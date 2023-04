Aston Villa nousi viidenneksi Englannin Valioliigassa

Aston Villa nousi Englannin Valioliigassa viidennelle sijalle, kun joukkue voitti tiistain myöhäisottelussa Fulhamin 1–0.

Aston Villa on voittanut kymmenen peräkkäistä ottelua espanjalaisen Unai Emeryn aloitettua päävalmentajana. Joukkue on Valioliigassa nyt viiden pisteen päässä neljän parhaan joukosta ja ensi kauden Mestarien liigan pelipaikasta. Fulham on 9. sijalla.

Leeds ja Leicester pelasivat puolestaan 1–1-tasapelin ja ovat molemmat yhä vaarallisen lähellä liigan putoamissijoja. Leeds on vain yhden pisteen Leicesteriä edellä. Joukkueiden perässä putoamissijoilla ovat parin pisteen päässä ja yhden pelin vähemmän pelanneet Everton ja Nottingham.

Kolmannessa tiistai-illan kohtaamisessa Wolverhampton voitti Crystal Palacen 2–0. Crystal Palace auttoi Wolverhamptonin voittoon, kun vain kolmen minuutin jälkeen Joachim Andersen teki oman maalin. Joukkueet ovat nyt tasapistein 12. ja 13. sijoilla.