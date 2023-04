Annika Saarikko jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin kesän 2024 puoluekokoukseen – ”Vastuunkanto ei ole aina sitä, että väistää”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo jatkavansa puolueen johdossa ainakin kesällä 2024 järjestettävään puoluekokoukseen asti.

Saarikko ilmoitti asiasta keskustan puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina aamupäivällä Helsingissä. Hän sanoi kokevansa paloa kulkea puolueen kanssa vaikean vaiheen läpi, koska valtaan kuuluu myös vastuu.

– Pakenenko ja poistunko näyttämöltä saman tien? Haluanko päästä helpommalla? En, Saarikko sanoi.

– Vastuunkanto ei ole aina sitä, että väistää. Tilanne pitää nyt rauhoittaa. Vastuun ottamista on se, että tarttuu moppiin ja ryhtyy hommiin. Siivousrättejä on jaossa teillekin jokaiselle, hän lisäsi.

Puoluevaltuusto nousi tämän ilmoituksen jälkeen antamaan Saarikolle aplodit seisten.

”Punamulta ei keittynyt kasaan”

Saarikko analysoi puheessaan paljon keskustan historiallisen huonoa vaalitulosta ja sen syitä. Hän sanoi, että vaalitulosta katsottaessa on nyt helppo sanoa, ettei keskustan olisi kannattanut mennä hallitukseen. Hänen mielestään vakaa ja vastuullinen punamulta ei missään vaiheessa keittynyt kasaan, ja osansa keskustan huonoon tilanteeseen on myös oppositiolla.

– Vihervasemmiston pönkäpuolue, se haukkumasana kaikui yhä uudestaan ja uudestaan. Ja osa meistä alkoi uskoa siihen itsekin. Totta se ei ollut – päinvastoin. Mutta niin on, miltä näyttää. Ja se oli nyt ratkaisevaa.

Saarikko puolusti myös puolueen päätöstä jäädä tällä vaalikaudella oppositioon. Hän huomautti sanoneensa moneen kertaan jo ennen vaaleja, että hallitusvastuu on sidoksissa puolueen vaalimenestykseen, ja nyt menestys oli heikko.

– Viime viikkoina on kyllä tuntunut siltä, että olemme puoluekentän tavoitelluin poikamies. Kysyntää on riittänyt tarjontaa enemmän, hän sanoi.

– Irvailu, maanittelu tai kovin myöhässä kuuluvat kehut eivät päätöstämme muuta – niillä ei kävellä kansan tahdon yli.

Saarikon puheessa oli myös piikki perussuomalaisten suuntaan.

– Perussuomalaisten puoluesihteeri sanoi vaalien jälkeen, että nyt on ”ammuttu”. Ehei, rakkaat perussuomalaiset. Se ei ollut armonlaukaus – se oli starttilaukaus, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan keskustalla ja perussuomalaisilla on paljon yhteistä, mutta samalla myös perustavanlaatuisia eroja. Samalla hän myönsi, että keskusta menetti vaaleissa luottamusta perussuomalaisten lisäksi myös kokoomukselle.

”Ihmisten pettymys kanavoitu keskustan syyksi”

Saarikko vastasi perussuomalaisten roolia koskevaan kysymykseen myös myöhemmin pidetyssä tiedostustilaisuudessa. Hänen mukaansa keskustan ja perussuomalaisten suhteessa ongelmallisuus ei liity ainoastaan äänestäjämääriin puolueiden välillä.

– Se on elintilan kaventumista maakuntien Suomessa, jossa ihmisten pettymys on perussuomalaisten taidoilla kanavoitu keskustan syyksi, pettymys moniin asioihin ympärillä.

Saarikko vaati, että vaalien merkittävänä voittajana perussuomalaisten tulee nyt kantaa vastuu niitä lupauksista, joita he suomalaisille antoivat.

Keskustan menosta oppositioon Saarikko toivoi puoluevaltuustolta avointa keskustelua. Hän huomautti, että ratkaisu on ollut yllättävänkin yksimielinen eduskuntaryhmässä ja puoluehallituksen keskusteluissa.

Saarikko huomautti myös, ettei keskusta ole valitsemassa mitään blokkia, vaikka jäisikin pois mahdollisesta oikeistohallituksesta ja asettuisi oppositioon vasemmistopuolueiden rinnalle.

– Eihän oppositiossa rakenneta koalitioita. Ei rakennettu ennen, eikä rakenneta tästä eteenpäin. Meillä on oma näkemyksemme, ja näkemys varmasti on myös sellainen, että kaikkia järkeviä esityksiä me voimme myös tukea.

Saarikko huomautti, että myös kokoomus on hyvin tietoinen keskustan poliittisista linjoista ja näkemyksistä, vaikka keskusta jättikin vain hyvin lyhyen vastauksen hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok.) kysymyksiin.

– Meidän oma velvollisuutemme on nyt luoda oman oppositiopolitiikkamme asialista, ja se ei välttämättä ole sama kuin ne 24 kysymystä, jonka kokoomus halusi Suomen agendaksi.

STT:n kysely: Saarikolla on tuki jatkaa

Saarikolla on STT:n piirijohtajille tekemän kyselyn mukaan laaja tuki jatkaa puheenjohtajana. Vaalien rökäletappion ei katsota olleen Saarikon syytä, vaan huono vaalitulos vaatii puoluekentän mukaan syvempää tarkastelua. Kysely tehtiin pääsiäisen alla.

Saarikko on toiminut keskustan puheenjohtajana syyskuusta 2020 lähtien. Hän haastoi tuolloin puheenjohtajakisassa jatkokautta hakeneen Katri Kulmunin, joka oli eronnut kesäkuussa valtiovarainministerin paikalta viestintäkoulutuksista syntyneen kohun takia.

Kulmuni oli ehtinyt olla puheenjohtajana vain vuoden, sillä hänet valittiin puolueen johtoon ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuussa 2019 Juha Sipilän seuraajaksi.

Sääntömääräinen puoluekokous pidetään kesällä 2024 Jyväskylässä.

Puoluesihteeri vaihtuu syksyllä

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen puolestaan ilmoitti puoluevaltuuston kokouksessa luopuvansa tehtävästään. Hän sanoi, että syyskuussa pidettävä keskustan ylimääräinen puoluekokous pääsee valitsemaan presidenttiehdokkaan lisäksi myös uuden puoluesihteerin.

Pirkkalainen korosti, ettei hänen päätökseensä liity mitään dramatiikkaa.

– On aika kääntää sivua ja antaa mahdollisuus uusille ajatuksille ja uusille otteille.

Pirkkalainen totesi myöhemmin medialle, että luopumispäätös on sekä hänen itsensä että puolueen etu. Hän huomautti hoitaneensa puoluesihteerin tehtävää viimeiset viisi vuotta, jotka ovat olleet keskustan historian kaikkein raskaimmat vuodet.

– Täytyy tulla myös sellainen tunnepitoinen päätös, että löytyykö vielä uutta kierrosta ja uutta syttymistä. Meillä on tulossa kahdet todella tärkeät vaalit hyvin nopeasti ja keskustalle täysin uusi historian sivu. Kyllä se täytyi itselleen myöntää, että nyt on uuden aika.

Puheenjohtaja Saarikko sanoi toivovansa, että tehtävä kiinnostaisi monia ja sitä kautta voitaisiin käydä keskustelua puolueen järjestöllisestä linjasta.

Pekka Torvinen, Terhi Riolo Uusivaara