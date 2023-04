Dallasin Roope Hintz hurjassa vireessä Detroitissa, Miro Heiskanen lähestyy suomalaislegendan ennätystä

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars voitti Detroit Red Wingsin vieraissa maalein 6–1. Dallasin ykkösnimi oli joukkueen suomalaistähti Roope Hintz, joka keräsi tehot 1+3.

Hintzin ohella Dallasin puolustaja Miro Heiskanen oli iskussa ja syötti kaksi maalia. Heiskasella on nyt kasassa tehot 11+60, ja hän on enää kahden pisteen päässä Reijo Ruotsalaisen kaikkien aikojen suomalaispuolustajien piste-ennätyksestä. Ruotsalainen teki kaudella 1984–85 New York Rangersissa 73 pistettä.

Hintzin ja Heiskasen ohella Dallasin suomalaisviisikosta puolustaja Esa Lindell pääsi pisteille tekemällä kauden kahdeksannen maalinsa.

Ottelu oli vaikea Detroitin maalivahti Ville Hussolle, joka joutui vaihtoon jo avauserässä Dallasin tehtyä kolmannen maalin.

Floridalle paha pistemenetys

Itäisen konferenssin viimeisistä pudotuspelipaikoista taisteleva Florida Panthers koki ikävän pistemenetyksen, kun joukkue hävisi jatkoajalla Toronto Maple Leafsille 1–2. Floridan suomalaiset Aleksander Barkov, Eetu Luostarinen ja Anton Lundell jäivät pisteittä ottelussa.

Floridan kanssa kahdesta viimeisestä paikasta kisaavat New York Islanders, Pittsburgh Penguins ja Buffalo Sabres.

Nelikosta Islanders hävisi Washington Capitalsille 2–5, kun taas Buffalo voitti New York Rangersin voittolaukauskilpailussa 3–2. Buffalon Ukko-Pekka Luukkonen ei ollut torjuntavuorossa ja Henri Jokiharju jäi pisteittä, kuten myös Rangersin Kaapo Kakko sekä Niko Mikkola.

Pittsburgh ei pelannut tällä kierroksella.

Winnipeg paranteli asemiaan

Läntisessä konferenssissa viimeisestä pudotuspelipaikasta kamppailevat Winnipeg Jets, Calgary Flames ja Nashville Predators. Winnipeg paranteli asemiaan voittamalla San Jose Sharksin 6–2.

Winnipegin Saku Mäenalanen sai ottelussa vastuuta reilut yhdeksän minuuttia. Mäenalanen jäi pisteittä, mutta taklasi ottelussa neljä kertaa.

Läntisen konferenssin pudotuspelipaikkojen kannalta pelataan iso ottelu Suomen aikaa aikaisin tiistaiaamuna, kun Calgary ja Nashville kohtaavat keskenään. Ottelu on kesken.

Ville Väänänen