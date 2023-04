Britanniassa kuninkaan kruunajaiset ovat sekoitus ikiaikaisia uskonnollisia perinteitä, loistoa ja kansanjuhlaa

Loisto ja yltäkylläisyys kohtaavat kansalaisten arkitodellisuuden eli talousongelmat, kun kuningas Charles puolisoineen kruunataan näyttävin menoin Lontoossa kolmen viikon päästä.

Tilaisuudet ajoittuvat aikaan, jolloin Britannian inflaatio laukkaa kymmenen prosentin tietämissä ja muun muassa ruuan kohonnut hinta, isot energialaskut ja nousevat korot kurittavat kansalaisia.

Britanniassa joudutaankin tasapainottelemaan protokollan vaatimien juhlallisuuksien ja kruunajaisten historiallisuuden kanssa, sillä kansalaisia ei sovi ärsyttää liialla prameilulla. Toisaalta hallitsijan kruunajaiset on ainutlaatuinen juhla, eikä mikään tilaisuus ylitä sitä. Tapahtuman kustannusarviota ei ole julkistettu. Kulut katetaan budjettivaroin, sillä kyseessä on valtiollinen tilaisuus.

Uskonnolliset juuret

Kruunajaispaikka on Lontoon ytimessä sijaitseva Westminster Abbey, joka on toiminut monien kuninkaallisten merkkitapahtumien näyttämönä, viimeksi kuningatar Elisabetin hautajaisissa syksyllä. Hallitsijan kruunajaiset on pidetty siellä noin 900 viime vuoden ajan, sillä ensimmäiset kruunajaiset järjestettiin silloisessa Abbeyssa vuonna 1066. Kaikkiaan 39 monarkkia on tähän mennessä kruunattu kirkossa.

Kutsuvieraiden määrää on nyt vähennetty edellisistä vuoden 1953 kruunajaisista merkittävästi, tilaisuuden pituutta on karsittu ja samalla myös kustannuksia.

Pohjimmiltaan kyse on uskonnollisesta seremoniasta ja jumalanpalveluksesta, jossa kuningas vannoo hallitsijan valan ja hänet voidellaan Jerusalemista ja Betlehemistä peräisin olevalla aromaattisella öljyllä. Öljyn oliivit on kerätty muun muassa Jerusalemista Getsemanen puutarhan ja Temppelivuoren läheisyydestä. Kuninkaiden rituaalinen öljynvoitelu on tunnettu jo Vanhan testamentin ajoista.

– Tämä osoittaa syvän historiallisen yhteyden kruunajaisten, Raamatun ja Pyhän maan välillä, on seremoniaa johtava Canterburyn arkkipiispa sanonut.

Kruunajaisöljyn koostumuksen on kerrottu tällä kertaa olevan vegaaninen.

Kansanjuhlaa ja vapaapäivä

Kansalle eittämättä kelpaavat 6. toukokuuta pidettävien kruunajaisten pitkän viikonlopun ylimääräinen vapaapäivä, hallitsijan kunniaksi järjestetty konsertti kruunajaisia seuraavana päivänä Windsorissa ja monet muut tapahtumat katujuhlineen. Windsorin konsertin yhteydessä on luvassa myös näyttäviä valo- ja drone-esityksiä, ovat järjestäjät kertoneet.

Konsertin täyttä esiintyjälistaa ei vielä ole julkistettu, mutta kansainvälinen media on kertonut, että monet eturivin artistit jättävät tapahtuman välistä.

Eräät esiintyjät ovat vedonneet jo aiemmin tehtyihin sitoumuksiin pidättäytyessään esiintymismahdollisuudesta. Esimerkiksi Adelen ja Ed Sheeranin sekä Kylie Minoguen ja Elton Johnin on kerrottu kieltäytyneen kunniasta. Palatsi on kuitenkin vakuuttanut, että konsertissa esiintyvät eräät maailman suurimmista nimistä. Britanniassa on tosin esitetty arvioita siitäkin, että Charles ei ole riittävän kiinnostava hahmo suurille tähdille.

– Kuningas oppii nyt kantapään kautta, että artistien buukkaamista ei kannata jättää viime tippaan, kirjoitti puolestaan Time-lehti taannoin.

Lontoon kuulu puistokatu The Mall ja Buckinghamin palatsin edusta täyttyvät hurraavasta yleisöstä, kun kuninkaallinen perhe näyttäytyy palatsin parvekkeella kruunajaisten jälkeen. Vielä ei ole kerrottu, ketkä tarkkaan ottaen parvekkeella kansalle vilkuttavat. Kevään mittaan on pohdittu, näkyisivätkö prinssi Harry ja puolisonsa Meghan Markle muiden mukana. Keskiviikkona varmistui, että kruunajaisiin saapuu ainoastaan Harry muun perheen jäädessä pois. Palatsi ei ole kertonut, onko Harrylla kruunajaistilaisuudessa jokin näkyvämpi tehtävä.

Säihkyvät koruaarteet

Jo pelkästään kruununjalokivet ovat ainutlaatuiset. Varsinaisia kruunujakin on useita, mutta niistä kaksi nousee ylitse muiden. Tärkeimpänä pidetään 1660-luvulta periytyvää nykyistä Pyhän Edwardin kruunua, joka valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin. Tätä aarretta käytetään vain kruunajaisissa. Hovi julkisti viikon alussa tapahtumaa symboloivan kruunu-emojin.

Niin kutsuttu hallitsijan kruunu (Imperial State Crown) nähdään muulloinkin kuin kruunajaisseremoniassa, yleensä parlamentin avajaisistunnossa. Kruunu ylittää näyttävyydessään kaikki muut. Siinä on melkein 3 000 timanttia, parikymmentä safiiria, vajaat kolmesataa helmeä, ja näiden lisäksi joukko muita jalokiviä. Charles pitää hallitsijan kruunua päässään tiettävästi toukokuisen seremonian lopulla ja myös Buckinghamin palatsin parvekkeella.

Kruununjalokivien arvoksi kaiken kaikkiaan on julkisuudessa esitetty miljardeja. Todellista arvoa tai hintaa on mahdoton tietää, eikä hovi ole julkistanut omia arvioitaan.

Kruununjalokiviin liittyy yhä voimistuva keskustelu siitä, että niissä käytetyt arvokivet on hankittu britti-imperiumin aikana riistämällä silloisten siirtomaiden rikkauksia. Eräät valtiot ovatkin alkaneet vaatia aarteita takaisin itselleen.

Julkisuudessa on muutoinkin alettu vaatia yhä voimakkaammin läpinäkyvyyttä kuningashuoneen omaisuusmassoihin ja siihen, miten hovi tarkkaan ottaen varojaan käyttää. Esimerkiksi Guardian-lehti julkaisee kruunajaisten alla laajaa juttusarjaa kuningashuoneesta. Lehti pohtii muun muassa, miten vaikeaa on ylipäätään saada tietoja hovin toiminnasta ja sen erilaisista valtakytköksistä. Jutuissa käsitellään myös, miten kuningashuone on tähän asti vältellyt puhumista historiallisista vääryyksistä, kuten orjuuden ajasta ja kuningashuoneen osuudesta orjakaupassa.

Hermo meni kuninkaalta

Kuningas Charles ja puolisonsa Camilla eivät ole kuningashuoneen suosituimmat jäsenet. Ykköspaikkaa analytiikkayhtiö YouGovin tuoreimmassa mittauksessa pitää yhä edesmennyt kuningatar Elisabet. Kakkosena on prinsessa Anne, jaetulla kolmannella sijalla melkein tasaluvuin Annen kanssa ovat nykyinen Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine. Vasta viidentenä on 74-vuotias kuningas, joka ehti olla kruununprinssinä seitsemisenkymmentä vuotta.

Camilla löytyy sijaluvulta yhdeksän. Aika näyttää, kasvaako Camillan suosio, kun hänestä aletaan käyttää titteliä kuningatar – näin Charles näyttää päättäneen, sillä kruunajaiskutsussa lukee Queen Camilla, ei Queen Consort eli kuningatarpuoliso, kuten häntä toistaiseksi on nimitetty.

Charlesin ja Camillan ongelmana on paitsi historian rasite uskottomuusvaiheineen myös se, että pariskunta ei ole erityisen valovoimainen. Charles näyttäytyykin toisinaan julkisuudessa kärttyisenä tai kärsimättömänä.

– Minulla menee hermo tämän perhanan jutun kanssa, hän kiukutteli syksyllä tuoreena kuninkaana asiakirjojen allekirjoitustilaisuudessa, kun sotki käsiään mustekynään.

Paikalla olleet kuvausryhmät tallensivat tilanteen, ja video levisi laajalti.

Hovin valovoimaisimmat jäsenet ovat eittämättä prinssi William puolisoineen, ja he ovatkin ottaneet yhä enemmän edustustehtäviä kontolleen. Pariskunta on ainakin toistaiseksi selvinnyt julkisuudesta moitteetta, ja tuntuu suhtautuvan moniin tilanteisiin huumorilla tai pitämällä pokkansa.

Mimma Lehtovaara