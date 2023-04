Heinon talona tunnettu liikekiinteistö on tullut Salossa myyntiin. Vuosia tyhjillään ollut rakennus on päässyt huonoon kuntoon. Turuntie 11:ssä sijaitseva talo on käytännössä purettava, ja sen tilalle on rakennettava uusi rakennus.

Sekä myyjäsuvun edustaja Hannele Tiilikka että kiinteistönvälittäjä Olli Lehti arvioivat, että kiinteistön myyntiä jarruttaa Salon keskustan asemakaava. Molemmat haluaisivat, että Salon ydinkeskustaan saisi rakentaa nykyistä korkeampia kerrostaloja.

Kaavan mukaan 1 300 neliömetrin tontille pitää rakentaa liike- ja asuintalo, jossa alimmassa kerroksessa on liikehuoneistoja. Asuntoja saa tehdä enintään kolmeen kerrokseen, ja maan alle pitää rakentaa parkkipaikkoja. Lehden mukaan ratkaisu ei ole kannattava.

– Kohde on haastava myytävä. Liiketiloja on Salossa vaikea myydä ja saada vuokrattua. Rakennusliikkeen pitäisi saada kolmesta asuinkerroksesta niin hyvä hinta, että se kattaisi myös liiketilojen ja autopaikkojen kustannukset, Olli Lehti sanoo.

Lehti pitää kannattavana asuinkerrosten määränä vähintään viittä.

Kiinteistössä toimi aiemmin Eino Heinon nimeä kantanut miestenvaateliike, jonka toiminta päättyi vuonna 2010. Kiinteistön omistavat nykyisin sisarukset Annemari Heino, Maija Virtanen ja Hannele Tiilikka.

Tiilikan toiveissa on, että paikalle nousisi asuinrakennus. Hän kantaa huolta Salon keskustan yleisilmeestä.

– Meidän tonttimme ei ole Salon ainoa rapistuvan talon tontti. Salon viihtyisyyden ja vetovoiman kannalta olisi tärkeää, että sekä Turuntien että Helsingintien tonteille pystyisi rakentamaan. Me ränsistyneiden talojen omistajat emme pysty tekemään mitään.

Rakennus on myynnissä tarjouskaupalla, jossa pohjahinta on yksi euro. Olli Lehden mukaan poikkeuksellisen matala lähtöhinta johtuu teknisestä järjestelmästä, johon on syötettävä jokin summa. Lehti ja Tiilikka eivät ota kantaa mahdolliseen myyntihintaan.

Heinon talon paikalle ja Pekka Heinon perikunnan omistamalle viereiselle tontille suunniteltiin kerrostaloja jo liki tasan 10 vuotta sitten. Salon Seudun Sanomat uutisoi Heinon perheen, Ojarannan Rakennus Oy:n ja kohdetta markkinoineen Salon OP-Kiinteistökeskus Oy:n hankkeesta, jossa kahteen kerrostaloon olisi tullut lähes 70 asuntoa.

Talojen väliin oli tarkoitus jäädä yhteinen oleskelupiha, ja vanhojen rakennuksien sokkelikiviä oli määrä hyödyntää viherrakentamisessa. Kokonaisuus sai nimekseen Heinonpuisto, ja töiden piti alkaa vuoden 2013 syksyllä. (SSS 5.4.2013).

Toisin kuitenkin kävi. Maaliskuussa 2014 SSS uutisoi, että Ojarannan Rakennus on vetäytynyt hankkeesta. Ennakkovarauksia ei ollut riittävästi.

– Paikka on loistava asuinviihtyvyydeltään, mutta Salon tilanne on ollut huono, Annemari Heino kommentoi. (SSS 7.3.2014).

Heinon sisarusparveen kuuluneen Pekka Heinon perikunta myi samana vuonna Helenankatuun rajautuvan tonttinsa Rakennus-Järvelle, joka suunnitteli paikalle asuinkerrostaloa.

Salo myönsi rakennukselle poikkeusluvan, jota seurasi vuosia kestänyt valitus- ja oikeudenkäyntikierre. Lopulta hanke palautui lähtöruutuun, kun Korkein hallinto-oikeus kumosi uudenkin Salon antaman poikkeusluvan kaksi vuotta sitten.

Valittajiin kuuluivat Turuntien kiinteistön omistajista Maija Virtanen ja Hannele Tiilikka. Valituksen mukaan Helenankadun poikkeuslupa olisi heikentänyt Turuntien tontin rakentamismahdollisuuksia.

Samaa mieltä oli myös Korkein hallinto-oikeus, joka katsoi, että rakennushankkeesta olisi aiheutunut tarpeetonta haittaa naapurikiinteistölle.

Pitkä oikeusprosessi on Hannele Tiilikan mukaan viivästyttänyt liiketalon laittamista myyntiin.

– Kun on oikeusjuttu päällä, ei voi ruveta myymään. Ostaja ei voi tietää, millainen ratkaisu on tulossa. Olemme puolustaneet tonttimme oikeuksia.

Sisarukset ovat varautuneita siihen, että kiinteistön myynti voi viedä kauan.

– Olemme jo tottuneet odottamaan. Se ei ole kivaa, ja ylläpitomenot ovat isot. Me olemme kuitenkin myyjiä, emme rakentajia tai rakennuttajia, hän tähdentää.

Heinon talo