muita useammin kotikaupungin ehdokkaan numeron. Kyselyn mukaan 79 prosenttia heistä suunnittelee tekevänsä niin.

Turkulaisilla äänestäjillä on, mistä valita. Vaalipiirin 214 ehdokkaasta 89:n kotipaikka on Turku. Turkulaisten osuus ehdokkaista on sama kuin turkulaisten osuus varsinaissuomalaisista.

Turussa asuvat myös kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n ja vasemmistoliiton viime vaalien ääniharavat.

Turun ulkopuolisessa Turun seutukunnassa eli ympäristön kaupungeissa ja kunnissa kotipaikkakunnan ehdokasta aikoo äänestää vain alle puolet, 46 prosenttia.

Turunmaan vastaajista saariston ehdokkaita aikoo äänestää 58 prosenttia. Ehdokkaita alueelta ei ole kovin monta. Puoluekannan mukaan RKP:n äänestäjät kannattavat oman paikkakunnan ehdokasta enemmän kuin minkään muun puolueen äänestäjät.

Loimaan seudulla oman paikkakunnan ehdokasta aikoo äänestää 37 prosenttia ja Vakka-Suomessa 37 prosenttia.

Salon Seudun Sanomat järjestää eduskuntavaalipaneelin tiistaina kauppakeskus Plazassa. Keskustelu käynnistyy Plazan toisessa kerroksessa klo 17.

Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien kannatusmittauksen mukaan SDP voittaa vaaleissa yhden paikan ja keskusta häviää yhden (SSS 18.3.).

Kokoomus, perussuomalaiset ja SDP saisivat jokainen Varsinais-Suomesta neljä edustajaa eduskuntaan. Vasemmistoliitto saisi kaksi edustajaa ja keskusta yhden.

Mittaus lupaa läpi menoa myös yhdelle vihreiden ja yhdelle RKP:n ehdokkaalle.

Näin kysely tehtiin

Puoluekannatusmittauksen yhteydessä äänestäjiltä kysyttiin kantaa väittämään: Aion äänestää oman kotipaikkakuntani ehdokasta.

Tiedonkeruu toteutettiin 27.2.–6.3.2023.

Tiedonkeruu tehtiin Internet-paneelin ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä.

Haastateltavat olivat 18–79-vuotiaita varsinaissuomalaisia.

Haastateltavia oli 1 157.