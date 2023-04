Salon lukion vieressä olevat liikennevalot ja niiden toimimattomuus ovat herättäneet viime päivinä paljon keskustelua.

Nimimerkki ”Äijä joka kulkee ” pohti keskiviikon lehden tekstaripalstalla asiaan liittyen, että ”voisiko vika olla suurissa jännitemuutoksissa, jotka aiheutuvat vieressä olevasta aurinkopaneelikentästä”?

Nimimerkin mukaan viimeiset aurinkopaneelien lisäykset kenttään sopivat ajallisesti liikennevalojen toimintahäiriön alkamiskohtaan. Hänen mukaansa ”mitä kovemmin aurinko paistaa, sitä herkemmin valot ovat pois käytöstä”.

Liikennevaloista ja telematiikasta EVH Elektrotekniikka Oy:ssä vastaava Richard Aspelin ei sulkisi tätä mahdollisuutta kokonaan pois.

– Aurinkovoimala on niin iso, että jos se räpsyy edestakaisin, niin kyllähän se tekee piikkiä verkkoon, siitä ei pääse mihinkään. Sähköpiikit ovat aika korkeajännitteisiä eivätkä sulakkeet ehdi reagoimaan, joten ylijännite pääsee paikkoihin, joihin sen ei pitäisi päästä, Aspelin sanoo.

SSS kertoi tiistain lehdessä, että Perniöntien, Kiskontien ja Kärkänkadun liikennevalot ovat oikutelleet jo toista vuotta. Parin viime viikon ajan ne ovat olleet lähinnä pimeinä.

Aspelin epäili jo tiistain jutussa, että liikennevalojen ohjausyksikkö on saanut ylijännitetärskyn eikä ole muuttanut käsitystään.

– Joku sähköpiikki toimimattomuuden on aiheuttanut. Silloin tällöin vastaavia vikoja tulee vastaan.

Aspelin kuitenkin korostaa, ettei syytä aurinkovoimalaa asiassa.

– Aika kovia jännitteitä niissä kuitenkin on. Jostain ylijännite on päässyt sinne. Nyt kohteeseen on asennettu ylimääräinen jännitesuoja, ettei samanlainen ongelma toistuisi.

Aspelin ei ole kuullut koskaan, että aurinkovoimalalla olisi suoraan vaikutusta liikennevalojen toimivuuteen.

– Uudessakaupungissa epäiltiin kerran liikennevalojen toimimattomuuden johtuneen siitä, kun iso tehdas laittoi lämmittimet päälle. Joskus toimimattomuus voi johtua esimerkiksi ukkosesta, mutta se ei näy välttämättä heti, vaan komponentin vika voi tulla ilmi vasta pidemmän ajan päästä.

Lukion vieressä olevat aurinkopaneelit on valmistanut Salo Solar. Yrityksestä kehotetaan olemaan yhteydessä salolaiseen sähköalan asiantuntijayritykseen Suunnittelutekniikka Kitula Oy:hyn.

Yrityksen sähkösuunnittelija Pasi Toivonen sanoo, ettei ole ollut tekemässä sähkösuunnitelmia Saloon lukioon, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Äkkiseltään en keksi syytä, miten aurinkovoimala vaikuttaisi vieressä olevan risteyksen liikennevaloihin. Ne eivät ole kiinni saman keskuksen takana sähkönjakelussa. Siinä mielessä tuntuu kauhean kaukaa haetulta, Toivonen aloittaa.

Toisaalta Toivonen haluaa painottaa heti perään, ettei voi suoralta kädeltä ampua väitteitä myöskään alas.

– Verkkohäiriön pitäisi mennä lukion sähkömittarin läpi ja jatkaa matkaansa ulkoa löytyvään katujakokaappiin, josta sähköt liikennevaloihin otetaan. Onhan siinä teoreettinen mahdollisuus. Ja selvää on se, että mikään elektroniikka ei nopeista jännitepiikeistä tykkää.

Tämän jälkeen Toivonen esittää hyvän huomion: onko mitään faktaa olemassa, että verkkoon olisi syntynyt häiriö, joka olisi vaikuttanut liikennevaloihin.

– Jos tätä asiaa haluttaisiin tutkia kunnolla, lukioon pitäisi asentaa analysaattori ja antaa sen olla siellä viikon päivät. Sen jälkeen nähtäisiin, onko piikkejä ollut, Toivonen sanoo.

Kuka tällaisen analysaattorin voisi asentaa?

– Niin. Mitä tahoa asia eniten kiinnostaisi? Kaupunkia vai liikennevalopuolta? Mittauksessa ei puhuttaisi kovinkaan isoista kustannuksista, mutta aina se jotain maksaa.

Toivonen kehottaa kysymään asiaa myös sähkönjakeluyhtiö Carunalta. Jos piikkejä on syntynyt, Carunalla pitäisi olla asiasta tietoa omissa mittareissaan.

Carunalta vastaus saapuu sähköpostitse.

– Olemme käyneet läpi kohteiden sähkömittarien tapahtumahistoriaa, ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei tapahtumilla ole yhteyttä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä liittyisi enemmän liikennevalojen toimintaan kuin sähköverkkoon, koska yhtäläisyyksiä ei löytynyt, Carunan käyttökeskuspäällikkö Kimmo Vainiola kirjoittaa vastauksessaan.

Niin tai näin, lukion liikennevalot ovat jälleen toiminnassa. Richard Aspelin kertoo, että valoihin vaihdettiin uusi piirikortti tiistaina.

– Seuraamme valoja nyt vähän tarkemmin, kun ne ovat reistailleet pidempään. Uskomme kovasti, että nyt valojen pitäisi pysyä taas toiminnassa, Aspelin sanoo.