Coloradolle takaisku Seattle-otteluun – tähtipuolustaja Makar sai taklauksestaan pelikiellon

Jääkiekon NHL:n hallitseva mestari Colorado Avalanche joutuu tulemaan toimeen ilman puolustajatähteään Cale Makaria, kun joukkue kohtaa viidennessä pudotuspelikamppailussa Seattle Krakenin. Makar sai NHL:n kurinpidolta yhden ottelun pelikiellon ottelusarjan neljännessä pelissä nähdystä taklauksestaan.

Makar, 24, taklasi avauserässä läpiajoon päässyttä Seattle-hyökkääjä Jared McCannia kaukalon kulmauksessa, vaikka kiekko oli lentänyt jo pois pelistä. Makarille tuomittiin tilanteesta ensin pelirangaistus, mutta tuomio muutettiin kahden minuutin estämisjäähyksi videotarkastuksen jälkeen. Seattle voitti ottelun lopulta jatkoajalla 3–2 ja tasoitti sarjan 2–2:een.

Makar teki viime vuoden pudotuspeleissä 20 ottelussa 29 tehopistettä, ja hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Seattle-sarjassa kanadalainen on tehnyt neljässä ottelussa pisteet 1+2.

Colorado on kärsinyt pudotuspeleissä myös muista ikävistä poissaoloista. Ruotsalaiskapteeni Gabriel Landeskog on ollut koko kauden sivussa viime syksyn polvileikkauksen jälkeen, ja venäläishyökkääjä Valeri Nitshuskin on jättänyt kaksi edellistä ottelua väliin henkilökohtaisten syiden takia.

Coloradon ja Seattlen ottelu alkaa Suomen aikaa torstaiaamuna kello 4.30. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.