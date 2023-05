Alkavalla viikolla luvassa koronnostoja sekä Fediltä että EKP:ltä

Viime vuonna alkanut ohjauskoron nostojen sarja saa alkavalla viikolla jatkoa sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Ensimmäisenä vuorossa on Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, jolta odotetaan keskiviikkona kymmenettä peräkkäistä nostoa sitten viime vuoden maaliskuun. Oletus on, että Fed tekee tällä kertaa 0,25 prosenttiyksikön korotuksen, minkä jälkeen korko asettuu vaihteluväliin 5–5,25 prosenttia.

Näin korkeaa ohjauskorkoa ei ole nähty Yhdysvalloissa sitten vuoden 2007.

Euroopan keskuspankki EKP:n korkopäätös on vuorossa torstaina. Myös EKP:ltä on odotettu 0,25 prosenttiyksikön korotusta, mutta myös 0,5 on nähty mahdollisena. EKP aloitti koronnostojensa sarjan viime heinäkuussa ja on hilannut korkojaan ylöspäin jo 3,5 prosenttiyksikön verran. Kolme keskeistä ohjauskorkoa on nyt 3–3,75 prosentin välillä, korkeimmillaan sitten vuoden 2008.

Korotusten loppu saattaa jo häämöttää

Korkojen riuska korotustahti on jo koetellut niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin mutta inflaatio ei ole vielä laskenut kahden prosentin tavoitetasolle sen paremmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Yhdysvalloissa kuitenkin arvellaan, että Fed saattaa pitää ainakin hengähdystauon ja olla tekemättä uutta korotusta kesäkuun kokouksessa.

Yhdysvaltojen odotetaan lisäksi ajautuvan ainakin lievään taantumaan myöhemmin tänä vuonna. Talouskasvu hidastui 1,1 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja Fedin seuraama inflaatiolukema hidastui maaliskuussa 4,2 prosenttiin oltuaan helmikuussa vielä 5,1 prosenttia.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell vihjasi maaliskuun korkopäätöksen jälkeen, että Fed saattaa nostaa korkoja vielä kerran ennen kuin tämänkertainen korotuskierros päättyy.

Inflaatiotahdista osviittaa

EKP aloitti koronnostot myöhemmin kuin Fed, ja torstain korotuksesta tulee sille seitsemäs peräkkäinen. Sekä 0,25:n että 0,5 prosenttiyksikön korotuksia pidetään mahdollisina. Tiistaina julkaistaan euroalueen huhtikuun inflaation ennakkotiedot, jotka saattavat antaa osviittaa tulevasta ratkaisusta.

Koroista päättävässä EKP:n neuvostossa on sekä tiukemman että löyhemmän rahapolitiikan kannattajia.

ING-pankin ekonomisti Carsten Brzeski veikkasi, että leirien välisessä köydenvedossa päädytään tyypilliseen eurooppalaiseen kompromissiin eli 0,25 prosenttiyksikköön.

Tiukemman linjan kannattajat saattavat vetää pitemmän korren, jos inflaatioluvut ovat ennakoitua korkeammat. Saksan inflaation hidastuminen huhtikuussa saattaa kuitenkin ennakoida, että hintojen nousupaine alkaa hellittää myös muualla euroalueella.

Maaliskuussa euroalueen inflaatiolukema oli vielä selvästi tavoitetta korkeampi 6,9 prosenttia.