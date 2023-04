Enemmän kuin kolme pistettä – Mököistenmäen Vardyn maalit toivat SalPalle fantastisen startin Ykköseen

Erotuomari Matti Roth puhaltaa viimeisen kerran pilliinsä ja SalPan vaihtopenkki juhlii Urheilupuiston auringonpaisteessa kuin joukkue olisi voittanut enemmän kuin kolme pistettä.

Mutta jos ajatellaan asiaa vähän syvemmin, niin SalPa tosiaan voitti lauantaina enemmän kuin yhden ottelun ja kolme pistettä.

SalPa ei osoittanut avausottelussa pelkästään sitä, että joukkue on valmis Ykköseen. SalPa osoitti, että joukkueen rakentaminen on onnistunut, aktiivinen pelitapa toimii ja joukkueen yhtenäisyys on viime kauden luokkaa. Jos jossain nousijajoukkue ei pysty fuskaamaan, on kaksinkamppailupelaaminen, ja siinä SalPa teki lauantaina eron taitavampaan, mutta astetta kevyempään JäPSiin.

SalPan lähtö otteluun yllätti. Joukkue otti kaikki pelin ohjat käsiinsä ja Ykköscupin voittanut JäPS oli täysin mankelissa. SalPa loi ensimmäisen neljän minuutin aikana jo kaksi laatupaikkaa.

– Miksi me jarruttelisimme? Meillä on vahva joukkue ja eka puoliaika oli lähes täydellinen, SalPan Jesse Huhtala ihmetteli toimittajan oletusta passiivisemmasta startista.

– Avauspuolisko oli fantastinen, vaikka tuuli siinä vähän auttoikin, SalPan vt. päävalmentaja Teemu Kesänen kertoi.

Ensimmäistä maalia saatiin 37. minuutille, kun Huhtala siivosi Elmo Heinosen laukauksesta kimmonneen pallon verkkoon.

JäPS tuli tasoihin halvalla tavalla, kun SalPa-toppari Michael John epäonnistui katkaisuyrityksessään ja Enoch Banza nosti pallon kauniisti SalPa-vahti Tatu Österlundin yli verkkoon. Toisen puoliajan alussa JäPS sai pelin haltuunsa, mutta laadukkaammat paikat loi silti edelleen SalPa.

Onnistuneiden vaihtojen (paras merkki materiaalin laajuudesta) ansiosta SalPa sai otteen takaisin. 80. minuutilla vaihtomies Albijon Muzacilla oli loistopaikka iskeä johtomaali, mutta se syntyi vasta viisi minuuttia myöhemmin, kun Huhtala jatkoi Roope Pyyskäsen (vaihtomies hänkin) laukauksen verkkoon.

– Ei voi paljoa parempaan paikkaan kahta maalia tehdä. Viime vuonna taisi mennä elokuulle ennen kuin oli kaksi maalia kasassa, rajusti maalejaan tuulettanut Huhtala huohotti.

Sairauslomalla oleva päävalmentaja Tero Suonperä kutsui Huhtalaa talvella SalPan ”Jamie Vardyksi”. Ainakin kauden alku antoi katetta Suonperän rohkealle vertaukselle, sillä suoraviivainen Huhtala oli erittäin hankala pidettävä JäPSin puolustukselle.

– Saan pelata vahvuuksillani eli palloa linjan taakse ja linjan väleihin. Tässä joukkueessa hyökkääjän on kiva pelata, kun paikkoja tulee ja vieressä on minua isompi Elmo. Hänen kanssaan yhteispeli menee koko ajan eteenpäin, Huhtala kertoi.

Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta opiskeleva Huhtala muutti Saloon tammikuussa.

– Asun tossa sadan metrin päässä, Huhtala osoitti Mököistenmäen kerrostaloja.

– Koulu ei vie juurikaan aikaa. Saan keskittyä futikseen ja se näyttää toimivan aika hyvin, hän virnisti parhaalle pelaajalle jaettu palkintokassi heiluen.

SalPan avausvoitto oli siinäkin mielessä kova näyttö joukkueen tasosta, että aivoinfarktista toipuvan Suonperän lisäksi joukkueesta puuttui talvikauden paras pelaaja Walid Abdelali. Hänen paikkansa vasempana wingbackinä otti yllättäen Oskari Jakonen , joka onnistui vieraalla pelipaikalla hyvin.

Jakosen paikka avauksessa ratkesi Kesäsen alitajunnassa.

– Ennen nukkumaanmenoa mulla ei ollut edes mielessä laittaa Jakosta sille paikalle, mutta heräsin keskellä yötä ja alitajunta sanoi, että ”Jakonen”, Kesänen nauroi.

Myös toinen wingback Mikael Anttila pelasi vieraalla paikalla hyvän ottelun.

Vaikka SalPassa riitti onnistujia jokaisella pelipaikalla, olisi suoranaista lukijan pettämistä todeta sitä kiistatonta faktaa, että kentän kuningas oli SalPan Mikke Louhela.

Louhela rytmitti, rakensi, riisti ja rikkoi peliä ja määritti sen virtausta niin paljon kuin yksittäinen pelaaja voi. Vesi on märkää, tuli on kuumaa ja Louhelan hyvyys häkellyttää Ykkösessä(kin).

SalPan kausi jatkuu perjantaina SJK Akatemian vieraana. Haaste kovenee pykälällä, sillä SJK voitti avausottelussaan nousukamppailuun povatun Jaron.

Kesänen ei ole huolissaan, että vuosimallin 2023 SalPa kadottaisi fokuksensa avausvoittoon.

– Tämä on niin keskittynyt ja päättäväinen joukkue, että minun ei tuota tarvitse miettiä, hän vakuutti.

Huhtalalla taas on kokemusta viime kaudelta PEPO:sta, miten nousijajoukkue ei pysty säilyttämään paikkaansa Ykkösessä.

– Viime kauden suurin oppi oli kärsivällisyys. Kausi on pitkä ja vaikeita hetkiä tulee varmasti. Vasta niissä joukkue mitataan vaikeina hetkinä ja silloin pitää olla yhdessä.

Ykkönen: SalPa–JäPS 2–1 (1–1)

37. Jesse Huhtala 1–0

40. Enoch Banza 1–1

85. Huhtala 2–1

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Frans Grönlund, Michael John, Joonas Meura; Oskari Jakonen (61. Jongtae Yoon), Mikke Louhela, Aleksi Jännes, Mikael Anttila (v) (75. Jonatan Guseff); Bamo Ahmadi (61. Roope Pyyskänen); Elmo Heinonen (75. Albijon Muzaci), Jesse Huhtala (89. Daniel Kepot).

Muut vaihtopelaajat: Joonas Koski (mv), Otto Salmensuu.

Erotuomari: Matti Roth

Yleisöä: 465

OHO!

Jos Urheilupuiston äänentoistosta olisi vastannut Saloran 1960-luvun klassikkomalli Toscana, ääni olisi kantanut pidemmälle kuin nyt.

SalPan seuraava ottelu: pe 21.4. SJK Akatemia–SalPa OmaSP Stadionilla kello 18.