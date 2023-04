Eläinlääkärin monta uraa – Pirkko Hämeenoja on parantanut tuotantoeläinten oloja ja tutkinut sikojen suolistomikrobeja, nyt potilaina käy allergisia koiria

Eläinlääkärinuransa alkutaipaleella olleen salolaisen Pirkko Hämeenojan vastaanotolle saapui mies kissansa kanssa. Mies halusi, että hänen kissalleen tehtäisiin terveystarkastus. Hämeenoja tivasi mieheltä useaan otteeseen, että mikä kissaa oikein vaivaa.

– Ei tuohon aikaan eläimiä tuotu eläinlääkärin vastaanotolle ilman selkeää syytä. Toisin on nykyään, kun lemmikkien omistajat ovat valveutuneempia ja ymmärtävät paremmin eläinten moninaisia tarpeita.

Hämeenojan mukaan etenkin kissojen kohdalla muutos on valtava.

– Asenne kissoja kohtaan on muuttunut täysin. Kissat eivät enää ole oman onnensa nojassa, vaikka toki hoitamattomia kissojakin edelleen on. Ja nimenomaan kissoille terveystarkastuksia on hyvä tehdä, sillä ne ovat hyviä peittämään sairauksien oireita, hän sanoo.

Eläinlääkäri oli karjatilalla kasvaneen Hämeenojan haaveammatti lapsesta lähtien.

– Olin todella eläinrakas ja päätin jo hyvin nuorena, että minusta tulee eläinlääkäri.

Eläinlääkäriksi hän valmistui Helsingin Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta vuonna 1988. Ensimmäiset kahdeksan vuotta hän työskenteli Halikon kunnaneläinlääkärinä hoitaen pääasiassa tuotantoeläimiä.

Hämeenojan työnkuva muuttui täysin, kun hänet palkattiin Lounais-Suomen Osuusteurastamolle terveydenhuoltoeläinlääkäriksi. Työ oli nuorelle eläinlääkärille palkitsevaa.

– Teimme yhteistyötä sellaisten tilojen kanssa, jotka olivat valmiita panostamaan eläinten hyvinvointiin muun muassa eläinten elintiloja laajentamalla. Tavoitteena oli muuttaa eläinten oloja niin, että ne eivät sairastuisi ja lääkkeistä päästäisiin eroon. Siihen asti eläimiä oli vain lääkitty, eikä sairastamisen syitä mietitty riittävästi.

Hän teki yhteistyötä kahden muun eläinlääkärin ja agrologin kanssa.

– Tuolloin alettiin oikeasti kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin ja tapahtui iso ajattelutavan muutos.

Hämeenojan projekti tuotantoeläinten hyvinvoinnin olojen parantamiseksi päättyi muutaman vuoden jälkeen.

Hämeenojan ura jatkui terveydenhuoltoeläinlääkärinä Suomen Rehulla, jossa hän pääsi muun muassa tekemään tutkijoiden kanssa uraauurtavaa tutkimusta sikojen suolistomikrobien parissa.

– Suolistomikrobeja oli aikaisemmin tutkittu lähinnä niitä viljelemällä. Uusilla laitteilla ja menetelmillä löydettiin sellaisia mikrobeja, joista ei aikaisemmin tiedetty mitään.

Suolistomikrobien merkitys terveydelle kasvoi uuden tiedon ansiosta yhä suuremmaksi.

– Tavoitteena oli kehittää eläimille rehuja, jotka tukisivat suolen toimintaa ja näin ollen eläinten terveyttä.

Pesti Suomen Rehulla kesti kymmenen vuotta, minkä jälkeen hän on toiminut eläinlääkärinä eläinklinikka Ehytillä, jonka hän omistaa yhdessä eläinlääkärimiehensä Jouni Niemen kanssa.

Saman katon alla Salon Halikossa toimii myös pariskunnan toinen yhteinen yritys Vetman Oy, joka maahantuo ja myy sekä huoltaa eläinlääkinnällisiä laitteita.

”Olemme hakeneet eläinlääkäriä pahimmillaan yhtäjaksoisesti jopa vuoden ajan saamatta yhtään hakemusta.”

Hämeenoja olisi valmis hieman vähentämään työntekoa, mutta ainakaan tällä hetkellä se ei ole mahdollista eläinlääkäripulan takia.

– Ongelma koskee koko maata. Olemme hakeneet eläinlääkäriä pahimmillaan yhtäjaksoisesti jopa vuoden ajan saamatta yhtään hakemusta.

Eläinlääkäripulaan on useita syitä.

– Lemmikkien määrä on kasvanut valtavasti, ja eläimiä myös hoidetaan paljon pidemmälle ja moninaisemmin kuin aikaisemmin. Lisäksi ympäri vuorokauden auki olevia eläinklinikoita on paljon, ja niiden pyörittämiseen tarvitaan henkilökuntaa.

Hämeenoja on keskittynyt työssään sisätauteihin sekä dermatologiaan eli ihon sairauksiin. Potilaina käy etenkin koiria.

– Atooppisia koiria on nykyään todella paljon. Oireena ovat yleensä toistuvat korvaongelmat.

Atopia on perinnöllinen sairaus, ja se onkin yleinen tietyillä koiraroduilla.

– Koiran atopia on haastava krooninen sairaus, joka vaikuttaa pahimmillaan koko perheeseen. Kutiseva koira voi esimerkiksi valvottaa koko perhettä raapimalla itseään öisin.

– Allergisen koiran hoito vaatii omistajalta paljon työtä ja sitoutumista.

Hämeenojan vastaanotolla käy paljon seniori-ikäisiä eläimiä.

– Ikääntyneen eläimen tulee saada viettää elämisen arvoinen loppuelämä ilman kipuja. Onneksi nykyään on tarjolla paljon erilaisia vaihtoehtoja, kuten biologinen valmiste kivun lievitykseen.

Lemmikistä luopuminen on monelle todella vaikea paikka ja sitä pohditaan yhdessä eläinlääkärin kanssa.

– Keskustelemme usein siitä, tehdäänkö jokin toimenpide eläimen vai omistajan olon parantamiseksi.

Hämeenojalla on paljon eläinpotilaita, joiden kanssa hän on tekemisissä ensimmäisistä rokotuksista aina viimeiseen hengenvetoon asti.

– Kyllähän se menee tunteisiin, kun jokin pitkä hoitosuhde päättyy.

Hän on työssään kiitollinen toimivasta hoitotiimistä.

– Meillä on eläinlääkärien lisäksi mahtavat ja osaavat hoitajat, joiden kanssa yhteistyö sujuu saumattomasti. Se on tässä työssä ensiarvoisen tärkeää.

Pirkko Hämeenoja

Syntynyt 26.4.1963 Uskelassa.

Valmistui eläinlääkäriksi vuonna 1988 Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta..

Kiinnostunut eläinten dermatologiasta eli ihon sairauksista.

Perheeseen kuuluu mies Jouni Niemi, kaksi aikuista lasta ja 16-vuotias kissa.

Harrastaa melontaa ja penkkiurheilua Salon Vilpasta kannustaen.

Viettää syntymäpäiväänsä töiden parissa.