Ainakin yksi kuollut ja useita loukkaantunut iskussa Tel Avivissa

Israelissa Tel Avivissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita loukkaantunut poliisin terrorismiksi kuvaamassa iskussa. Tiedot yksityiskohdista vaihtelevat eri medioissa, mutta ilmeisesti hyökkääjä on ajanut autolla väkijoukkoon, ja lisäksi paikalla on ammuttu.

Times of Israelin mukaan poliisi on kertonut ampuneensa epäillyn hyökkääjän hengiltä.

Israelilaismedioiden mukaan surmansa saanut ihminen oli turisti.

Pääministeri Benjamin Netanjahu on kansliansa lausunnon mukaan määrännyt poliisin ja armeijan reservit mobilisoitaviksi iskun seurauksena.

Aiemmin perjantaina kaksi ihmistä kuoli ja yksi haavoittui ampumisessa Länsirannalla.

Lisäksi Israelin asevoimat sanovat ampuneensa alas lennokin, joka oli saapunut maan ilmatilaan Libanonista.

Viime yönä Israel teki iskuja Gazaan sekä Libanoniin, josta oli aiemmin ammuttu raketteja Israelin puolelle.

Tilanne on kiristynyt viime päivinä, ja monet ulkovallat sekä YK ovat vedonneet osapuoliin, jotta ne säilyttäisivät malttinsa.