Britannian varapääministeri Dominic Raab eroaa – hänestä on tehty useita valituksia, joissa hänen on väitetty kiusanneen kollegoitaan

Britannian varapääministeri Dominic Raab eroaa. Raab kertoo Twitterissä julkaisemassaan ilmoituksessa, että hänen velvollisuutensa on hyväksyä hänestä tehty selvitys ja erota. Raab on toiminut myös oikeusministerinä.

Raabista on tehty useita valituksia, joissa hänen on väitetty kiusanneen kollegoitaan. Raabin mukaan riippumattomassa selvityksessä todettiin kahta lukuun ottamatta kaikki valitukset aiheettomiksi, mutta hän koki silti, että hänen on erottava.

Raab sanoi myös pitävänsä selvityksen tuloksia osin vääristyneinä. Hänen tukijansa ovat väittäneet, ettei kyseessä ole ollut kiusaaminen, vaan se, että Raab on ollut tiukka ja vaativa johtaja alaisilleen.

– Ministerien täytyy voida antaa myös kriittistä palautetta palavereista ja ehdotuksista, jotta voimme asettaa standardit ja ajaa läpi uudistukset, joita meiltä odotetaan, Raab kirjoittaa ilmoituksessaan.

Raab muistuttaa myös, että raportin mukaan hän ei ole kertaakaan neljän ja puolen vuoden aikana kironnut tai huutanut kenellekään eikä varsinkaan paiskonut tavaroita tai muutenkaan fyysisesti häirinnyt ketään. Ex-oikeusministeri kiisti myös koskaan tarkoituksellisesti vähätelleensä kenenkään tekemisiä.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan pääministeri Rishi Sunak ei vaatinut Raabin eroa. Oppositiossa oleva työväenpuolue on jo pitkää syyttänyt Sunakia siitä, ettei hän ole käskenyt Raabia eroamaan.