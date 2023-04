Bahmutissa käyty poikkeuksellisen verisiä taisteluita

Bahmutin kaupungissa Itä-Ukrainassa on käyty poikkeuksellisen verisiä taisteluita Ukrainan ja Venäjän joukkojen välillä, Ukrainan asevoimat kertoi sunnuntaina. Asiasta uutisoi brittilehti Guardian.

Ukrainan asevoimien itäisen alueen tiedottaja Serhi Tsherevatyi kommentoi paikalliselle televisiokanavalle käytävien taisteluiden olevan verisimpiä, joita viime vuosikymmeninä on nähty.

Ukrainan asevoimien mukaan ukrainalaisjoukot ovat raskaista taisteluista huolimatta edelleen onnistuneet pitämään pintansa kaupungissa.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla, ja molemmat osapuolet ovat kärsineet raskaita tappioita. Vaikka kaupunki ei ole strategisesti kovin merkittävä, raskaat taistelut ovat tehneet siitä symbolisesti tärkeän.

Venäläisjoukkojen etenemisestä on ollut merkkejä viime aikoina. Eilen Venäjän puolustusministeriö kertoi Wagner-palkkasotilasyhtiön joukkojen onnistuneen lähestymään Bahmutia sekä etelästä että pohjoisesta.

Torstaina Venäjä väitti jo piirittäneensä Ukrainan joukot Bahmutissa, mutta Ukraina kiisti venäläisväitteet nopeasti. Ukrainan asevoimien esikunta myönsi kuitenkin tilanteen Bahmutissa olevan vaikea.

Venäjän ja Ukrainan ortodoksit viettävät tänään pääsiäistä

Venäjällä ja Ukrainassa vietetään tänään ortodoksista pääsiäistä. Pääsiäistä vietetään juliaanisen kalenterin mukaan eli myöhemmin kuin esimerkiksi evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kehui tänään kirkon vahvistunutta roolia yhteiskunnassa ja nuorten elämässä osallistuessaan pääsiäisjumalanpalvelukseen Moskovassa.

Putin myös korosti Venäjän ortodoksikirkon johtajan, patriarkka Kirillin asemaa yhteiskunnan vahvistajana. Putin kuvaili patriarkan viisaiden oppien olevan entistä tärkeämpiä Venäjän kohdatessa suuria haasteita.

Patriarkka Kirill on ollut Putinin Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vankka tukija. Hän on oikeuttanut sotaa väitteillä venäläisten ja ukrainalaisten veljeydestä, jonka väliin länsi on väkisin tullut.

Ukrainan ortodoksinen kirkko katkaisi viime vuonna suhteensa emokirkkoonsa Venäjän ortodoksiseen kirkkoon Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

—

Lähteenä myös AFP.

Anniina Korpela